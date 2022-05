Vorbilder Mbappé statt FC Zürich: Warum Kinder heute Fans globaler Fussballstars und nicht mehr von Schweizer Klubs sind Früher waren sie Feuer und Flamme für ihren Lokalklub. Heute eher für einzelne Fussballer. Teamerfolg ist für Kinder weniger wichtig. Nichts zeigt das besser als Kylian Mbappé. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Der französische Fussballer Kylian Mbappé (links) ist das Idol vieler Kinder. Xavier Laine/Getty

Kylian Mbappé ist der Held einer neuen Generation. Auf Schweizer Pausenhöfen ist der Verbleib des französischen Fussballstars bei Paris St. Germain Gesprächsthema. Da ist es ganz egal, dass Mbappé am Samstag, wenn es um den Henkelpott der Champions League geht, nicht aufläuft. Paris ist bereits im Achtelfinal am Finalisten Real Madrid gescheitert.

Der Beliebtheit von Mbappé tut dies keinen Abbruch. Er ist weit mehr als nur ein Fussballspieler. Er ist Ikone, Werbefigur, Idol. Und er – nicht unbedingt sein Klub PSG – zieht Fans an. Viele Kinder hätten mit ihm wohl auch den Klub gewechselt, hätte er sich im Sommer Real Madrid angeschlossen. Nach seinem Verbleib sind die Farben von PSG weiter hoch im Kurs. Daneben tragen Kinder auf Schulhöfen auch die Shirts anderer Stars: von Real Madrids Karim Benzema, von Liverpools Mohamed Salah oder von Manchester Uniteds Ronaldo. Die Leibchen lokaler Schweizer Klubs werden dagegen etwas exklusiver, sind weniger gesehen.

Vier Schweizer Trikots, bei PSG gibt es alles

Kinder wollen sein wie er: Kylian Mbappé. Christophe Petit Tesson / EPA

Bei den Sportläden scheinen die Trikots von lokalen Klubs kaum gefragt. Ein Blick in die Onlineshops offenbart, dass Intersport kein einziges Trikot eines Schweizer Klubs anbietet, Ochsner-Sport nur von vier Vereinen. Dagegen finden sich eine Unmenge an Produkte von Paris St. Germain: Trikots, T-Shirts, Hoodies, Trainerhosen oder Tanktops. Warum das so ist, wollen auf Anfrage weder Intersport noch Ochsner-Sport beantworten. Auch Zahlen geben die beiden Läden nicht bekannt. Doch wer ein Trikot des lokalen Klubs erwerben will, muss sich an den entsprechenden Fanshop des Schweizer Vereins wenden.

Grund dafür ist ein verändertes Fanverhalten. Häufig kommen die Kinder nicht mehr in Stadien, in der Zeitung oder am TV mit dem Fussball in Kontakt, das geschieht inzwischen auf anderen Kanälen. Der Renner auf den Pausenhöfen sind derzeit die Spielkarten «Match Attax», wodurch die Kinder Details der Spieler von Topteams kennen lernen. Und in Kinderliedern werden die Fussballstars besungen. «Wumms», ein Zusammenschluss zwischen dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen, kreiert eingängige Lieder über Fussballer. «Der junge Gott von PSG, schnell wie der TGV», heisst es etwa im Song über Mbappé.

Dagegen bleiben die lokalen Klubs wie der FC Luzern, der FC Basel oder der FC St. Gallen etwas auf der Strecke. Moritz Daum, Entwicklungspsychologe der Universität Zürich, erklärte das Phänomen bereits im Fussballmagazin «Zwölf». Gegenüber dieser Zeitung sagt er: «Die Kinder orientieren sich oft an den Besten. Sie eifern Stars nach, um zu lernen. Wenn ein Fussballer besonders gut spielt, versuchen sie das zu imitieren.» Zieht sich ein Kind ein Trikot von Mbappé an, fühle es sich ein bisschen wie der Fussballstar selber. Man macht die Tricks nach, bis man sie selber auch beherrscht. Und es geht um Beliebtheit: «Ein Fussballstar hat etwas erreicht, ist beliebt. Danach sehnen sich viele Kinder.»

Stars sind nahbarer als Spieler des Schweizer Klubs

Was der Entwicklung hilft: Dank sozialer Medien ist leichter geworden, den grossen Stars wie Kylian Mbappé nah zu sein als Fussballern eines Schweizer Klubs. Soziologe Hanspeter Stamm sagt: «Durch diese Nähe, die soziale Medien bieten können, wächst die Identifikation.» Dennoch sei das Phänomen, dass Stars hochgejubelt würden, nicht ganz neu. «Bereits seit 20 oder 30 Jahren findet dies statt», beobachtet Stamm. Als Vorgänger Mbappés gelten etwa David Beckham oder der brasilianische Ronaldo, dessen Frisur sich einige während der Weltmeisterschaft 2002 schnitten.

Ronaldo mit seiner legendären Frisur von 2002. AP (30. Juni 2002)

Dieser Effekt hat in den letzten Jahren aber nochmals deutlich zugenommen: «Früher waren Fussballer vor allem Fussballer. Heute erfährt man viel mehr über sie. Dagegen ist die Ausstrahlungskraft lokaler Klubs begrenzt.»

Schweizer Klubs setzen auf das Stadionerlebnis

Kinder jubeln Superstars wie Mbappé zu. Dennoch bedeutet das nicht, dass es für die Fans der Schweizer Klubs keinen Nachwuchs mehr gibt. Beim FC St. Gallen macht man sich keine Sorge, wie Mediensprecher David Gadze sagt: «Der Stadionbesuch ist ein emotionales Erlebnis, das ein Spiel im Fernsehen von PSG nicht ersetzen kann.» Wird ein Kind ins Stadion mitgenommen, wächst die Chance, dass es Fan wird. «Durch Aktionen wie jene, als unser Kinder-Fanklub sich mit den Spielern treffen und spielen konnte, bieten wir eine unmittelbare Nähe, die ein ausländischer Topklub nicht bieten kann», sagt Gadze.

Ein Stadionbesuch bietet Nähe, wie hier beim FC Basel mit dem abtretenden Captain Valentin Stocker. Dennoch trägt der Junge ein PSG-Shirt. Keystone

Entwicklungspsychologe Daum sieht diese Thematik ähnlich. «Ein Stadionbesuch ist ein sinnhaftes Erlebnis: Es ist laut, es wird gesungen, es riecht nach Bratwurst. Ein Stadionbesuch kann einem Kind stärker in der Erinnerung bleiben als ein Fernsehspiel.» Beim Fansein eines Teams gehe es häufig darum, dazuzugehören. «Wenn meine Freunde Fan sind, dann möchte ich das vielleicht auch. Einem Spieler eifert man eher nach, als Klubfan geht es eher um das Zugehörigkeitsgefühl.»

Auf den Schulhöfen mögen die Leibchen von Mbappé dominieren, Befürchtungen um den Schweizer Fussball muss man aber kaum haben. Denn die Bewunderung für Stars wird mit der Zeit auch differenzierter, erklärt Daum: «Je älter man wird, desto weniger will man insgesamt so sein wie Mbappé. Man will dann nur noch so wie er Fussball spielen können.» Und diese Eigenschaft ist ja auch wirklich bewundernswert.

