Sportticker: Alle News rund um das Thema Sport

14:15 Uhr 22. märz

Repond mit gelungenem Kurzprogramm

Die erst 16-jährige Baslerin Kimmy Repond, die im Januar überraschend EM-Bronze gewonnen hat, überzeugte auch bei ihrem ersten Auftritt an einer Weltmeisterschaft. Im japanischen Saitama blieb sie im Kurzprogramm mit 62,75 Punkten nur knapp unter ihrer an der EM in Tallinn aufgestellten Bestleistung (63,83), was zum 13. Zwischenrang reichte. Fünf Europäerinnen waren besser.

Repond stand sämtliche Sprünge sicher, darunter die Kombination Dreifach-Lutz/Dreifach-Toeloop. «Ich bin sehr zufrieden», sagte die Schweizerin. Klar in Führung liegt mit 79,24 Punkten die Einheimische Kaori Sakamoto vor der Koreanerin Lee Haein (73,62) und Landsfrau Mai Mihara (73,46). Sakamoto strebt den zweiten WM-Titel in Folge an. Die Kür steht am Freitag im Programm. (sda)