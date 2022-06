TRIBÜNENGEFLÜSTER – SPORTPODCAST Viola Amherd prescht gegen Fangewalt vor: Die grosse Diskussion unserer Sportexperten Im Podcast «Tribünengeflüster» debattiert unsere Sportredaktion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesmal im Fokus: Bundesrätin Viola Amherd und das Vorpreschen gegen Fangewalt. Sie schlägt vor: Keine Gästefans, keine Stehplätze und personalisierte Tickets. Was hat das Vorpreschen des Bundesrats zu bedeuten? Und kriegt man damit die Problematik in den Griff? Raphael Gutzwiller 27.06.2022, 17.00 Uhr

Stefan Bogner

Immer wieder gibt es Fangewalt in und und um die Fussballstadien. Jetzt prescht der Bundesrat vor. Er will keine Gästefans, keine Stehplätze, dafür neu personalisierte Tickets. Der Aufschrei unter Fussballfans ist riesig. Ist das Vorpreschen des Bundesrats richtig? Und kriegt man mit diesen Vorschlägen die Problematik in den Griff? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.