Interview «Mein Herz war immer beim FC Luzern» – der neue Präsident Stefan Wolf über seine Pläne und Sportchef Remo Meyer Stefan Wolf, der neue Präsident des FC Luzern, spricht im Interview über seine Pläne, die Rolle als Identifikationsfigur und er hat eine Botschaft an die Fans. Cyril Aregger 19.02.2021, 19.30 Uhr

Am Donnerstag vor einer Woche wurden Sie als neuer Präsident des FC Luzern vorgestellt. Wie verlief der Start?

Stefan Wolf: Es war eine Zeit mit vielen Gesprächen, vielen Eindrücken – und unglaublich vielen positiven Reaktionen. Die Freude, aber auch die Erwartungen sind gross.

Was sind denn die Erwartungen, die mit Ihnen verknüpft werden?

Der Grundtenor ist, dass «endlich jemand da ist, der den Fussball, den FC Luzern kennt». Ich will diese Euphorie gewiss nicht bremsen. Aber klar ist: Wir werden Geduld brauchen. Auch beim FC St. Gallen dauerte es seine Zeit.

Der neue FCL-Präsident Stefan Wolf hat eine klare Vision: «Wir wollen die Innerschweiz wieder ins Stadion holen.» Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2021)

Stefan Wolf Stefan Wolf (50) stammt aus Fischbach und lebt derzeit mit seiner vierköpfigen Familie noch in Oensingen. Fussballerisch gross geworden ist er beim FC Altbüron-Grossdietwil und dem FC Langenthal. Sein Profi-Debüt gab er 1990 beim FC Luzern, für den er bis 1997 203 Spiele (28 Tore) bestritt. Mit dem FCL wurde der 14-fache Internationale 1992 Cupsieger, mit Servette holte er 1999 das Double. Seine Letzte Profi-Station war der FC St. Gallen (2002-2006). Nach seiner Aktivzeit baute er mit seiner Frau Sarah eine Webagentur die nun von ihr alleine geführt wird. Sein Amt als Geschäftsführer der Stiftung Next Sport Generation, die sich für Talentförderung einsetzt, aht er ebenfalls abgegeben. Von 2017 bis 2020 war Wolf im Verwaltungsrat des FC St. Gallen für den Bereich Sport zuständig. (ca)

Beim FC St. Gallen waren Sie Spieler, hatten verschiedene Mandate und sassen schliesslich im Verwaltungsrat. Wie oft haben Sie sich damals dabei ertappt, froh zu sein, in der Ostschweiz und nicht beim FCL tätig zu sein?

Nie. Ganz ehrlich. Wir hatten auch genug zu tun. Aber mein Herz war immer beim FCL. Als Experte für die Gäste in St. Gallen machte ich vor jedem Spiel gegen den FCL klar: Heute bin ich zu 49 Prozent für St. Gallen, und zu 51 Prozent für Luzern. Deshalb war für mich auch sofort klar, dass ich das Präsidentenamt annehmen werde. Diese Chance musste ich einfach packen, sie ergibt sich vielleicht nie wieder.

Nun sind Sie hier. Was wollen Sie konkret verändern?

Für Konkretes ist es noch zu früh, wir nehmen Schritt für Schritt. Aber die Vision ist klar: Wir wollen die Innerschweiz wieder ins Stadion holen – wenn das wieder möglich ist. Dann, so bin ich überzeugt, werden wir auch wieder Erfolg haben.

Zuschauer im Stadion sind fast schon eine ferne Erinnerung. Wann kommen sie zurück?

Ich bin Daueroptimist. Aber es wird gewiss noch ein paar Monate dauern. Vielleicht sorgen die steigenden Temperaturen und die Impfungen für etwas Entspannung. Wir leben von den Fans – aber wir haben auch eine Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucher.

Muss man sich um den FCL finanziell Sorgen machen?

Momentan nicht, auch wenn die Situation natürlich weiterhin sehr angespannt ist. Aber niemand weiss, wie es weitergehen wird und wie lange die momentane Situation noch andern wird.

Zwischen dem FCL und dem FC St. Gallen gibt es einige Parallelen: Starke Verankerung in der Region, treue Fans, ein vergleichbares Einzugsgebiet – und auch beim FCSG herrschte vor dem Amtsantritt von Präsident Matthias Hüppi Unruhe. Was nehmen Sie aus der Ostschweiz mit?

