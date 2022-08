Steinstossen Der Champion mit dem Felsbrocken: Mit Büchsenravioli gestärkt geht’s nach Pratteln Der Schwyzer Remo Schuler will am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Esaf den Allzeitrekord im Steinstossen knacken. Flavian Cajacob Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Landwirt Remo Schuler stemmt seinen 84 Kilogramm schweren Trainingsstein hoch. Bild: Michele Limina (Rickenbach, 4. Juli 2022)

Nein, ein Obelix ist Remo Schuler nicht. Dafür ist er mit 1,86 Meter Körpergrösse zu kurz geraten. Andererseits schlägt ihm mit seinen 100 Kilo Kampfgewicht aber auch keine Obsession bezüglich Wildschweinbraten schwer verdaulich auf die Rippen. «In der Fraktion der Steinstösser gehöre ich tatsächlich zu den schmächtigeren», sagt der Landwirt aus Rickenbach SZ und holt Anlauf. Zwei Schritte zurück, links der Maschinenpark; die Zehenspitzen des rechten Fusses hochgezogen, rechts die Kälber im Stall.

Dann läuft der 28-Jährige los und balanciert den weit über 80 Kilo schweren Brocken über seinem Kopf dem Balken entgegen, den er am ­hinteren Ende des Hofes in den Boden eingelassen hat. Die Erschütterung beim Einschlag des Steines lässt das Rindvieh auf der nahen Weide kollektiv zusammenzucken. Schuler spannt das Messband – «ja, es geht in die richtige Richtung».

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln will der Kraftsportler seine Bestleistung abrufen. Mindestens! Die liegt aktuell bei 3,90 Meter, erzielt im Frühjahr im Rahmen der Qualifikation für das Esaf 2022 im Baselbiet. Die letzten zwei Eidgenössischen, jene von Estavayer-le-Lac und Zug, hat der junge Landwirt aus dem Kanton Schwyz bereits für sich entschieden, dazwischen auch den Wettbewerb am traditionsreichen Unspunnenfest. Das stärkt das Ego. Und schraubt die Erwartungen in die Höhe. «Remsi» gibt unumwunden zu:

«Ich gehe nach Pratteln, um zu gewinnen, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.»

Wenn möglich will er auch gleich noch den Rekord seines grossen Vorbildes Markus Maire knacken. Der stammt aus dem Jahr 2004 und liegt bei sagenhaften 4,11 Meter.

In seiner Mission Titelverteidigung (und Rekord) überlässt der Landwirt und Lohnunternehmer wenig dem Zufall. Zweimal die Woche geht es ab in den Kraftraum. Und täglich stösst er auf seinem Übungspfad zwischen Fuhrpark und Scheune den Trainingsstein exakt dreimal. «Der original Unspunnenstein wiegt 83,5 Kilo, das Duplikat hier 84», sagt der Champ mit dem Felsbrocken und hievt ­selbigen auf eine Sackkarre, um damit kräftesparend zum Start der Anlaufbahn zu gelangen. «Schon möglich, dass mir dieses halbe Kilo Unterschied einen entscheidenden Wettkampf­vorteil beschert», zuckt er die Schultern.

Das Geheimnis des Erfolges

Am richtigen Punkt im richtigen Moment loslassen, so simpel klingt die Maxime des Steinstossens. Es geht um Millimeter und Millisekunden – Präzision wie im Skispringen. «Ich denke, dass der perfekte Stoss ein Ding der Unmöglichkeit ist», schüttelt Schuler den Kopf; «wenn’s hochkommt, gelingt er dir vielleicht einmal im Verlaufe der Karriere.» So, wie dem Freiburger Markus Maire, als er 2004 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Luzern den Stein auf erwähnte 4,11 Meter stiess – ja, fast schon schmetterte. Natürlich reist Schuler nach Pratteln, um zu gewinnen. Natürlich will der Landwirt Maires Fabelrekord knacken. Verrückt machen lässt er sich darob aber nicht.

«Steinstösser können auch mit 40 noch erfolgreich sein. Mit meinen 28 Jahren habe ich also noch Zeit.»

Vielleicht liegt es an der offen zur Schau getragenen Gelassenheit, die Remo Schuler innewohnt, dass er im Ernstkampf den Unspunnenstein weiter stösst als alle anderen seines Schlages. Vielleicht gründen die Siege auch im um ein halbes Kilo schwereren Trainingsobjekt. Vielleicht, ja vielleicht ist es ja aber auch und ganz einfach die auf seine Bedürfnisse abgestimmte Ernährung, die für ­extra Power hinsichtlich der tektonischen Verschiebung sorgt. Superfood? Proteinshake? Oder gar doch wie bei Obelix ein Wildschweinbraten? Remo Schuler, der stärkste Steinstösser der Gegenwart, schüttelt den Kopf und lacht: «Büchsenravioli aus der Migros, mit Tomatensauce. Die geben mir den nötigen Puff.»

