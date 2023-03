Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

22:32 Uhr 3. MÄRZ

Dortmund siegt im Topspiel gegen Leipzig

Borussia Dortmund setzt sich an die Spitze der Bundesliga. Ohne den kurzfristig ausgefallenen Schweizer Gregor Kobel bezwingt der BVB den RB Leipzig im heimischem Stadion 2:1.

Muskuläre Beschwerden, die während des Aufwärmens aufgetreten waren, verhinderten den Einsatz des Schweizer Torhüters. Der 25-Jährige wurde durch den sechs Jahre älteren Alexander Meyer ersetzt, der sein insgesamt achtes Saisonspiel bestritt und sich dabei mehrmals auszeichnen konnte.

Borussia Dortmund setzt den FC Bayern im Meisterkampf weiter unter Druck. Ronald Wittek / EPA

Zum Sieg kamen die Dortmunder dank einer effizienten Leistung in der ersten Halbzeit. Marco Reus brachte das Heimteam in der 21. Minute per Penalty in Führung - ausgerechnet nach einer Druckphase der Gäste. Diese schienen in der Folge geschockt und tauchten fast komplett ab, worauf Emre Can mit seinem ersten Saisontreffer kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte.

In der zweiten Hälfte musste sich Leipzig bis zur 74. Minute gedulden, ehe der erhoffte Anschlusstreffer doch noch fiel. Emil Forsberg brachte die Hoffnung für die Gäste zurück, die in den Schlussminuten mehrmals nahe am Ausgleich waren. So klärte in der 93. Minute Verteidiger Nico Schlotterbeck für den geschlagenen Meyer auf der Torlinie.

Der BVB-Sieg setzt Bayern München unter Druck. Das Team mit Torhüter Yann Sommer kann am Samstag mit einem Auswärtserfolg gegen Stuttgart die Tabellenspitze zurückerobern. (sda)