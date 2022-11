WM 2022 Grosse WM-Analyse: Wir haben uns alle 831 Spieler angeschaut – und eine riesige Überraschung entdeckt Die WM-Kader sind bekannt. 831 Spieler reisen nach Katar und hoffen auf Einsatzminuten für eines der Teilnehmerländer. Die Analyse zeigt, wie unterschiedlich die Fussballer sind und wie sich die einzelnen Nationen zusammensetzen. Ruben Schönenberger 1 Kommentar Aktualisiert 16.11.2022, 08.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Shaqiri ist der beste Torschütze im Schweizer WM-Kader. Bild: Keystone/Grafik: Stefan Bogner

Youssoufa Moukoko, hier im Trikot von Borussia Dortmund, ist der jüngste Spieler an der WM. Bild: Michael Sohn

Der deutsche Nationalstürmer Youssoufa Moukoko feiert exakt am Eröffnungstag der WM seinen 18. Geburtstag. Der Stürmer von Borussia Dortmund ist damit der jüngste Spieler des gesamten Teilnehmerfelds. Fünf weitere Spieler weisen ebenfalls Jahrgang 2004 auf.

Der älteste WM-Teilnehmer ist mit 40 Jahren der mexikanische Torhüter Alfredo Talavera. Er ist er der einzige Spieler mit Jahrgang 1982.

Im Schnitt ist ein Fussballer an der WM Katar knappe 27 Jahre alt, die grösste Gruppe ist jedoch die der 25-Jährigen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Yann Sommer ist mit 1,83 Metern einer der kleinsten Torhüter an der WM. Bild: Imago

Mit 2 Metern und 5 Zentimetern überragt der serbische Torhüter Vanja Milinkovic-Savic alle anderen Spieler der WM. Neben ihm sind mit Andries Noppert (Niederlande) und Thibaut Courtois (Belgien) nur noch zwei weitere Spiele 2 Meter oder grösser. Auch diese beiden sind Torhüter. Mit 1,83 Meter gehört der Schweizer Goalie Yann Sommer zu den kleinsten Torhütern. Nur Ghanas Ibrahim Danlad und Katars Meshaal Barsham sind kleiner.

Der grösste Feldspieler ist mit 1,98 Metern der australische Verteidiger Harry Souttar. Der kleinste Spieler läuft für Marokko auf. Ilias Chair ist mit 1,58 Metern der einzige Spieler unter 1,60 Metern. Im Schnitt sind die Spieler an der Weltmeisterschaft 182,5 Zentimeter gross. Auffallend: Die Grösse von 1,85 Metern kommt bei Fussballern deutlich öfter vor als jede andere.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch die Zahlen beweisen: Kaum einer ist grösser als Cristiano Ronaldo. Bild: Francisco Seco

Der erfahrenste Spieler in Katar ist Superstar Cristiano Ronaldo. Er hat sowohl die meisten Länderspieleinsätze (191) als auch die meisten Länderspieltore (117) aufzuweisen. Diese Spitzenposition ist in Katar nicht in Gefahr. Bei den Länderspielen kann der zweitplatzierte Andrés Guardado (Mexiko) nicht aufholen; er steht aktuell bei 177 Einsätzen für sein Land. Bei den Toren liegt Lionel Messi auf Rang 2. Der Argentinier steht momentan bei 90 Länderspieltoren, also 27 weniger als Ronaldo.

Insgesamt haben die WM-Teilnehmer bei ihren bisherigen Einsätzen für die Nationalmannschaft 3909 Tore erzielt. Ronaldo allein steuerte 3 Prozent zu dieser Zahl bei. Nimmt man die Top-Ten-Torschützen zusammen, sind es fast 20 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wenig überraschend wurden die meisten Tore von Stürmern geschossen, 2402 an der Zahl. Mittelfeldspieler haben 1065 Tore beigetragen, Verteidiger 442. Einem Torhüter, der dieses Jahr an der WM teilnimmt, ist bisher noch nie ein Länderspieltor geglückt. Noch deutlicher werden diese Verhältnisse, wenn man sie auf die einzelnen Spieler herunterbricht. Pro Stürmer kommen so rund 13 Tore, pro Mittelfeldspieler rund vier und pro Verteidiger rund zwei Tore zusammen.

