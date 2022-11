Doppeladler: Xhaka wehrt vor WM-Start ersten Serben-Angriff ab

WM 2022 Wie Granit Xhaka den ersten Doppeladler-Angriff der Serben abwehrt Am Donnerstag um 11:00 Uhr beginnt für die Schweiz gegen Kamerun das WM-Abenteuer. Am Tag zuvor beantworten Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin die dringendsten Fragen. Etienne Wuillemin, Doha 23.11.2022, 18.11 Uhr

Los geht's! Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin am Tag vor dem WM-Auftakt gegen Kamerun. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es ist ein Traum, der für Granit Xhaka in Erfüllung geht. Erstmals darf er an einer WM die Schweiz als Captain anführen. Entsprechend gross die Vorfreude auf das erste Spiel an diesem Turnier heute gegen Kamerun. «Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben», sagt er. Dafür müsste die Nati den ­Viertelfinal erreichen, es wäre das erste Mal seit 1954.