Warum die Freundin von Marco Odermatt im Dok über ihn fehlt.

Stella Parpan Die Frau im Hintergrund: Warum äussert sich die Freundin von Marco Odermatt im Dok über ihn mit keinem Satz? Stella Parpan ist die Freundin von Marco Odermatt. Die Öffentlichkeit weiss wenig über die Nidwaldnerin. Diskret hält sich die 25-Jährige im Hintergrund. Und verzichtet auf einen Auftritt im Dok-Film über den Skistar. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 26.02.2023, 05.00 Uhr

Marco Odermatt und Stella Parpan im House of Switzerland in Méribel. Sven Thomann/Freshfocus

Wenn die Schweizer Athletinnen und Athleten an der Ski-WM in Courchevel und Méribel etwas zu feiern hatten, landeten sie im House of Switzerland. Bei der Party nach der Riesenslalom-Goldmedaille von Marco Odermatt war sie auch anwesend: Stella Parpan, 25-jährig, aus Stansstad im Kanton Nidwalden. Im braunen Blazer sass sie da, direkt neben Odermatt. Die Öffentlichkeit kennt Stella Parpan kaum. Gerne würde man sie fragen, wie sie die letzten Wochen und Monate wahrgenommen hat. Wie erlebte sie die Zeit, in der ihr Partner zur meist beachteten Person des Landes wurde?

Anfrage beim Management von Marco Odermatt. Die Antwort fällt knapp aus. Raum für Verhandlungen ist kaum vorhanden. «Sie bleibt lieber im Hintergrund. Danke für die Rücksichtnahme», heisst es. Verständlich. Nur: Stella Parpan ist genau genommen längst nicht mehr im Hintergrund. Spätestens seit den Sports Awards 2021 ist das nicht mehr so. Beim TV-Event, bei dem die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler des Jahres gewählt werden, trat sie ins Rampenlicht.

Odermatt entschied sich damals, seine Freundin an die Gala mitzunehmen. Dem «Blick» sagte er später einmal: «Ich habe Stella nie versteckt, aber ich wollte sie euch Medien auch nie auf dem Silbertablett zum Fressen vorwerfen, wenn ich das so sagen darf.» Es klingt martialisch, aber natürlich darf er das so sagen. Odermatt und seine Freundin stellten sich also in Abendrobe vor die hungrige Presse, zu zweit auf dem Silbertablett.

Der Dok-Film zog über eine halbe Million Menschen an

Die Nervosität konnten sie beim ersten Auftritt nicht ganz kaschieren. Stella Parpan erzählte, dass sie gerne Klavier spiele und male. Und mit etwas Schalk fügte sie an: «Es ist immerhin etwas, das ich besser kann als Marco.» Als sie ein Jahr später bei den Sports Awards erschien, war vieles anders. Ihr Freund war nun Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger. Sie trug ein Glitzerkleid von Akris. Das St. Galler Modelabel schreibt auf der eigenen Website, Akris-Kleider werden «von modernen Frauen getragen, die ihrer Bestimmung nachgehen». Zu den Kundinnen gehören auch Michelle Obama oder Angelina Jolie.

Im Kleid von Akris begleitet sie Odermatt im Dezember 2022 zu den Sports Awards. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Während der Ski-WM strahlte das Schweizer Fernsehen einen Dok-Film über Marco Odermatt aus. Der Film wurde zum Hit. 383'000 Personen schalteten ein. Hinzu kamen bis am Freitag über 100'000 Starts bei Youtube sowie 22'000 Starts in der SRF App und den Onlineplattformen. Der 50-minütige Film weckte das Interesse von über einer halben Million Menschen.

Odermatts Eltern kommen darin mehrmals und ausführlich zu Wort. Freundin Stella oder auch WG-Kollege Gabriel Gwerder nicht. Warum ist das so? Elmar Herger, Redaktor bei SRF Sport und Autor des Dokumentarfilms, sagt: «Es war ein grosses Anliegen von Marco und seinem Management, das persönliche Umfeld so gut wie möglich zu schützen.»

Stella Parpan verzichtete auf den Auftritt in einem prominenten Schaufenster also. Zu erzählen hätte sie wohl viel gehabt. Sie kennt Marco Odermatt schon seit dem Kindergarten, den sie zusammen in Buochs besuchten. Dann zog sie mit ihrer Familie zwei Dörfer weiter nach Stansstad, der Kontakt brach ab.

Später kreuzten sich die Wege wieder, die beiden verliebten sich. Dem «Blick» beschrieb er auch, wie das erste Date vonstatten ging. Nach einem gemeinsamen Abendessen gingen sie baden. Mittlerweile sind sie über drei Jahre ein Paar.

Von der Krankenschwester zur Medizinstudentin

Die Kombination scheint zu passen. Marco Odermatt und Stella Parpan spielen in der Freizeit Tennis, gehen zusammen Wakeboarden oder nehmen auch mal an einem Benefizlauf teil, so im vergangenen Sommer in Zug.

Ihre berufliche Karriere verfolgt Stella Parpan mit bemerkenswertem Fleiss. Die Lehre zur Fachfrau Gesundheit in einer Luzerner Klinik schloss sie 2017 mit der besten Berufsmatura-Note ab. Anschliessend hing sie die Passerelle der Maturitätsschule für Erwachsene an, um an sämtlichen Universitäten und Hochschulen zugelassen zu sein. Mittlerweile studiert sie Medizin an der Uni Basel.

An der WM in Courchevel und Méribel wurde Odermatt mehrmals als «Federer des Skisports» bezeichnet. Die Parallelen drängen sich tatsächlich auf. Die Frau des Tennisstars, Mirka Federer, gab so gut wie nie Interviews und blieb diskret im Hintergrund. Einst wurde sie als «Bekannteste Unbekannte der Schweiz» betitelt. Stella Parpan könnte sie in dieser Rolle beerben.

