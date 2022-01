Swiss Central Basket schlägt die Löwen aus Genf

Basketball Starkes Zeichen: Swiss Central schlägt die Löwen aus Genf Dank guter Leistung in der zweiten Hälfte holt Swiss Central holt gegen Genève den fünften Saisonsieg. Daniel Schriber Jetzt kommentieren 05.01.2022, 23.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir wissen, was es braucht, um dieses Team zu schlagen.» Diese Aussage machte Orlando Bär, Trainer von Swiss Central Basketball, im Vorfeld der Partie gegen die Lions de Genève. Und tatsächlich: SCB startete am Mittwochabend überzeugend in die Partie und führte nach drei Minuten bereits mit 7:0 gegen den Cupsieger und Titelanwärter aus Genf.

SCB-Spieler Antwoine Anderson (links) gegen den Genfer Thomas Jurkovitz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022)

Wer nun jedoch an einen lockeren «Start-Ziel»-Sieg erwartete, sollte schon bald eines Besseren belehrt werden. Im Basketball kann es bekanntlich schnell gehen – sehr schnell: Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Gästen aus den Romandie, den Rückstand aufzuholen und sich eine kleine Führung zu erspielen.

Genf verliert Topskorer Zekovic

Nach 13 gespielten Minuten, beim Spielstand von 20:28, änderte sich jedoch die Ausgangslage komplett. Als Folge eines Zusammenstosses mit SCB-Spieler Michael Philipps verletzte sich Genf-Topskorer Dragan Zekovic am Knie, worauf er nicht mehr weiter spielen konnte. Für die Genfer, die aufgrund von Verletzungen sowie einem Covid-Fall auch sonst schon dezimiert auftraten, war es der eine Ausfall zu viel. Statt wie das favorisierte Profiteam, dass die Genfer eigentlich sein sollten, agierten die Gäste auf einmal fehlerhaft, fahrig, hektisch. Bisweilen wirkten die «Löwen» eher wie Welpen – unsicher, überfordert. zahm. Daran änderte auch die fünfzehnminütige Verschnaufpause in der Halbzeit nicht.

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte nämlich erneut Swiss Central den Ton. Und dabei blieb es auch für den Rest der Partie. Luc Schärer sagt nach der Partie:

«Wir spielten mit einer deutlich höheren Intensität und mehr Selbstvertrauen.»

Dadurch provozierte das Heimteam gegnerische Fehler, was wiederum zu einfachen Punkten und in der Folge zu noch mehr Selbstvertrauen führte.

Ähnlich lautete auch die Bilanz von Stan Leemans. Der Innenspieler war mit 14 Punkten Topskorer seines Teams. «Wir wussten, dass wir nur dann eine Chance auf den Sieg haben, wenn es uns gelingen würde, mehr Druck aufzubauen. Ich bin sehr froh, dass uns dies gelungen ist.» Druck aufbauen, aggressiv verteidigen, um jeden einzelnen Ball kämpfen: Das sind Attribute, welche Swiss Central dieses Jahr stark machen. SCB verfügt zwar nicht über einen Profikader wie Genf oder Fribourg, dafür aber über Eigenschaften, die vom Publikum mindestens so gerne gesehen und honoriert werden. Über Herz, Cleverness und eine gesunde Portion Frechheit. Und trotzdem: Erfolge gegen Genf sind und bleiben für Swiss Central keine Selbstverständlichkeit. Möglich sind sie aber allemal. Seit gestern Abend besteht definitiv kein Zweifel mehr: Dieses Team weiss, was es braucht, um Teams wie Genf zu schlagen. Und bestimmt auch gegen Boncourt. Am Wochenende trifft Swiss Central auswärts auf die Jurassier.

SCB-Spieler Stan Leemans (links) gegen Genfs Kevin Monteiro. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022)

NLA

12. Runde: Swiss Central – Lions de Genève 77:66. Fribourg Olympic – Monthey-Chablais 78:74. Nyon – Boncourt 82:69. – Rangliste: 1. Fribourg 12/23. 2. Massagno 11/21. 3.Genève 21/19. 4. Nyon 12/19. 5. Neuchâtel 11/17. 6. Swiss Central 12/17. 7. Boncourt 12/16. 8. Starwings 11/15. 9. Monthey 12/14. 10. Lugano 11/13.

Swiss Central – Genève 77:66 (33:34)

SCB: Philipps (10), Ganic, Anderson (14), Mitrovic, Nana (8), Jusovic, Plüss (4), Fuchs (9), Obim, Leemans (14), Lehmann (8), Schärer (10).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen