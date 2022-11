WM 2022: Was die Fifa der Schweizer Nati zutraut

WM 2022 So weit sehen Infantino und Co. die Schweiz kommen – das zeigen geheime Fifa-Dokumente Achtelfinal? Viertelfinal? Oder doch das Aus nach der Vorrunde? Wie weit wird die Schweiz an dieser WM kommen? Details in der Fifa-Planung zeigt, wie Gianni Infantino und Co. denken. Etienne Wuillemin 1 Kommentar 19.11.2022, 05.00 Uhr

Die Schweiz muss sich nach dem 0:2 gegen Ghana noch verbessern, um die WM-Ziele zu erreichen. Laurent Gillieron / AP

Während Katar und Ecuador am Sonntag um 17 Uhr die WM eröffnen, muss sich die Schweiz noch ein bisschen gedulden. Erst am nächsten Donnerstag um 11 Uhr geht es los. Kamerun heisst der Gegner. Danach trifft die Nati auf Brasilien und Serbien.

Die goldene Frage: Gelingt erstmals seit 1954 der Sprung in einen WM-Viertelfinal? Es sind gerade viele Schweizer gut in Form, der Mix stimmt und der Trainer ist ein Mann für die grossen Spiele. Oder wird das Turnier doch zur Enttäuschung? Gerade die Serben haben Jahre des Aufschwungs hinter sich, sind stärker einzustufen als noch an der WM 2018, als die Nati 2:1 siegte. Brasilien gilt ohnehin als Titelfavorit.

Fifa-Kameras auch in der Garderobe

Während des Turniers verfolgt die Fifa jede der 32 Nationalmannschaften auf Schritt und Tritt. Vier Leute pro Team hat die Fifa gebucht. Dieses Fifa-Team geniesst im Vergleich zu Journalisten Privilegien. Es erhält exklusive Einblicke und Interviews. An den Spieltagen verfolgt ein Helikopter den Teambus, beim Betreten des Stadions werden die Spieler bis in die Garderobe begleitet. Und auch dort, im Heiligtum des Teams, möchte die Fifa noch rund eine Minute filmen. Der Schweizerische Fussballverband hat bei der Fifa eingebracht, dass er dagegen ist - es wird noch ein Gespräch dazu geben.

Blaues Shirt, schwarze Hose: Die Begleiter der Fifa beim Trainingsplatz der Schweizer Nati. ewu

Ist die WM für die Schweiz einmal vorbei, so endet auch das Mandat des vierköpfigen Fifa-Begleitteams. Wann genau, ist natürlich unklar. Trotzdem hat die Fifa vor dem Turnier eine Annahme getroffen – und die Verträge je nach Nationalmannschaft unterschiedlich gestaltet. Gemäss unseren Recherchen ist der Rückflug der Schweizer Crew auf den 8. Dezember gebucht, das ist nach dem Achtelfinal, aber vor dem Viertelfinal. Die Verträge der Begleitteams von ­Serbien und Kamerun laufen bereits am 4. Dezember aus, also nach der Vorrunde. Jene von Brasilien erst nach dem WM-Final. Sollte ein Team länger als erwartet im Turnier verbleiben, verlängert die Fifa die Begleiter-Verträge.

Fazit: Gianni Infantino und seine Gefolgschaft glauben, Brasilien kommt in den Final, Serbien und ­Kamerun scheiden aus. Und die Schweiz qualifiziert sich für den ­Achtelfinal, verliert aber diesen.

Fifa-Präsident Gianni Infantino in Doha. Martin Meissner / AP