Es gibt wirklich viele Ähnlichkeiten. Dazu ist unsere DNA dann doch zu unterschiedlich. Was wir von St. Gallen lernen können: Alle ziehen am gleichen Strick, auch wenn mal ein Tal durchschritten werden muss. Und der Verein sucht stark die Nähe zu den Fans. Das hat sich ausbezahlt: Noch 2017 war der FCSG zwar sportlich auch gut unterwegs, aber das Stadion blieb halb leer. Das hat sich dann erfreulicherweise massiv geändert – bis Corona kam.

Wie soll das gelingen?

Als kleiner Bub wartete ich nach dem Spiel hinter dem Stadion, um Autogramme der Spieler zu bekommen. Als Spieler gab ich dort selber Autogramme. Und wir machten viele Freundschaftsspiele in der Region. So schafft man Nähe. Die wollen wir wieder aufleben lassen, auch wenn das mit den neuen tollen Stadien nicht mehr so einfach ist. Unsere Trainings bleiben öffentlich und wir wollen mit allen Fangruppierungen gemeinsam diskutieren – derzeit online, aber hoffentlich bald auch wieder im direkten Gespräch.

Mit Matthias Hüppi hat St. Gallen eine Identifikationsfigur. Auch diese Rolle sollen Sie beim FCL übernehmen.

Ich bin ein ganz anderer Typ. Aber ja, auch dafür bin ich hier. Das war sicher auch mit ein Grund, weshalb mich der FCL angefragt hat. Ich stamme aus einer Spielergeneration, die man noch kennt. Heute ist vieles schnelllebiger geworden.

Stefan Wolf (hinten) im Dress des FC Luzern. Bild: Edi Engeler/Keystone (Solothurn, 12. April 1997)

Wie wollen Sie diese Rolle ausfüllen?

Ich bin so, wie ich bin, kein Kommunikationsprofi wie Matthias Hüppi. Wegen meiner Reden werden kaum Hunderte neue Zuschauer ins Stadion kommen. Aber das ist auch nicht nötig. Ich bin nicht der FCL. Der FCL mit seiner fast 120-jährigen Geschichte ist viel mehr als jede einzelne Person. Dazu gehören auch die Fans, die Spieler, die Aktionäre, die Geschäftsleitung, alle Mitarbeiter, der Verwaltungsrat, die Partner, die Sponsoren...

Im Verein herrschte lange Unruhe. Weshalb glauben Sie, nun in Ruhe arbeiten zu können?

Ich habe viele Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, auch vor meinem Amtsantritt. Alle wollen, dass Ruhe einkehrt. Das zeigt auch der Aktienverzicht der Triple-S-Gruppe. Sie hat den Weg frei gemacht für eine Innerschweizer Lösung. Und etwas ist mir in diesem Zusammenhang noch wichtig.

Was?

Der FCL ist nicht am Boden! Wir haben ein gutes Team im Verwaltungsrat, in der Geschäftsleitung und auf der Geschäftsstelle, wir haben tolle Sponsoren und Partner. Und überragende Fans sowieso. Die Basis stimmt.

Parallelen gibt es nicht nur zwischen dem FCL und dem FC St. Gallen, sondern auch zwischen Ihnen und Sportchef Remo Meyer: in derselben Region aufgewachsen, Juniorenjahre beim FC Altbüron-Grossdietwil, Profidebut beim FCL, Nationalspieler... Wie gut kennen Sie sich?

Ich kenne Remo und seine Familie natürlich schon lange, aber wir sind nicht eng befreundet. Wir trafen uns früher sicher auch am einen oder anderen Dorffest, doch unsere Wege haben sich beim FC Algro, beim FCL und in der Nati immer knapp verpasst – er ist ja auch neun Jahre jünger.

Zum Sportlichen: Wie sehen Sie die Qualität des aktuellen FCL-Kaders?

Sie ist gut, man sieht die Handschrift von Fabio Celestini. Das zeichnet einen guten Trainer aus. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Team den neunten Rang nach oben verlassen werden. Ich bin überzeugt: Seriöses Arbeiten wird irgendwann belohnt.

Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg sieht den FCL mittelfristig in der oberen Tabellenhälfte. Sie auch?

Wir sind ambitioniert und ehrgeizig. Natürlich wollen wir nicht um den siebten oder achten Rang spielen. Aber wir müssen auch hier Schritt für Schritt nehmen. Gerade in dieser Pandemiezeit mit all den Unsicherheiten.

Zum Schluss, in einem Satz: Wie lautet Ihre Botschaft an die FCL-Fans?

Kommt mit auf unserem Weg, unterstützt uns – sobald es möglich ist, auch wieder im Stadion!

