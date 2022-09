Shaqiri & Xhaka: Doppeladler hat Auswirkung auf Diskriminierung

Studie verrät Nati-Doppeladler wirkte sich auf Diskriminierung von Kosovaren aus, aber nicht so, wie Sie jetzt denken Eine Langzeitstudie untersucht, wie viele Einladungen Kosovaren für Wohnungsbesichtigungen im Vergleich zu Schweizern erhalten. Die Resultate sind eindeutig. Dann kommt der Doppeladler - mit überraschenden Folgen. Etienne Wuillemin 3 Kommentare 22.09.2022, 19.00 Uhr

Eine Geste, die viele Debatten auslöst: Xherdan Shaqiri zeigt nach dem 2:1-Siegestreffer im WM-Spiel gegen Serbien den Doppeladler. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es ist ein Spiel für die Ewigkeit. WM 2018, Schweiz gegen Serbien, 2:1 gewinnt die Nati. Zuerst der Rückstand, dann die Tore von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, der Siegestreffer gelingt in der Nachspielzeit.

In Erinnerung bleibt das Spiel auch wegen der Umstände. Die serbischen Fans provozieren die Schweizer, allen voran jene mit kosovarischen Wurzeln. Worauf diese beim Jubel den Doppeladler zeigen. Zunächst Xhaka, dann auch Shaqiri und Captain Stephan Lichtsteiner.

Der Doppeladler löst in der Schweiz einiges aus. Es folgt eine tage-, ja wochenlange Debatte. Es geht um Identifikation, Zugehörigkeit. Auch die Fifa setzt sich mit der Frage auseinander, ob der Doppeladler eine politische Geste ist, es droht sogar eine Sperre.

Geballte Freude, viele Diskussionen: Die Nati bewegt. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Schweizer erhalten mehr Einladungen zu Wohnungsbesichtigungen als Kosovaren

Vier Jahre später und gut zwei Monate vor dem nächsten Aufeinandertreffen der Schweiz und Serbien an der WM 2022 in Katar, sorgt eine spektakuläre Studie im «European Journal of Political Research» für Aufsehen: Der Doppeladler und die Debatten danach hatten in der Schweiz einen grossen, eindeutig messbaren Einfluss auf die Diskriminierung von Kosovaren. Wer nun denkt, die Diskriminierung hätte zugenommen, irrt. Das Gegenteil ist der Fall.

Dank Shaqiri, Xhaka und Lichtsteiner ist die Diskriminierung in den Monaten nach dem WM-Spiel Schweiz-Serbien praktisch verschwunden.

Wie aber lässt sich Diskriminierung im Alltag messen? Die Studienautoren Daniel Auer und Didier Ruedin zeigen dies anhand von Einladungsraten bei Wohnungsbesichtigungen. Sie verschickten auf Wohnungsinserate knapp 12’000 fiktive Bewerbungen. Und setzten bei diesen wahlweise einen Schweizer oder kosovarischen Namen dazu. Pro Wohnung verschickten sie jeweils eine Schweizer und eine kosovarische Anfrage.

Das Experiment ist als Langzeitstudie konzipiert, von März 2018 bis Ende September 2018. Tatsächlich zeigt sich in den ersten drei Monaten, dass Kosovaren signifikant weniger Einladungen für eine Wohnungsbesichtigung erhalten haben, 72,3 Prozent der Antworten waren positiv, im Vergleich zu 78,8 Prozent bei der Schweizer Vergleichsgruppe.

Nach dem Doppeladler gibt es fast keine Unterschiede mehr bei den Einladungen

Doch dann kommt der Doppeladler. «Im ersten Moment dachte ich: das war’s dann wohl mit unserem Experiment, weil der sogenannte <Störer>, also ein äusserer Einfluss, zu gross sein könnte», erzählt Studienleiter Daniel Auer im Gespräch mit dieser Zeitung. «Doch im Rückblick war der Doppeladler ein Glücksfall.» Die Zahlen zeigen nämlich, dass sich die positiven Antwortraten bei Schweizern und Kosovaren plötzlich angleichen. 69,1 Prozent der Kosovaren erhalten auf die Anfragen nach dem Doppeladler einen positiven Bescheid und 70,5 Prozent der Schweizer. Dass die Zahlen beidseits tiefer sind als zu Beginn erklären sich die Studienautoren damit, dass die Konkurrenz im Wohnungsmarkt auf den Herbst hin jeweils grösser ist, sich also ganz grundsätzlich mehr Bewerber um freie Wohnungen bemühen. Das bedeutet also: Seit dem Doppeladler werden die Kosovaren signifikant weniger diskriminiert.

