So erlebt der Videoschiedsrichter (VAR) ein Super-League-Spiel

So erlebt der Videoschiedsrichter ein Super-League-Spiel

Drei Wochen vor dem ­Saisonstart in der Super League veranstaltet die Swiss Football League (SFL) in ihrem Überwachungsraum in Volketswil einen «Erklärmorgen» rund um die Videoschiedsrichter. Das müssen sie im Hinblick auf die neue Saison wissen.