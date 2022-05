Die Ukrainer gegen Schottland: Das Spiel ihres Lebens

WM-Qualifikation Sie wollen an die WM, um allen zu zeigen, dass es ihr Land immer noch gibt: Die ukrainischen Fussballer vor dem Spiel ihres Lebens Erstmals seit Beginn der Invasion durch Russland bestreiten die ukrainischen Fussballer ein Spiel. In Schottland spielen sie um die WM-Qualifikation - und noch viel mehr. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 31.05.2022, 19.00 Uhr

Oleksandr Zinchenko, ukrainischer Nationalspieler. Keystone

Eigentlich wollte Oleksandr Petrakov in den Krieg ziehen, das war jedenfalls sein erster Gedanke, damals, im Februar, als die Russen in seiner Heimat einmarschierten. Petrakov brach also auf zum Rekrutierungsbüro der Territorialabwehr. Doch dort sagte man ihm, er solle wieder gehen, er sei zu alt, habe keine militärische Ausbildung. «Bring uns besser an die WM», wurde ihm noch beschieden.

An die WM also, für die Ukraine, ein Land, das gerade um seine Existenz kämpft. So lautet die Mission von Oleksandr Petrakov und seinen Spielern. Der 64-Jährige ist der ukrainische Nationaltrainer. Am Mittwoch spielt sein Team in Glasgow gegen Schottland (20.45 Uhr, live auf DAZN). Es braucht einen Sieg und am Sonntag gleich noch einen, in Cardiff gegen Wales. Dann haben die Ukrainer die WM-Playoffs überstanden, sind qualifiziert für die WM in Katar im November.

Zwei Spiele. So viel Hoffnung. So viel Verantwortung.

So etwas wie Spiele gibt es für die Ukraine nicht mehr

Oleksandr Zinchenko ist einer der Fussballer, die am Mittwoch auf dem Platz stehen werden. Zinchenko spielt bei Manchester City, gerade wurde er mit dem Klub englischer Meister. Danach hüllte er den Pokal in die Flagge seiner Heimat. Kein aktueller Nationalspieler der Ukraine hat es weiter gebracht. Zinchenko denkt schon länger über die kommenden Tage nach. Darüber, wie sich das anfühlen wird, das Spiel in Schottland, die Momente davor, wenn die ukrainische Nationalhymne abgespielt wird.

Der 25-Jährige glaubt, dass die ukrainischen Spieler weinen werden, jeder einzelne von ihnen. Und dann wollen sie gewinnen, um den Menschen in der Ukraine etwas Freude zu schenken. Später an die WM reisen, um dort der Welt zu zeigen, dass es die Ukraine noch gibt, als unabhängiges, souveränes Land.

Die Partie in Glasgow ist für die Ukrainer vieles, aber nur ein Spiel ist es bei weitem nicht. So etwas wie Spiele gibt es für das Land nicht mehr, seit es sich gegen die russischen Invasoren verteidigen muss. Irgendwie kämpfen jetzt alle für die Heimat, jeder auf seine Weise.

Die Soldaten an der Front. Die Fussballer, indem Nationaltrainer Petrakov nach Butscha und Irpin reist, wo die Russen Kriegsverbrechen begangen haben. Indem auch der Verband die Botschaften von Präsident Selenski über seine Website ins Land trägt. Indem er Essen verteilt und andere Hilfsgüter. Indem er geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in sein Trainingscamp in Slowenien einlädt.

Die Armee wollte ihn nicht: Nationaltrainer Oleksandr Petrakov. Keystone

Dort hat sich die Ukraine den ganzen Mai über vorbereitet, weil das in der Heimat nicht möglich war. Verlassen durften die Fussballer diese nur dank einer Spezialbewilligung der Regierung, denn eigentlich gilt ja grundsätzlich: Jeder zwischen 18 und 60 muss im Land bleiben, um es zu verteidigen.

Sind die Ukrainer bereit?

Ihr letztes Wettkampfspiel bestritten die Ukrainer im letzten November. Sie siegten damals 2:0 in Bosnien-Herzegowina. Am 24. Februar marschierten die Russen ein. Seither ruht in der Ukraine der Ball. Die Meisterschaft wurde abgebrochen. Das WM-Playoff gegen Schottland, ursprünglich im März angesetzt, musste verschoben werden.

Es stand eine Zeit lang in den Sternen, ob die Partie je stattfinden wird, weil niemand wusste, wie lange es die Ukraine überhaupt noch gibt. Jetzt wartet auf die Fussballer des Landes das Spiel ihres Lebens. Die Mehrheit, jene, die in der Heimat kicken, haben seit Monaten nur noch trainiert und Freundschaftsspiele bestritten. Nur die Auslandprofis kommen mit Spielpraxis, Leute wie Zinchenko, wie Yarmolenko von West Ham oder Malinowski von Atalanta.

Oleksandr Zinchenko findet, dass das natürlich nicht einfach sei, so viele Monate ohne Einsatz. Aber es gebe jetzt keine Ausreden, nicht in diesem Spiel.

