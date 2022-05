Zu Besuch bei Noah Okafor in Salzburg

Zu Besuch in Salzburg Noah Okafor und die Frage nach dem richtigen Moment für den nächsten Schritt Noah Okafor ist in Salzburg zu einem der besten jungen Fussballer Europas gereift. In seiner neuen Heimat erzählt er, was diese Entwicklung beeinflusst hat. Und dass er eigentlich bereit wäre für den nächsten Schritt. Er steht aber auch vor der Frage des richtigen Zeitpunktes. Stammplatz in Salzburg oder Abenteuer im Ausland so kurz vor der WM? Céline Feller aus Salzburg Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Noah Okafor vor dem Schloss Klessheim in Salzburg – dem Ort, an welchem Red Bull Salzburg jeweils seine Meisterfeiern abhält. Bild: Céline Feller

Auf dem rechten Handgelenk ist ein Tattoo zu sehen. Ein Ball aus Sternen, das Symbol der Champions League. Darunter: Ein Datum. Der 20. Oktober 2021. Der Tag, an dem Noah Okafor sein erstes Tor in der Königsklasse erzielt hat. Sein Bubentraum. Er bezeichnet es als eines der Highlights eines Jahres, welches ausschliesslich aus Höhepunkten bestand.

Endlich ein Stammplatz bei Red Bull Salzburg, daraus resultierend seine beste Saison in seiner noch jungen Laufbahn. Das erste Mal Champions League. Der erste Treffer dort. Wieder-Berufung ins Nationalteam. Teil zu sein einer Nati, welche es an die WM schafft. Gegen Italien assistieren und treffen gegen Bulgarien.

Noah Okafor bejubelt seinen ersten Treffer in der Champions League gegen Wolfsburg. Das Datum des Spiels hat er sich tätowiert. Bild: Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg

Noah Okafor sitzt im Park des Schloss Klessheim, wenige Meter von der Red Bull Arena in Salzburg. Schloss Klessheim, es ist der Ort, an welchem Red Bull Salzburg seine Meisterfeiern abhält, heuer das erste Mal wieder mit Fans – Okafor erlebt eine Premiere vor Tausenden Anhängern. In Basel, wo er vom FCB im Januar 2020 geflüchtet war, reichte es nie zum Meistertitel. In Salzburg hat er in seinen zweieinhalb Jahren bereits drei geholt. Nicht nur deshalb sagt er: «Ich habe diesen Schritt keine Sekunde bereut.»

Ein auf ihn abgestimmter Ernährungsplan

Salzburg. Es ist Noah Okafors Heimat geworden. «Man wird es nie ganz mit Basel vergleichen können, aber ich fühle mich hier zu Hause.» In dieser Stadt an der deutschen Grenze, welche ein Freilichtmuseum ist. «Härzig», nennt sie Okafor, «wunderschön». Aber auch: «Beschaulich.» Er glaube, Salzburg sei ein bisschen kleiner als Basel.

«Es ist gut, dass Salzburg nicht so gross ist. So habe ich nicht dieses Big-City-Life. Wenn ich eine grosse Stadt will, gehe ich nach München oder Wien. Dass hier alles ein bisschen beschaulicher ist, hat mir dabei geholfen, mich auf den Fussball zu konzentrieren.»

In etwas aber stehe Salzburg Grossstädten in nichts nach: «Hier gibt es sehr viele gute Restaurants, das muss ich schon sagen.» Essen. Es ist kein Zufall, dass Okafor während des Spaziergangs durch Salzburg davon erzählt. Denn dass er etwas an seiner Ernährung geändert hat, ist eines von vielen Puzzleteilchen für seine herausragende Saison, in welcher er 25 Skorerpunkte in 34 Partien gesammelt hat.

Als Okafor, der vergangenen Dienstag 22 Jahre alt geworden ist, im Sommer 2021 merkt, dass er etwas tun muss, um den nächsten Schritt zu realisieren, entscheidet er sich, einen Ernährungsberater zu konsultieren. Dass sein Bruder Ernährungswissenschaften studiert hat: ein Glücksfall. Er stellt den Plan für ihn auf, setzt diesen bei seinen häufigen Besuchen in der Küche auch gleich um, erlaubt Noah aber auch Cheat-Days.

«Ich möchte gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber er hat abgewogen, welche spezifischen Mahlzeiten wann gut für mich sind und was nicht. Es ist ein Plan, zugeschnitten auf meinen Körper. Jeder funktioniert anders, ich fühle mich sehr wohl damit.»