Nach dem Doppeladler bei Schweiz-Serbien am 22. Juni 2018 gleichen sich die Einladungen für eine Wohnungsbesichtigung zwischen Schweizern und Kosovaren an. "European Journal of Political Research"

Nun stellt sich die Frage: Kann die Studie ausschliessen, dass die geringere Diskriminierung entweder durch Zufall oder andere Störfaktoren zu Stande gekommen ist? Auer sagt: «Das ist eine berechtigte Frage. Wir können Zufall und andere Faktoren tatsächlich ausschliessen. Wir haben die Ergebnisse mit mehreren Checks getestet und konnten vor dem Spiel keinen einzigen anderen Effekt beobachten, der die Zahlen beeinflusst hätte. Sie sind bis zum WM-Spiel Schweiz-Serbien stabil.»

Auch für den Studienleiter selbst sind die Ergebnisse einigermassen überraschend und bemerkenswert.

«Ich hätte gedacht, dass die Diskriminierung sogar noch zunehmen könnte. Offensichtlich haben die Debatten rund um dieses Spiel aber zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl geführt. Das Gefühl, gemeinsam für die Schweizer Flagge einzustehen, wie das Shaqiri, Xhaka, Lichtsteiner und das gesamte Team eben tun, hat sich auf den Alltag übertragen.»

Ganz grundsätzlich gebe es sehr wenige Studien, die innert derart kurzer Zeit einen derart grossen Effekt zeigen, sagt Auer.

Das Fazit des Politologen, der für die Universitäten Bern und Mannheim tätig ist, lautet: «Man kann schon sagen, dass die Spieler direkt dafür gesorgt haben, dass die Benachteiligung ihrer Diaspora in der Schweiz abgenommen hat». Das bestätigt die Annahme, dass Doppelbürger im Schweizer Fussball seit Jahren einen positiven Einfluss haben.

Dieses Phänomen gibt es nicht nur in der Schweiz. In Liverpool beispielsweise haben Forscher gezeigt, dass der Hass gegenüber Muslimen signifikant zurückgegangen ist, seit Mohamed Salah zum FC Liverpool wechselte.

Weniger Hass gegen Muslime in Liverpool dank ihm: Mohamed Salah. Martial Trezzini / KEYSTONE

Der Schweizerische Fussballverband zeigt sich auf Anfrage sehr erfreut über die Studie. «Wenn der Fussball dazu beitragen kann, Diskriminierung zu mindern, dann ist das eine sehr gute Nachricht.», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold. «Es bestätigt wieder einmal die sowieso schon grossen Verdienste von Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und vielen anderen Schweizer Spielern, die eine weitere Heimat in sich tragen, für unser Land und auch für unsere Gesellschaft.»

Eine weitere Frage bleibt allerdings offen: wie nachhaltig ist die gesunkene Diskriminierung? Es ist eine Frage, auf die auch Auer noch keine Antwort kennt. Dafür müsste das aufwendige Experiment erneut durchgeführt werden. Auer sagt jedoch: «Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Unterschied mittlerweile wieder etwas zugenommen hätte. Denn beim Doppeladler handelt es sich um einen konkreten Fall, eine einzige Geste und nicht um eine jahrelange Entwicklung.»

3 Kommentare Kurt Franz Unternährer vor 27 Tagen 9 Empfehlungen Ist halt so eine Sache mit dem Doppelbürgerrecht, sollte es nicht mehr geben, entweder ich will Schweizer werden und sein und fertig oder ich lasse es sein 9 Empfehlungen Bernhard Folda vor 27 Tagen 5 Empfehlungen Typische Aussage für jemanden, der Scheuklappen trägt und der Meinung ist, dass Verbundenheit mit mehr als einer Heimat keinen Platz im Leben eines Menschen haben darf. Vielleicht sollten Sie sich mit dem Gedanken befassen, dass Staatsangehörigkeit keinerlei Einfluss auf das Menschsein hat. Alles andere ist letztlich Rassismus, Herr Unterernährer! 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen