Squash «Im dunkelroten Bereich nochmals zu zünden, das fehlt noch»: Für Nils Rösch soll es in der Weltrangliste nach oben gehen Der Krienser Squasher Nils Rösch will seine Grenzen ausloten – auf der Tour der Profis. Dafür muss er im Kopf den «Junior» vertreiben. 14.12.2020

«Ich bin extrem positiv gestimmt», sagt Nils Rösch. «Jetzt will ich herausfinden, wohin es mir reicht.» In den vergangenen sieben Wochen hat der Krienser seine drei ersten Turniere auf der Tour der Squash Professional Association bestritten. Seit dem Lehrabschluss im Mai 2019 betreibt der 20-Jährige Squash in einem halbprofessionellen Umfang. 20 Stunden trainiert er jede Woche, daneben arbeitet er in einem 50-Prozent-Pensum im Büro der elterlichen Schreinerei.

Seit Mai betreibt Nils Rösch (20) Squash in einem halbprofessionellen Umfang. Stefan Kleiser

Seit zwei Jahren zählt Rösch zu den besten zehn Squashern der Schweiz. Aktuell belegt er Platz sechs. Jetzt soll es auch in der Weltrangliste nach oben gehen. Ein erster Schritt nach vorne ist dank der Ergebnisse an den PSA-Challenger-Events von Uster, Vaduz und Langnau am Albis geglückt. Im November wurde Rösch von der PSA noch auf Position 321 geführt, im Dezember war er die Nummer 246 der Welt. Und im Januar, weiss Rösch, werde er «ein bisschen über 200» klassiert sein.

Fortschritte von Turnier zu Turnier

An allen drei Turnieren gewann Rösch, der im Squashclub Pilatus lizenziert ist und 2019 an der U19-Team-EM mit der Schweiz den Final erreichte, mindestens ein Match, zweimal erreichte er die Viertelfinals. «Es ist mir von Turnier zu Turnier besser gelaufen. Vor allem die beiden letzten Turniere haben mir extrem viel geholfen.» Er erwartet, dadurch künftig auch an kleineren internationalen Events im Ausland ins Teilnehmerfeld aufgenommen zu werden. «Vielleicht nicht an allen, aber sicher an einigen.»

Zuletzt blieb der Krienser immer aussen vor. Eine Lizenz für die Profi-Tour hatte er schon im April 2019 gelöst, kurz vor dem 19. Geburtstag. «Ich hatte gehofft, dass ich die Ergebnisse aus den letzten Junioren-Turnieren mitnehmen kann.» Denn auch sie geben Punkte für die Weltrangliste.

Ein Muskelfaserriss machte den Plan aber zunichte. Neun Monate plagte sich Rösch mit der Verletzung herum – weil er zu früh wieder gespielt habe, wie er heute weiss.

«Ich war zu übermütig. Danach klappte es nicht, in Challenger-Turniere zu kommen, weil ich keine Punkte hatte.»

Sein Weg führte daher an die kleinsten Turniere, die Schweizern vorbehalten sind. Nun kam er zu seinem Début auf Challenger-Ebene, da wegen Corona Teilnahmebeschränkungen für ausländische Squasher galten.

«Im Kopf bin ich noch zu sehr Junior»

In Uster mass sich Nils Rösch mit Ryosei Kobayashi, der Nummer 75 der Welt. Nach dem 1:3 bilanzierte er: «Es war ein guter erster Satz. Danach bin ich im Grundspiel unpräzis geworden, habe taktische Fehler gemacht und war nicht mehr so druckvoll.» Auch am Liechtenstein Open und dem Sihltal Classic reichte es Rösch gegen die PSA-Nummer 136, Robin Gadola, zweimal zu einem Satzgewinn. «Ich verliere noch, aber es fehlt nicht viel zum Sieg», sagt er. Er habe physisch zugelegt und sei geduldiger geworden. Auch den Rhythmus habe er wieder gefunden. Das unerwartet frühe Ausscheiden an der Schweizer Einzel-Meisterschaft von September hatte Rösch noch mit der fehlenden Spielpraxis wegen der langen Wettkampfpause im Frühling und Sommer erklärt.

In den nächsten Monaten müsse er nun körperlich weiter zulegen, erklärt Nils Rösch. «Und im Kopf bin ich noch zu sehr Junior. Wenn es hart ist, muss ich noch den Extraschritt gehen. Im dunkelroten Bereich nochmals zu zünden, das fehlt noch. Aber ich bin auf dem richtigen Weg.» Der Angriffsspieler gibt sich Zeit. Er orientiert sich gerne nach vorne und mag den Wettkampf. «Solange es Spass macht und funktioniert», will er weiterhin Squash-Profi sein.