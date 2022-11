USA Die Grand Old Lady der US-Politik tritt ab: Trump-Rivalin Nancy Pelosi hört nach 20 Jahren als Fraktionschefin auf

Generationswechsel an der Spitze der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus. Nancy Pelosi (82), erste Frau an der Spitze der grossen Kammer, will ihr Führungsamt abgeben.