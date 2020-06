Sportsponsoring in Krisenzeiten? Jetzt erst recht! Die wirtschaftliche Krise hinterlässt auch im Spitzensport ihre Spuren. Beim FC Luzern und dem HC Kriens-Luzern setzen Sponsoren positive Zeichen. René Barmettler 13.06.2020, 05.00 Uhr

Spitzensport ohne Sponsoring funktioniert in den seltensten Fällen. Die Befürchtung geht um, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Krise grosse Spuren hinterlassen wird. Die Gefahr ist gross, dass aus diesem Grund bei Spitzenklubs in naher Zukunft ein Teil der Sponsoringbeiträge wegbrechen könnte.

Doch es gibt sie, die Licht­blicke. Der Fussballclub Luzern konnte kürzlich die Verlängerung zweier Sponsoringverträge bekanntgeben. Detailhändler Otto’s mit Sitz in Sursee verlängerte vergangene Woche den Kontrakt mit dem FCL bis 2024. «Die Vertragsverlängerung mit dem FC Luzern ist ein Bekenntnis zum Verein und zur Region. Für mich war klar: Jetzt erst recht, etwas anderes wäre ein falsches Zeichen gewesen», sagt Mark Ineichen, CEO und Verwaltungsratspräsident von Otto’s.

FCL-Spieler Pascal Schürpf jubelt: Sein Tor gegen YB dürfte auch die Dresssponsoren gefreut haben. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 1. Februar 2020)

Das Unternehmen hat trotz geöffneter Filialen Einbussen zu beklagen: «Wir durften zeitweise nur noch einen Viertel unserer Produkte anbieten.» Trotz trister Prognosen ist Ineichen überzeugt: «Unser Engagement bringt uns viel Publicity. Aber uns geht es hauptsächlich darum, der Region etwas zurückzugeben, denn hier sind wir gross geworden. Der FCL ist ein Aushängeschild, hier unterstützen wir etwas Sinnvolles.»

Ganze Branche am Boden, trotzdem weiter am Ball

Praktisch gleichzeitig vermeldete der FCL die weitere Zusammenarbeit mit der Luzerner Kantonalbank. CEO Daniel Salzmann bedient sich dabei der Fussballsprache:

«Wir dürfen mit dem FC Luzern seit Jahren gelungene Doppelpässe spielen – sei es im Nachwuchsbereich oder mit der ersten Mannschaft.»

«Für uns ist wichtig, dass alle Beteiligten auch unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen möglichst viel Planungssicherheit haben und ihre Kräfte auf neue Ziele ausrichten können. Zudem wollen wir ein verlässlicher Partner sein.» Die LUKB engagiert sich sowohl bei der ersten Mannschaft wie auch im Nachwuchs. «Sportvereine und insbesondere auch der FCL leisten sehr viel für junge Menschen. Man darf nicht vergessen, dass vor allem der Fussball eine sehr wichtige Integrationsfunktion hat und vielen jungen Menschen eine Heimat und eine Perspektive – ja vielleicht sogar eine Karrierechance – bietet», lässt Salzmann ausrichten.

Sponsoring ist gut für das Image Wer sponsert, erhofft einen erweiterten Bekanntheitsgrad. Verlässliche Zahlen dazu gebe es aber nicht, sagt Anja Janoschka, Dozentin für Marketing an der Hochschule Luzern HSLU. Sie ist Expertin im Bereich Sponsoring und hat Forschungsprojekte in dieser Richtung durchgeführt. «Messbar ist die Image-Wirkung von Sponsoring unter anderem über die Medienresonanzanalyse. Sponsoren können aber auch andere Mehrwerte wie Neukundengewinnung oder sogar Kaufabschlüsse, sogenannte Conversions, erzielen. Durch den unterstützten Club haben Sponsoren den Zugang zu emotionalen Geschichten rund um den Sport und die Athleten.» Gerade in Coronazeiten sei Sponsoring ein wichtiger Bestandteil der Marketingkommunikation: «Soziale und sportliche Aspekte bringen Menschen zusammen, und in dieser Krise ist das Sportsponsoring eine grosse Chance für die eigene Unternehmenspositionierung.» (reb)



«Das wird schon weh tun»

Auviso ist ein technischer Dienstleister für Veranstaltungen und bietet Installationen für Medientechnik an. Martin Elmiger, Geschäftsführer der in Emmenbrücke angesiedelten Firma, spricht von einem «faktischen Arbeitsverbot seit Anfang März. Unsere Branche im Eventbereich ist sehr stark betroffen.» Umso bemerkenswerter ist die Fortsetzung der Partnerschaft mit dem Handballclub Kriens-­Luzern um drei weitere Jahre.

Elmiger beziffert den Beitrag im mittleren fünfstelligen Bereich pro Jahr. «Es war ein schwieriger Entscheid. Und wenn der Einzahlungsschein dann eintreffen wird, tut das schon weh.» Dem Personal, das in Kurzarbeit ausharrt, diesen Entscheid zu vermitteln, sei nicht ganz einfach gewesen. Weil die Eigentümer auf ihre Dividende verzichteten, sei der Betrag jedoch zu stemmen. «Wir wollten damit ein Zeichen setzen, dass wir in unserer Firma an ein Leben nach Corona glauben. Ausserdem ist es uns ein Anliegen, die Juniorenarbeit und den sportlichen Erfolg des HCK zu würdigen.»

Business-Netzwerk für EVZ-Sponsoren

Beim Eissportverein Zug ist man sich der schwierigen Situation beim Thema Sponsoring ebenfalls bewusst: «Einige unserer Partner sind leider auch stark betroffen von der aktuellen Situation. Wir sind da in einem konstruktiven und engen Austausch und versuchen uns gegenseitig, im Rahmen unserer Möglichkeiten unter die Arme zu greifen und Lösungen zu finden», sagt Ibrahim Can, Leiter Marketing und Verkauf sowie Mitglied der EVZ-Geschäftsleitung. «Der EVZ bietet seinen Partnern zudem Zugang zu einem Business-Netzwerk am wichtigen Wirtschaftsstandort Zug. Wir glauben an nachhaltige und langfristige Partnerschaften, welche über das reine Sponsoring hinausgehen.»

Die Spitzensportvereine haben also die Möglichkeit, Mehrwerte für Sponsoren zu schaffen. Auch in Krisenzeiten.