Die Stürmer schiessen nicht nur die meisten Tore, sie bringen auch am meisten Erfahrung mit. Im Schnitt 40 Länderspiele weist ein Stürmer auf. Bei Mittelfeldspielern und Verteidigern sind es 33, bei Torhütern nur 28. Letzteres dürfte damit zusammenhängen, dass die einzelnen Nationen drei bis vier Goalies nach Katar mitnehmen, oft aber nur einer davon wirklich regelmässig zum Einsatz kommt.

Im Schweizer Kader sind drei Spieler, die bereits 100 oder mehr Spiele für die Nati absolviert haben: Xherdan Shaqiri mit 108, Granit Xhaka mit 106 und Ricardo Rodriguez mit 100. Shaqiri ist auch der beste Torschütze im Kader: 26-mal hat er getroffen. Dicht auf den Fersen ist ihm Haris Seferovic mit 25 Toren. Beide werden an der WM nicht zum besten Torschützen der Nationalmannschaftsgeschichte aufschliessen: Der heutige FC-Basel-Trainer Alex Frei traf 42-mal für die Schweiz.

Wohl eines der schönsten der bisher 26 Nationalmannschaftstore von Xherdan Shaqiri: An der EM 2016 traf der Stürmer gegen Polen. Bild: Mast Irham

Das grösste Kontingent an Spielern stellt der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ab. Gleich 17 seiner 24 Spieler sind in Katar dabei. Auf Platz 2 folgen Manchester City und Barcelona mit je 16 Spielern. Deutschland, England und Spanien sind auch insgesamt die Länder, deren Klubs am meisten Spieler in Katar haben. Am meisten sind in England tätig (158), Spanien (86) und Deutschland (80) liegen klar dahinter.

Auf Platz 4 folgt Italien (70). Fast jeder zweite WM-Teilnehmer spielt in einem dieser vier Länder.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Von Schweizer Klubs sind insgesamt neun Spieler in Katar im Einsatz. Das ist ein Mittelfeldplatz. Am meisten Spieler stellen die Young Boys ab: Jean-Pierre Nsame spielt für Kamerun, Fabian Rieder und Christian Fassnacht stehen im Schweizer Aufgebot. Luzern (Ardon Jashari für die Schweiz und Mohamed Dräger für Tunesien) sowie Basel (Fabian Frei für die Schweiz und Liam Miller für Kanada) stellen je zwei Spieler ab, St.Gallen (Lawrence Ati-Zigi für Ghana) und Lugano (Renato Steffen für die Schweiz) je einen.

Innerhalb einer Nationalmannschaft am meisten Spieler stellt Al-Sadd, das gleich 13 Spieler der katarischen Mannschaft unter Vertrag hat. Mit zwölf ähnlich hoch ist die Zahl der Spieler von Al-Hilal bei Saudi-Arabien. Barcelona bei Spanien, Bayern München bei Deutschland und Ajax Amsterdam bei den Niederlanden folgen dahinter (jeweils sieben Spieler im Kader).

Die Schweiz gehört an der WM in Katar zu den erfahreneren Teams. Durchschnittlich 38 Länderspiele bringen die 26 Schweizer Spieler mit, das ist Rang 9. Am meisten Erfahrung haben die Kataris mit durchschnittlich 57 Spielen.

Am meisten Tore schiessen die belgischen Spieler (neun pro Spieler), am wenigsten die ghanaischen und die saudi-arabischen (zwei). Mutmasslich bei Kopfballduellen am besten sind die Serben mit durchschnittlich 1,87 Metern Körpergrösse. Im Schnitt am ältesten ist das iranische Team mit 29 Jahren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hinweis: Die Zahlen wurden am 16. November, 8.55 Uhr, mit den aktuellsten Werten aktualisiert. Weil sich Frankreichs Christopher Nkunku verletzt hat und sein Ersatz noch nicht bestimmt ist, sind derzeit nur 830 Spieler in der Auswertung enthalten.

1 Kommentar Remo Gubler Strassmann vor etwa 9 Stunden Eigentlich ist diese WM auch ein Betrug an den Spielern, für viele ist das ja ein Highlight der Karriere. Dann spielen sie in einem Land, in dem sich niemand für Fussball interessiert. Über alles andere wurde ja schon gesprochen. Alle Kommentare anzeigen