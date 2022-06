Triathlon: Alles zum Weltrekord-Versuch von Nicola Spirig

Triathlon 474 Minuten des Leidens für Träume und Ziele: Weshalb sich Olympiasiegerin Nicola Spirig zum Abschied dem Wahnsinn stellt Mit dieser Saison beendet Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig ihre Karriere. Am Sonntag will sie aber noch als erste Frau einen Ironman in unter 8 Stunden. Was Sie zum Weltrekord-Versuch wissen müssen. Simon Häring Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Nicola Spirig drei Tage vor dem Weltrekordversuch. Credit: MANA Sports

Mehrfache Europameisterin, Olympiasiegerin, Olympia-Zweite: Nicola Spirig ist die erfolgreichste Triathletin der Geschichte. Ende Saison tritt die dreifache Mutter und Juristin zurück, im Alter von 41 Jahren. An diesem Wochenende stellt sie sich der letzten grossen Herausforderung: Unter Laborbedingungen will Spirig in Deutschland als erste Frau einen Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad, 42,125 Kilometer Laufen) in unter 8 Stunden absolvieren. Ihre Zielzeit: 7:54 Stunden, oder 474 Minuten des Leidens. Spirig sagt: «Ob ich es schaffe oder nicht – es ist eine sehr schöne Art, aus dem Sport zu gehen. Mit dem Versuch will ich Menschen inspirieren, ihre Träume, Hoffnungen und Ziele zu verfolgen.»

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Weltrekord-Versuch:

Neben Spirig versucht auch die Britin Katrina Matthews (als Ersatz für die verletzte Lucy Charles-Barclay) den Rekord von Chrissie Wellington (8:18,13 Stunden) zu unterbieten. Bei den Männern soll die Marke von 7 Stunden unterboten werden – vom Norweger Kristian Blummenfelt, der mit 7:21,12 Stunden schon Rekordhalter ist, und vom Briten Joe Skipper, der seinen Landsmann Alistair Brownlee ersetzt, der fünf Tage vor dem Rennen wegen einer Hüftverletzung absagen musste. Organisiert wird der Anlass von der in St.Moritz domizilierten Pho3nix-Stiftung. Gegründet hatte diese der polnische Milliardär Sebastian Kulczyk. Die Stiftung verfolgt ähnliche Ziele wie Spirigs Stiftung: Kinder für Bewegung und Sport begeistern.

MANA Sports and Entertainment Group

Das Schwimmen (3,8 Kilometer) wird im nahe gelegenen Senftenberger See auf einem fast schnurgeraden Point-to-Point-Kurs durchgeführt, auf dem es keine zeitraubenden Wendemanöver gibt. Die Radstrecke und der abschliessende Marathon werden auf der 5,85 Kilometer langen Rennstrecke auf dem Lausitzring absolviert, der aus langen Flachstücken besteht, aber oft dem Wind ausgesetzt ist. Anders als bei offiziellen Ironman-Rennen sind Pacemaker erlaubt, was primär auf der Radstrecke Vorteile bringt, weil deshalb Windschattenfahren erlaubt ist. Jede Athletin konnte ein Team aus zehn Tempomacherinnen zusammenstellen. Allerdings darf Spirig nicht auf die Unterstützung männlicher Athleten zurückgreifen.

Auf dieser Strecke soll erstmals eine Frau einen Ironman unter 8 Stunden absolvieren, bei den Männern soll die magische Marke von 7 Stunden unterboten werden.

Mit der Triathletin Imogen Simmonds (Rad) und der Duathletin Melanie Maurer (Rad und Laufen), sowie Marathonläuferin Maja Neuenschwander (Laufen) gehören drei Schweizerinnen zu Spirigs Helferinnen. Auf dem Rad und im Laufen eingesetzt werden: die Brasilianerin Luisa Baptista, die zwei Britinnen Lucy Buckingham und Lizi Brooke sowie die Holländerin Els Vissers. Beim Schwimmen setzt Spirig auf ein Zugpferd, die Deutsche Angela Maurer, mehrfache Weltmeisterin im Langstreckenschwimmen.

Nicola Spirig peilt eine Schlusszeit von 7:54 Stunden an. Die 3,8 Kilometer im Wasser will sie in 50 Minuten schaffen, für die 180 Kilometer auf dem Rad sind 4:19 Stunden einkalkuliert, für die Laufstrecke (42,125 Kilometer) 2:45 Stunden. Zum Vergleich: Die Marathon-Bestzeit der 40-Jährigen liegt bei 2:37,51 Stunden, gelaufen vor acht Jahren in Zürich.

Alles andere als optimal, sagt Nicola Spirig. Bei einem Sturz während des Radtrainings brach sie sich Anfang Februar das Schlüsselbein und zwei Rippen, was eine Operation notwendig achte. Zudem erlitt sie einen Lungenriss. Dazu macht ihr eine Plantarfasziitis am Fuss zu schaffen, eine Entzündung der Sehnenplatte. Anfang März fing sie sich eine Erkältung ein. Der Husten hielt sich hartnäckig. Das ist deshalb ein Problem, weil die Rippenbrüche durch die Reizung weniger schnell heilten als erhofft.

Vor ihrem ersten Wettkampf der Saison, dem Zürich-Marathon am 10. April, unterzog sich Spirig einem Elektrokardiogramm und einem Bluttest, um sicherzugehen, dass Herz und Lunge keine Schäden genommen haben. Spirig hat in ihrer Karriere erst einen einzigen Ironman bestritten – den sie 2014 in Mexiko in Cozumel in 9:14:07 Stunden gewann. Im Vergleich dazu will sie nun unter Laborbedingungen weit über eine Stunde schneller sein.

Die Frakturen am Schlüsselbein, die sich Spirig bei einem Sturz Anfang Februar zugezogen hatten, machten eine Operation notwendig. Screenshot: Youtube

Die Frauen starten am Sonntag um 07.00 Uhr Ortszeit, die Männer eine Stunde später. Heisst: Erreicht einer oder mehrere Athleten aus dem Quartett das Ziel vor 15.00 Uhr, ist der Rekordversuch geglückt. Verfolgt werden kann das Ereignis per Youtube-Livestream und auf Facebook.

