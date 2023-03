Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

15:19 Uhr 1. märz

Frauen-Nati testet gegen China

Die Frauen-Nati hat vor der im Sommer stattfindenden Weltmeisterschaft ein weiteres Vorbereitungsspiel vereinbart. Die Equipe von Neo-Trainerin Inka Grings testet am 6. April in der swissporarena in Luzern gegen China. Es ist das erste Frauen-Länderspiel der Geschichte, das in Luzern ausgetragen wird. «China wird uns spielerisch und physisch stark fordern», so Grings über die Nummer 14 im Fifa-Ranking. Fünf Tage später steht gegen Island im Zürcher Letzigrund ein weiterer Test an. Die WM findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. In der Gruppenphase trifft die Nati auf die Philippinen, Norwegen und Co-Gastgeber Neuseeland. (gav)