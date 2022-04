St.Otmar gewinnt gegen Pfadi Winterthur nach Verlängerung.

Handball St.Otmar zeigt Pfadi in der Verlängerung den Meister und gleicht die Playoff-Serie zum 1:1 aus Die St.Galler NLA-Handballer besiegen Winterthur in einem mitreissenden Spiel mit 35:34 nach Verlängerung. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.04.2022, 23.02 Uhr

Genialer Vorbereiter: St.Otmars Regisseur Andrija Pendic (links) lieferte 16 Torvorlagen. Bild: Michel Canonica

Die Kreuzbleiche hält für einen kurzen Moment die Luft an: St.Otmars David Fricker kommt 23 Sekunden vor Ende der Verlängerung auf Rechtsaussen zu einem Wurf aus guter Position. Es ist der Matchball beim Stand von 34:33 aus Sicht des Heimteams. Und der St.Galler versenkt, legt den Ball überlegt am Goalie vorbei. Der Flügel bringt mit seinem dritten Tor die Kreuzbleiche zum Beben und ist damit einer von gleich mehreren Matchwinnern für St.Otmar.

Kurz zuvor gelang dem rechten Flügelspieler bereits ein wichtiger Ballgewinn in der Deckung. Überhaupt verteidigte St.Otmar gegen den amtierenden Meister bärenstark. Im Positionsangriff fanden die Winterthurer kaum Lösungen, auch mit dem siebten Feldspieler, den sie häufig einsetzten, nicht. Der Innenblock um Ariel Pietrasik und Noah Haas sowie auf den Halbpositionen Benjamin Geisser, Dominik Jurilj und Frédéric Wüstner zeigten in der Defensive im wichtigsten Moment die wohl beste Saisonleistung.

Pendic bereitet vor, Pietrasik schliesst ab

Noch wichtiger war in diesem zweiten Playoff-Viertelfinal aber die Darbietung bei Ballbesitz, denn die Gäste waren auf Konter und damit auf einfache Tore aus. Angeführt von einem überragenden Andrija Pendic brillierten die St.Galler im Abschluss mit einer Wurfquote von über 70 Prozent und verhinderten auf diese Weise das gefürchtete Tempospiel des Titelverteidigers. Pendic war an 21 der 35 St.Galler Tore direkt beteiligt. Seinen 16 Vorlagen fügte er fünf eigene Treffer hinzu. Dabei leistete sich der 35-jährige Spielgestalter während der ganzen Spieldauer nur gerade einen technischen Fehler.

16 Tore, aber auch einige Fehlpässe: Ariel Pietrasik (am Ball). Bild: Michel Canonica

Der Abnehmer seiner Assists war in den meisten Fällen der Pole Ariel Pietrasik, der 16 Treffer erzielte und zu drei Toren den letzten Pass spielte. Der Zweimetermann pendelte aber zwischen Genie und Wahnsinn. Mindestens dreimal unterliefen dem besten Feldtorschützen der Liga haarsträubende Abspielfehler. Nur um wenige Momente später – wie in der 68. Minute – mit einer Aktion des Prädikats Weltklasse die Partie für St.Otmar in die richtigen Bahnen zu lenken. Pietrasik täuschte einen Wurf über den Block an, prellte den Ball kurz vor seiner Landung auf den Boden und drehte sich dabei um 360 Grad um die eigene Achse. Alleine vor dem Torhüter versenkte der polnische Nationalspieler souverän zum 33:32. Nur wenig später übernahm Pietrasik erneut die Verantwortung und kam mittels Schlagwurf nach einem Freiwurf zum Erfolg. Was folgte, war Frickers erfolgreich verwerteter Matchball.

Die St.Galler auf Augenhöhe mit Winterthur

Neben Pietrasik und Pendic verdiente sich auch Kreisläufer Geisser die Höchstnote. Der St.Galler kämpfte gegen den stämmigen Pfader Innenblock unermüdlich und liess sich nie unterkriegen. Neben fünf Treffern aus ebensovielen Versuchen gelang es dem Rechtshänder auch, zahlreiche Penaltys herauszuholen. Eine ausgezeichnete Leistung.

Holte zahlreiche Penaltys heraus: Kreisläufer Benjamin Geisser. Bild: Michel Canonica

Ebenfalls fehlerfrei präsentierte sich der linke Flügel Jan Gwerder, der dreimal traf. Und Dominik Jurilj, sonst eher der Typ Rückraumshooter, glänzte für einmal als Vorbereiter. Sieben Assists gelangen dem Steinacher. Einzig sein Fehlpass beim Stand von 27:27 in der letzten Spielminute trübte seine Bilanz. Zu Juriljs und St.Otmars Glück vergab Pfadi Winterthur in den letzten 30 Sekunden der regulären Spielzeit die Chance auf den Siegtreffer. Roman Sidorowicz schloss etwas überhastet ab, der Ball landete im St.Galler Block, was Verlängerung bedeutete. In den zweimal fünf Minuten spielte sich St.Otmar dann dank stabiler Defensive und überlegten Abschlüssen zum Sieg.

Dank dieser überzeugenden Leistung verdiente sich St.Otmar ein zweites Heimspiel. Zunächst geht es aber am Mittwoch mit Spiel drei in Winterthur weiter. Beim Meister agierten zu viele Spieler unter ihrer Normalform. Einzig der Georgier Giorgi Tskhovrebadze liess seine Klasse aufblitzen. Die St.Galler sind aber in der Verfassung vom Sonntagabend in der Lage, Pfadi vor Probleme zu stellen. Der Favorit zeigte in der Kreuzbleiche das eine oder andere Mal Nervosität – sie dürfte nicht geringer werden.