Salzburg-Coach Matthias Jaissle herzt Noah Okafor nach der Partie gegen Wolfsburg. Die beiden haben ein enges, gutes Verhältnis. Bild: Jasmin Walter / FC Red Bull Salzburg

Weitere Puzzle-Teilchen sind Extraeinheiten, in welchen er mehr ans Limit geht. «Gleichzeitig schaue ich generell mehr auf meinen Körper.» Und dann ist da noch das Puzzleteilchen namens Matthias Jaissle. Im Sommer zum Trainer Salzburgs ernannt, nimmt er in Okafors Schritt, welchen dieser in der Spielzeit 2021/2022 realisieren konnte, eine ebenso gewichtige Rolle ein. «Er hat mich immer gepusht, war immer direkt, hat sich fast jeden Tag Zeit genommen, mir zu sagen, was ich verbessern muss. Das ist in der letzten Zeit aber weniger geworden, weil ich ja auch besser geworden bin», sagt Okafor und lacht herzhaft.

Schüchtern bis sensibel

Der Stolz darauf, was er in diesem Jahr geschafft hat, ist zu spüren. Und auch, dass Okafor mittlerweile reifer ist, bewusster weiss, was er möchte. Anfangs sei er schüchtern gewesen, manchmal vielleicht zu schüchtern, hört man in Salzburg. Okafors Mutter erklärte dies einmal mit seiner sensiblen Seite, die der junge Baselbieter sehr wohl besitze. Darauf angesprochen, lächelt Okafor verlegen. Er sagt aber auch:

«Meine Mama hat schon recht. In gewissen Sachen bin ich sensibel. Vor allem, wenn es darum geht, mich zu öffnen, fremden Menschen zu vertrauen. Das kann ich nicht schnell.»

Diese Zurückhaltung und Skepsis hat es ihm in seiner Anfangszeit in Salzburg schwer gemacht. «Ich war alleine, mit 19. Dann kam Corona. Jeder Mensch braucht Zeit, sich an einem neuen Ort einzugewöhnen, ich benötigte halt mehr.» Auch, weil er so weit weg von der Familie war, die ihm alles bedeutet.

Noah Okafor and Karim Adeyemi. Die beiden sind Freunde geworden in ihrer gemeinsamen Zeit in Salzburg. Hier feiern sie das Double der Salzburger. Bild: Jasmin Walter / FC Red Bull Salzburg

Okafor braucht und sucht Vertrauensleute, findet in Karim Adeyemi einen Mitspieler, den er jetzt als Freund bezeichnet. «Wir teilen viele Ansichten und den Humor. Mit ihm jemanden zu haben, mit dem ich auch mal zu Hause chillen konnte, war wichtig für mich so fern ab von Basel.»

Stammplatz-Garantie im Hinblick auf die WM oder der nächste Schritt?

Während Okafor eines seiner raren Interviews gibt, erklärt sein Freund Adeyemi zeitgleich wenige Meter nebenan den Medien seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. Adeyemi verlässt Salzburg im Sommer in die Bundesliga. Und Okafor? «Dazu kann ich nicht viel sagen.» Es ist die professionelle Antwort eines jungen Kickers. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt auch eine ehrliche Antwort. Okafor sagt zwar:

«Ich fühle mich bereit für den nächsten, grossen Schritt.»

Er hat diverse Angebote aus allen grossen Ligen vorliegen. Aber er weiss auch: Der nächste Schritt muss sitzen. Denn das nächste halbe Jahr muss er spielen, will er im November mit zur WM fahren. «Das ist genau der Punkt, den wir aktuell diskutieren.»

In Salzburg hat Okafor, gerade nach Adeyemis Abgang, eine noch wichtigere Rolle, einen Stammplatz. Der Verein will ihn unbedingt halten. Zwar gehört Okafor in der abgelaufenen Saison zu den Top 7 der U21-Spieler Europas, was Torbeteiligungen angeht. Aber das ist keine Garantie dafür, dass es – wo auch immer – genau so weiter geht.

Jetzt stehen erst die Nations-League-Spiele mit der Schweiz an, «das perfekte Ende einer perfekten Saison», wie er es nennt. Danach will er alles daransetzen, um an der WM dabei sein zu dürfen. Denn dieser Traum sei noch grösser als es jener von der Champions League war. Was er sich dann tätowiert, wenn er an der WM spielen durfte? «Das weiss ich noch nicht. Das schaue ich spontan», sagt er und lächelt.

