Katar: Wie gut ist der Gastgeber der WM 2022?

WM 2022 Sie sind nur Helden zweiter Klasse – aber wie gut sind die Fussballer von Katar? Katars Fussball-Nationalteam wird von Spielern mit Migrationshintergrund geprägt – eine vollwertige Staatsbürgerschaft erhalten sie nicht. Heute um 17:00 Uhr bestreiten sie gegen Ecuador das WM-Eröffnungsspiel. Ronny Blaschke, Doha

Der Star der Kataris: Akram Afif. Simon Holmes/Imago Images

Die Basis des katarischen Fussballs liegt in der Aspire Zone, in einem der modernsten Sportzentren der Welt. Wer das Gelände im Westen von Doha zu Fuss umrunden will, benötigt mehr als eine Stunde. Im Inneren öffnet sich ein schier end­loser Parcours aus überdachten Trainingsplätzen und klimatisierten Fitnessräumen. Dazwischen Labore, gläserne Bürokomplexe und ganze Etagen für Trainingslehre, Medizin und Physiotherapie.

In den Gängen sind Fotos und Zitate berühmter Fussballer angebracht: Maradona, Pelé, Messi. Dazwischen fällt ein Spieler in burgunderrotem Trikot auf. Akram Afif gilt als erfolgreichster Nationalspieler Katars – mit 26 Toren in 89 Länderspielen. Katarische Medien porträtieren ihn als Hoffnungsträger für die WM, die der Gastgeber am Sonntag gegen Ecuador eröffnet. Doch diese Zuversicht kann schnell in Gleichgültigkeit umschlagen. Denn Akram Afif symbolisiert auch die Staatsbürgerschaftshierarchie des kleinen Golfstaates. Solange er dem Image der Herrscherfamilie von Nutzen ist, darf er sich als vollwertiger Katarer fühlen. Doch diese Beziehung ist fragil.

Schärfere Bestimmungen für eingebürgerte Spieler

Akram Afif wurde 1996 in Doha geboren, sein Vater stammt aus Somalia, seine Mutter aus dem Jemen. Wie Afifs Eltern zog es in den vergangenen Jahrzehnten Hunderttausende Menschen aus Entwicklungsländern zum Arbeiten an den Persischen Golf. Akram Afif machte früh auf sein Fussballtalent aufmerksam. Er spielte als Kind für lokale Klubs in Doha und wechselte 2009 in die Aspire Academy. Dort blieb er – mit kurzen Unterbrechungen – fast fünf Jahre.

Sollte eingebürgert werden: Ailton. Hat nicht geklappt. SPO

Rund um die WM-Vergabe nach Katar im Jahr 2010 wuchs in Doha die Sorge vor einer sportlichen Blamage im eigenen Land. Kurzfristige Einbürge­rungen ausländischer Spieler für das katarische Nationalteam waren nicht mehr möglich. Die Fifa hatte ihre Zulassungsbe­dingungen verschärft, übrigens auch wegen Katar: 2004 wollte das Emirat die brasilianischen Spieler Dedê, Ailton und Leonardo einbürgern, doch der Weltverband lehnte ab. Fortan mussten Spieler nun mindestes fünf Jahre in ihrem neuen Land gelebt haben.

Katar konzentrierte sich ­darum «auf junge Talente, die noch für kein Juniorennationalteam gespielt haben», berichtet der Nahost-Forscher Robert Chatterjee, der in einem gerade erschienenen Buch auch die ­katarische Fussballgeschichte nachzeichnet. Die Aussenstelle von Aspire im Senegal sichtete Zehntausende afrikanische Spieler – einige Dutzend wurden jährlich nach Doha eingeladen. Dreissig von ihnen spielten dann zeitweilig in Belgien beim KAS Eupen, einem Verein, der seit 2012 in katarischem Besitz ist. Dort sollten sie Spielpraxis sammeln und sich für europäische Spitzenklubs empfehlen, doch niemand setzte sich langfristig durch. Auch Akram Afif kam 2017 für einige Monate nach ­Eupen, in 15 Ligaspielen schoss er ein Tor.

So erfolgreich waren die WM-Gastgeber bisher Wenn Katar am Sonntag gegen Ecuador die WM eröffnet, tut es das als Aussenseiter. Holland und Senegal sind die weiteren Gegner in der Gruppe A. Eine Qualifikation von Katar für den Achtelfinal (also Rang 1 oder 2) wäre eine grosse Überraschung. So haben die Gastgeber bisher abgeschnitten: 2018, Russland: Viertelfinal

