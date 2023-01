Was treibt jugendliche Sportler zum Doping?

Studie aus Norwegen Diese Gründe treiben jugendliche Leistungssportler zum Doping Eine Übersichtsstudie zeigt auf, wie leistungssteigerendes Verhalten im Jugendsport die Gesundheit gefährdet. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Weg zum erträumten zukünftigen Olympiasieg gehen jugendliche Sportlerinnen und Sportler oft unvernünftig grosse gesundheitliche Risiken ein. Keystone

Gelegenheit macht Diebe. Aber macht sie auch aus ehrlichen Sportlern Doping-Betrüger?

Erfolg im Sport bedeutet streben nach besseren Leistungen. Bei der Verfolgung dieser Ziele greifen jugendliche Sportlerinnen und Sportler auf Verhaltensweisen zurück, die gerade im Entwicklungsstadium nachteilige Folgen für ihre Gesundheit haben. Das Risikobewusstsein ist in dieser Lebensphase klein, das Denken an zukünftige Konsequenzen und gesundheitliche Folgen oft nicht vorhanden.

Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Norwegen hat 15 internationale Studien der vergangenen zehn Jahren zu gesundheitsgefährdendem Verhalten im Jugendsport untersucht. Die Aussagen von insgesamt 8548 Athletinnen und Athleten mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren und 10 Monaten legen nah, dass persönliche wie situative Faktoren verantwortlich dafür sind, welche Risiken man auf dem Weg zum maximalen Erfolg auf sich nimmt.

Werte des Umfelds beeinflussen den Weg

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass das Umfeld der Sportler mit Eltern, Trainern und Gleichaltrigen eine wesentliche Rolle bei der Sozialisierung spielt. Wie junge Talente Druck und Erwartungshaltung begegnen, hängt stark davon ab, welche Werte und Normen sie vermittelt erhalten.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formen von Beeinflussung. So fühlen gerade Jugendliche sozialen Druck durch die Normen ihrer Kollegen. Sie suchen mit ihrem Verhalten Anerkennung im Freundeskreis und geniessen umgekehrt, wenn sie Aufmerksamkeit und Bewunderung erfahren. Und sie lassen sich durch unrealistische Ansichten über das Leben von anderen Menschen in den Sozialen Medien beeinflussen.

Auch zeigt die Studie auf, dass Jugendliche oft das Gefühl entwickeln, ihre Eltern erwarteten Perfektion von ihnen oder sie müssten Stärke zeigen, indem sie Schmerzen verbergen.

Schmerzmittel und Supplemente als Gefahr für späteres Doping

All dies kann zu Verhaltensmustern führen, welche als potenzielle Vorstufen zu späteren Dopingvergehen angesehen werden. So etwa die übermässige Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, der Griff zu Schmerzmitteln oder der Verzicht auf eine Trainingspause bei kleineren Verletzungen und Blessuren. Auch eine forcierte Trainingsbelastung oder der übertriebene Verzehr von Energy-Drinks können problematische Folgen für die Gesundheit auslösen. Und sie führen letztlich zu einer Verschiebung der eigenen Werte in der Einstellung gegenüber Doping.

Umso wichtiger sind Aufklärung und das Verhalten von Bezugspersonen. Wer früh lernt, Regeln und Konventionen abseits des Sports zu akzeptieren, dem gelingt dies auch im Wettkampf besser. Und die Talente sollten sich nicht vor negativen Reaktionen auf schlechte Leistungen fürchten müssen. Wichtig auch, dass die Bezugspersonen im Umfeld Wert auf Gesundheitsaspekte legen und Trainer ihre Sprösslinge zu Autonomie und Eigenantrieb anleiten.

Solche persönliche Faktoren spielen eine wichtige Rolle, wie man sich im Verlauf der Sportkarriere zu unerlaubter Leistungssteigerung stellt. Entscheidend ist, welches Selbstbewusstsein und Wohlbefinden diese Athletinnen und Athleten entwickeln. Dieses ist oft höher, wenn sie auch Interessen neben dem Sport entfalten und ihre Identität nicht nur über den Sport definieren. Dies ist gerade im Jugendalter eine grosse Gefahr, denn wenn die sportliche Identität dominant wird, steigt die Risikobereitschaft.

