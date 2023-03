22:20 Uhr

Lausanne-Sport im neuen Jahr weiter ungeschlagen

Lausanne-Sport ist in der Challenge League zumindest bis am Sonntag auf Kosten von Yverdon auf den 2. Tabellenplatz vorgerückt. Das Team von Trainer Ludovic Magnin gewann in Schaffhausen 2:1.

Verteidiger Archie Brown brachte die Gäste in der 45. Minute in Führung, in der 77. Minute erhöhte Brighton Labeau auf 2:0. Der Stürmer baute mit seinem 17. Treffer in dieser Saison die Führung in der Torschützenliste aus. Dem Heimteam gelang in der 90. Minute mit einem verwandelten Penalty von Serge Müller nur noch der Anschlusstreffer.

Lausanne bliebt im achten Spiel in Folge ungeschlagen und feierte in der siebenten Partie im neuen Jahr den fünften Sieg. Damit schlossen die Waadtländer nach Punkten zu Leader Wil auf, die Ostschweizer treffen am Sonntag auswärts auf Thun. (sda)