2014, Brasilien: Halbfinal

2010, Südafrika: Vorrunde

2006, Deutschland: Halbfinal

2002, Südkorea: Halbfinal. Japan: Achtelfinal

1998, Frankreich: Weltmeister

1994, USA:Achtelfinal

1990, Italien: Halbfinal

1986, Mexiko: Viertelfinal

1982, Spanien: Zwischenrunde

1978, Argentinien: Weltmeister

1974, Deutschland: Weltmeister

1970, Mexiko: Viertelfinal

1966, England: Weltmeister

1962, Chile: Halbfinal

1958, Schweden: Final

1954, Schweiz: Viertelfinal

1950, Brasilien: Final

1938, Frankreich: Viertelfinal

1934, Italien: Weltmeister

1930, Uruguay: Weltmeister

Ein Spanier brachte den Erfolg nach Katar

Wenige Jahre vor der WM hatte Katar keine wettbewerbsfähige Mannschaft. Das änderte sich mit der Ernennung von Félix Sánchez zum Nationaltrainer. Der Spanier hatte selbst nicht auf höchstem Niveau gespielt, aber er lernte seine Grundlagen als Nachwuchstrainer beim FC Barcelona. Bereits 2006 war Sánchez zu Aspire nach Doha gekommen, wo er verschiedene Nachwuchsteams trainierte. 2017 übernahm er das A-Nationalteam.

Seit 2017 Nationaltrainer von Katar: Der Spanier Felix Sanchez. Noushad Thekkayil / EPA

Sánchez kennt die meisten Spieler seit ihrer frühen Jugend. Gut ein Drittel von ihnen hat Wurzeln ausserhalb Katars, ihre Eltern und Grosseltern stammen aus Somalia, Jemen, Algerien oder dem Sudan. «Das Team verdeutlicht die zunehmende Migration aus ärmeren arabischen Ländern an den Golf», sagt der Journalist Maher Mezahi, der sich mit dem Fussball im Nahen Osten beschäftigt.

Helden mit befristeten Aufenthaltsbewilligungen

Sánchez hob das Nationalteam auf ein neues Niveau. Seine Leitfiguren spielen nicht im fernen Europa, sondern in der heimischen Liga. Ihren Durchbruch feierte die katarische Auswahl bei der Asienmeisterschaft 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Erst beim 3:1-Finalsieg gegen Japan kassierte sie ihr erstes Gegentor während des Turniers. Torschützenkönig wurde der katarische Stürmer Almoez Ali, geboren im sudanesischen Khartum. Akram Afif wurde später zu Asiens Spieler des Jahres ernannt.

Katarische Politiker werteten die Asienmeisterschaft als Sinnbild für ihr aufstrebendes Land. Was sie nicht erwähnten: Auch prominente Spieler sind keine vollwertigen Staatsbürger. Von den 23 Spielern des Asienmeisters hatten 17 befristete Aufenthaltsgenehmigungen für Katar.

Das Fundament dafür ist das Staatsangehörigkeitsgesetz von 2005, das die Bevölkerung in Gruppen unterteilt. Katarer, die ihre lokale Familiengeschichte mindestens bis in die 1930er-Jahre zurückverfolgen können, dürfen sich als «Einheimische» oder «Vollbürger» bezeichnen. Wer seine Abstammung für die Zeit danach nachweisen kann, zählt zur Kategorie der «eingebürgerten» Katarer. Diejenigen, die den Beweis nicht erbringen können, müssen auf eine Ein­ladung des Emirs hoffen. Diese Vergabe der Staatsbürgerschaft gilt innerhalb der Clanstrukturen als willkürlich.

Die Handballer wurden für ihren Erfolg belohnt

Für Arbeitsmigranten aus Südasien oder arabischen Staaten ist die Chance auf eine vollwertige Staatsbürgerschaft fast aussichtslos, das gilt auch für ihre Kinder und Enkelkinder, die in Doha geboren wurden. «Sportler, die Katar vertreten, erhalten befristete Dokumente», er­läutert Danyel Reiche von der Georgetown University in Doha. Mit diesen «Missionspässen» gelten sie als «eingebürgert», haben aber weiterhin auch die Staatsbürgerschaft ihres Herkunftslandes.

Bei besonderen Verdiensten kann der Status dauerhaft aufgewertet werden. Ein Beispiel: 2015 unterlag Katar bei der ­heimischen Handball-WM mit einer Auswahl aus europäisch-stämmigen Spielern erst im Final. Etliche Spieler wurden danach vollwertig eingebürgert. Doch auch sie dürfen erst fünf Jahre danach im öffentlichen Sektor arbeiten. Ein Wahlrecht für den Schura-Rat, die beratende Versammlung des Emirs, haben sie nicht.

Das letzte Training vor dem Eröffnungsspiel: Katars Nationalteam am Samstag. Martin Meissner / AP

Von den rund 2,7 Millionen Einwohnern kommen lediglich 300000 katarische Staatsbürger in den Genuss aller Bürgerrechte. Die Einheimischen müssen für Energie, Wasser, Bildung und Gesundheitsvorsorge nichts bezahlen. Auf Wunsch erhalten sie Stipendien und Jobs im öffentlichen Sektor, überdies auch Zuschüsse für Grundstücke und Firmengründungen. Viele dieser Katarer betrachten darum einen Zustrom von Einwanderern als Gefahr.

Fussballer wie Akram Afif können in der Hierarchie zwar aufsteigen. Die Bedingung dafür: Erfolg bei der Weltmeisterschaft.

