Bronzemedaille für die Schweizer Seilzieherinnen

World Games Schweizer Seilzieherinnen holen nach einem harten Fight gegen England die Bronzemedaille Zweite Medaille für die Schweizer Seilzieh-Equipe bei den World Games: Nach dem Sieg der Männer holen die Frauen Bronze. In der Mixed-Kategorie läuft es hingegen weniger gut. Claudio Zanini 17.07.2022, 15.52 Uhr

Die Schweizer Seilzieherinnen nach der Medaillenübergabe in Birmingham. Bild: PD

Nur 24 Stunden nachdem die Schweizer Seilzieher furios zur Goldmedaille bei den World Games in Birmingham stürmten, legten die Frauen nach. Im US-Bundesstaat Alabama gewannen sie am Freitagabend die Bronzemedaille. Die Schweizerinnen hatten sich in der 540-Kilogramm-Kategorie einen harten Fight mit den Engländerinnen um Platz 3 geliefert. Beim Stand von 1:0 für die Engländerinnen sah es zuerst so aus, als wären die Schweizerinnen definitiv geschlagen. Doch das Team von Coach Jürg Roggenmoser glich aus und sicherte sich wenig später Bronze hinter Schweden (Silber) und China (Gold).

Zähe Kämpferinnen: Die Schweizerinnen geben geben sich gegen die Engländerinnen nicht so schnell geschlagen. Bild: PD

Damit gewannen die Schweizer Seilzieherinnen zum ersten Mal überhaupt eine Medaille bei den World Games. Zum Achterteam gehören Petra Käslin (Stans), Michaela Koch (Gonten), Stefanie Ott (Mosnang), Sarah Villiger (Sins), Elena Beier (Sins), Jasmin Villiger (Sins), Brigitte Ziegler (Stans) und Erika Zumbühl (Stans). Ersatzfrauen sind Melanie Villiger (Sins) und Stephanie Arnet (Ebersecken).

Vierter Platz in der Mixed-Kategorie

Nachdem sowohl Männer als auch Frauen Edelmetall holten, waren die Erwartungen vor den Wettkämpfen in der Mixed-Kategorie (580 Kilogramm) gross. Doch am Samstagabend lief es für die Schweizerinnen und Schweizer nicht ganz nach Wunsch. Das Team mit Robin Burch (Stans), Petra Käslin (Stans), Sarah Villiger (Sins), Samuel Gräni (Stans), Erika Zumbühl (Stans), Kai Burch (Stans), Brigitte Ziegler (Stans) und Christian Zumbühl (Stans) sowie den Ersatzleuten Michaela Koch (Gonten) Melanie Villiger (Sins) und Marco Hess (Stans) landete knapp neben dem Podest.

Nach der Vorrunde mit einem Sieg und vier Unentschieden verlor die Schweiz den Halbfinal gegen Grossbritannien nach drei Zügen. Im kleinen Final reichte die Kraft nicht mehr und die Schweiz musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Gold ging an Grossbritannien, Silber an Deutschland, Bronze an Holland.