FC Luzern FCL feiert noch einmal im Stadion den Cupsieg mit den Regierungsräten Graf und Winiker – die Sandoz-Trophäe ist auch da Über 13'000 Fans in der vor zehn Jahren fertiggestellten Swisspor-Arena huldigen noch einmal den Cupsiegern 2021. Mit dabei die Regierungsräte Guido Graf und Paul Winiker, die den FCL-Cupgewinnern bei den Männern und Frauen Schecks überreichen. Daniel Wyrsch 26.07.2021, 10.00 Uhr

Die Regierungsräte Guido Graf (Zweiter von rechts) und Paul Winiker (Zweiter von links) übergeben FCL-Präsident Stefan Wolf (links) und dem Präsidenten der FCL-Spitzenfussball-Frauen, Robert Schürch (rechts), Schecks aus dem Swisslos-Sportfonds des Kantons Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

Auf den Tag genau zwei Monate nach dem in Bern gewonnenen Cupfinal (3:1 gegen St.Gallen) feierte der FC Luzern den ersten Titel seit 29 Jahren am Samstag nun auch im Stadion. Vor dem Match gegen YB wurde der Kübel bei Regen in einer gedeckten Kurve präsentiert. Dort stand nicht nur die Sandoz-Trophäe, sondern auch der Pokal der FCL-Spitzenfussball-Frauen. Diese hatten wenige Tage nach den Männern in Zürich gegen den FCZ nachgedoppelt und ebenfalls den Cup nach Luzern geholt.