Kathi-Musical: Dieses Jahr im Dschungel-Camp

Wil «Sich in eine ungewohnte Rolle hineinzufinden, war schon spannend»: Das diesjährige Kathi-Musical spielt in den düsteren Wäldern Nordeuropas Am Mittwochabend ging die Premiere des diesjährigen Kathi-Musicals «Survival» über die Bühne. 250 Premierengäste sahen die Überlebenskünste der Schülerinnen im Dschungelcamp. Christof Lampart 16.06.2022, 16.13 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Mädchensekundarschule St.Katharina während der Premiere von «Survival». Bild: Christof Lampart

So düster und unheimlich es zuweilen auf der Bühne der Wiler Mädchensekundarschule St.Katharina zu- und herging, so gelöst war die Stimmung bereits schon während der Pause und erst recht nach den 80 Minuten Spielzeit. Sabine Burkhardt sagt:

Sabine Burkhardt, Lehrerin an der Mädchensekundarschule St.Katharina in Wil. Bild: Christof Lampart

«Ich bin einfach nur glücklich. Meine Arbeit ist jetzt getan und die Mädchen haben das super gemacht.»

Burkhardt ist die Klassenlehrerin der 3a und war bei «Survival» für die Regie, Maske, Bühne und Licht in Personalunion verantwortlich.

Angst, dass die rund 50 Darstellerinnen, Musikerinnen und Tänzerinnen ihrer Aufgabe nicht gewachsen wären, hatte die Pädagogin nicht. Aber kleinere Sorgen blieben auch kurz vor der Premiere nicht aus. «Eine der Hauptdarstellerinnen war die ganze Woche kränklich, also mussten wir uns überlegen, was wir machen könnten, wenn sie ausfiele, denn wir haben keine Rolle doppelt besetzt», verriet Burkhardt.

In die Rollen hineingefunden

So überzeugend die musikalischen und darstellerischen Leistungen rund ums (Über-)Leben in einem Survivalcamp in den dichten Wäldern Nordeuropas auch ausfielen, so war doch allen Besucherinnen und Besuchern klar, dass diese Leistungen nicht ohne grosse Opfer und Anstrengungen der Schülerinnen abrufbar gewesen wären. «Manchmal war es schon anstrengend, Schule und Theater unter einen Hut zu bringen. Aber heute können wir alle schon sagen: Es hat sich echt gelohnt», sagt Helena Mitrovic in ihrem Fuchskostüm.

Und Laura Qafleshi, die in ihrer himmelblauen Perücke problemlos als Teil, der sich im Lager aufhaltenden Cosplay-Gruppe zu erkennen war, räumte ein, dass sie sich zuerst in der Rolle zurechtfinden musste:

«Ich hatte vorher nie etwas mit Cosplay zu tun und bin auch heute nicht der Typ dafür. Aber sich da in eine ungewohnte Rolle hineinzufinden, war schon spannend.»

Stolz aufs Gemeinschaftswerk

Letzteres war auch ein Aspekt, den die Schulleiterin des St.Katharina, Corinne Alder, faszinierte. «Ich finde es wahnsinnig spannend, wie die Schülerinnen in ihre Rollen hineinwuchsen und sie dann wie selbstverständlich präsentieren.»

Damit meine sie aber nicht nur ihre Präsenz auf der Bühne, sondern auch die Ämtli, die sie daneben auszufüllen hätten, sei es im Service hinter der Bar oder beim Verteilen des Programms. «Es ist auch in diesem Jahr ein Gemeinschaftswerk geworden und darauf bin ich stolz», freute sich Alder.

Als «grosser Fan» outete sich auch Stadträtin Ursula Egli, die, zusammen mit Ratskollege Jigme Shitsetsang der Premiere beiwohnte: «Für mich gehört ein Besuch eines Kathi-Musicals schon seit Jahren zum fixen Jahresablauf», so die Magistratin.