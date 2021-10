FUSSBALL Starker Jahrgang des FC Luzern unterstützt das U19-Nationalteam Nicht mehr acht, aber immerhin noch vier Luzerner sowie Bradley Fink (Dortmund) wurden vom Schweizer U19-Naticoach Bruno Berner für Länderspiele aufgeboten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Luzerns Talent Severin Ottiger (rechts) im Testspiel gegen GC (links Aleksandar Cvetkovic). Bild: Martin Meienberger (Niederhalsi, 10. Juli 2021)

Beim ersten Zusammenzug der U19-Nationalmannschaft Anfang September standen nicht weniger als acht FCL-Nachwuchsspieler im Aufgebot. Der Luzerner Nachwuchschef Pius Kaspar sagt dazu: «Natürlich ist das auch eine Bestätigung für die gute Arbeit bei den Junioren, die uns sehr freut. Für das Nationalteam ist der aktuelle Leistungsstand entscheidend. Noch wichtiger ist es für uns aber, diese Spieler an die Schweizer U21 heranzuführen.»

Nach zwei Jahren mit Aussenverteidiger Silvan Sidler stellt der FC Luzern mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Marco Burch wieder einen Stammspieler seiner Profimannschaft in der ältesten Juniorennationalmannschaft. In der nationalen U18 sind ebenfalls vier bis fünf Luzerner im Kader. «Seit zehn Jahren hat der FCL regelmässig Nachwuchsspieler für die U-Nationalteams gestellt», bestätigt Kaspar.

Turnier als Vorbereitung auf EM-Qualifikation

Bei der U19 hat der neue Nationalcoach Bruno Berner aus acht Luzernern noch vier Blau-Weisse gemacht: Goalie Pascal Loretz, Verteidiger Severin Ottiger sowie die Mittelfeldspieler Ruben Dantas Fernandes und Mauricio Willimann – alle mit Jahrgang 2003 – haben es ins aktuelle Aufgebot für die Länderspiele in Zagreb und Umgebung gegen Bulgarien, Kroatien und Russland geschafft. Dazu kommt mit Bradley Fink ein ehemaliger Nachwuchsmann des FC Luzern. Der 18-jährige und 1,93 Meter grosse Stürmer schiesst seine Tore seit Sommer 2019 für die Jugend von Borussia Dortmund.

Nach dem erwähnten Turnier in Kroatien steht dann im November die EM-Qualifikation in Schweden an. Bruno Berner, der Ex-Cheftrainer des SC Kriens, wird vom Verband zitiert: «Wir wollen jetzt klar einen Schritt weiter gehen, um mit einem guten Gefühl nach Schweden reisen zu können und dort in unserer Gruppe unter den ersten zwei Teams zu landen. Bei allem Wettkampfdenken wünsche ich mir ebenso viel Freude, Enthusiasmus und Motivation.»

Jahrgang 2003« in der Breite aussergewöhnlich»

Der FCL freut sich, dass immer wieder Eigengewächse in den Schweizer Auswahlen stehen, aber zu sehr herausheben wollen die Verantwortlichen ihre Talente nicht. Nachwuchschef Kaspar erklärt: «Die sportliche Weiterentwicklung dieser Talente steht für uns im Vordergrund – zunächst auch mit guten Leistungen in unserer U21-Mannschaft. Es ist eine Herausforderung, die Jungen weiterhin auf dem Weg zu behalten.»

Speziell der Jahrgang 2003 «ist in der Breite aussergewöhnlich. Vom Kämpfer bis zum Techniker und Mentalitätsspieler gibt es dort praktisch alle Fussballertypen. Dadurch sind die Spieler von den Resultaten her verwöhnt, in der U15 und U16 räumten sie mit dem FCL Meister- und Cupsiegertitel ab. Das war schön, aber matchentscheidend ist für uns, diese Spieler weiterzuentwickeln und langsam an die erste Mannschaft heranzuführen», betont Pius Kaspar.

Burch ist die Ausnahme seines Jahrgangs

Gemäss FCL-Nachwuchsleiter Kaspar ist es ein schmaler Grat zwischen Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung: «Die jungen Spieler müssen sich immer wieder die Frage stellen: Bin ich demütig genug und arbeite täglich an der Verbesserung meiner Fähigkeiten?»

Interessanterweise besteht zwischen den starken Jahrgängen 2003, 2004 und 2006 eine Lücke beim FCL: «Es ist richtig, dass die sportlichen Resultate des Jahrgangs 2005 nicht die besten waren. Jedoch spielen da verschiedene Faktoren hinein», so Pius Kaspar. Trotzdem oder gerade deswegen stellt er fest: «Vielleicht haben wir in dieser Generation dennoch einen Spieler, der es in die Super League schaffen könnte. Marco Burch war auch ein Einzelner, der es aus dem Jahrgang 2000 zu den Profis schaffte.»

Damit die Durchlässigkeit vom Nachwuchs in die erste FCL-Mannschaft gewahrt bleibt, tauschen sich Cheftrainer Fabio Celestini, Sportchef Remo Meyer und Talentmanager Marco Schneuwly regelmässig aus. Nachwuchschef Pius Kaspar ist ständig in Kontakt mit Schneuwly – und einmal im Monat nimmt er an der Technikersitzung teil.

U19-Testspiel: Bulgarien – Schweiz 0:4 (0:1).