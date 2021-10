Alessia Riner, Flügelspielerin beim LK Zug, entwickelt sich

Sport Zuger Handballerin Alessia Riner: «Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen» Die Handballerin Alessia Riner (17) erlebt eine zügige sportliche Entwicklung. Und zwar nicht nur als Flügelspielerin beim LK Zug. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Alissia Riner im OYM LK Zug.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 1. Oktober 2021)

Mittlerweile ist es 20 Uhr. Alessia Riner ist an ihren Wohnort Thalwil zurückgekehrt. Momente im Kreis ihrer Familie zu verbringen, schätzt sie. Da kann die Handballerin nach intensiven «Arbeitstagen» abschalten. Und solche erlebte sie oft in den vergangenen rund 15 Monaten. In dieser Zeit hat sich im Leben der 17-Jährigen einiges verändert.

«Alles ging so schnell, dass ich manchmal kaum realisiere, was wirklich passiert ist»,

sagt der linke LKZ-Flügel.

Es begann damit, dass sie dazugehörte, als im August 2020 die Frauen-Akademie des Schweizerischen Handballverbandes im OYM in Cham mit zehn Spielerinnen unter der Leitung von Nationaltrainer Martin Albertsen startete. Dabei spürte sie schnell, dass der Däne stark auf die Jugend setzt. Alessia Riner wurde, zusammen mit weiteren jungen Akteurinnen, auch zu Lehrgängen der A-Nati eingeladen. «Es ist wichtig, diese Spielerinnen schnuppern zu lassen», erklärt Albertsen. Für ihn ist der linke LKZ-Flügel «eine wichtige Perspektivspielerin, gerade mit Blick auf die Europameisterschaften 2024», die dann ebenfalls in der Schweiz stattfinden.

Im März folgte mit den WM-Qualifikationsspielen in Minsk für die Zürcherin die internationale Feuertaufe. «Und speziell cool war, dass ich auch Einsatzzeit bekam. Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.» Weiter gehörte sie zu den beiden Juniorinnen-Nationalteams (U18 und U20), die im Sommer an den Europameisterschaften in Slowenien und Montenegro bewiesen, dass sie im Konzert der grossen Handballnationen erfolgreich mitspielen können.

Ebenfalls im Sommer wechselte die Zürcherin, die in Thalwil mit Handballspielen begann und später bei GC/Amicitia erstmals SPL1-Luft schnupperte, zum LK Zug. Als die Anfrage kam, habe sie sich recht schnell für diesen Schritt entschieden. Sie wollte sich sportlich weiterentwickeln. Und in Zug sah sie dafür ideale Voraussetzungen. Dass sie durch den Wechsel von Dimitra Hess zum Ligakonkurrenten Brühl beim Doublegewinner schnell zu viel Spielzeit auf der linken Flügelposition kommt, ist ein weiterer dieser zügigen Schritte in ihrer bisherigen sportlichen Entwicklung. Dass sie aufgrund dieser Situation von aussen speziellem Druck ausgesetzt wäre, verneint sie. «Diesen auferlege ich mir selber.»

Im OYM stehen für die 17-Jährige neun Einheiten pro Woche auf dem Programm. Und dort besucht sie auch das Gymi. Jeweils am Freitag bestreitet sie – ebenfalls im OYM – mit dem LKZ das Abschlusstraining. In der Akademie musste sie sich zu Beginn vor allem an den grösseren Trainingsumfang – und auch an das «permanente ans Limit gehen» – gewöhnen. Zudem hat sie ihr Essverhalten geändert. Wobei sie mit einem Schmunzeln beifügt:

«Salat gehört immer noch nicht zu meinen Lieblingsspeisen.»

Dass sie nicht mehr Mannschaftstrainings mit dem LK Zug bestreiten kann, bedauert sie ab und zu. Dadurch, dass ihr Trainer Christoph Sahli sehr oft im OYM anzutreffen ist, «habe ich mit ihm aber dennoch einen regen Kontakt». Dazu kommt, dass die LKZ-Spielerinnen Svenja Spieler, Joline Tschamper und neu Celia Heinzer sowie Jenny Abt ebenfalls im Chamer Spitzensportzentrum trainieren – dies allerdings im Rahmen des vom LK Zug initiierten Projekts Talent Impact. Damit will der Verein in Zusammenarbeit mit dem OYM eigenen Spielerinnen den Weg zum Spitzensport ermöglichen.

Alissia Riner macht im OYM eine Übung.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 1. Oktober 2021)

Die Neuauflage des Playoff-Finals steht an

Neuzugang Alessia Riner fühlt sich jedenfalls beim LKZ sehr wohl. «Er fühlt sich für mich an, wie eine grosse Familie.» Handballerisch sieht sie noch Luft nach oben. Bei den Wurfvarianten beispielsweise oder um sich bei den Eins-gegen-eins-Situationen noch mehr zuzutrauen. Für Christoph Sahli «bringt Alessia alle Voraussetzungen mit, um ein moderner, spielstarker Flügel mit breitem technischen Repertoire zu werden. Sie will unbedingt an die Spitze und es macht Spass, mit ihr zu arbeiten.» Und weiter sagt er: Sie sei sehr selbstkritisch. Müsse aber noch lernen, auch in schwierigen Situationen an sich zu glauben.

Überzeugt ist Alessia Riner davon, dass beim LK Zug auch diesmal wiederum vieles möglich sei. «Wir sind ein sehr junges Team und beginnen uns nach den Veränderungen auf die neue Spielzeit hin sukzessive zu finden.» Dieser Trend soll sich auch heute Abend gegen Brühl und somit bei der Neuauflage des Playoff-Finals fortsetzen.