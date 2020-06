Stürmer Nico Siegrist verlässt den SC Kriens per sofort und spielt in Zukunft für den SC Cham Der SC Kriens verliert mit Nico Siegrist eine Offensivkraft. Der 29 Jährige wechselt per sofort zum SC Cham in die Promotion League. 09.06.2020, 09.15 Uhr

(jwe) 151 Spiele und 62 Tore – die Bilanz von Nico Siegrist als Stürmer des SC Kriens (Challenge League) lässt sich sehen. Nun «geht eine Ära zu Ende» schreibt der SCK in einer Mitteilung. Siegrist verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht und wechselt per sofort zum SC Cham in die Promotion League. Der Stürmer wird «dem SC Kriens deshalb in den verbleibenden 13 Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung stehen» heisst es weiter.

Nico Siegrist jagt ab sofort nicht mehr für den SC Kriens dem Ball hinterher. Bild: Philipp Schmidli

«Ich bedaure den Rücktritt von Nico sehr. Nico hat in den letzten Jahren ein grünweisses Herz bekommen und wir durften mit ihm eine tolle Zeit erleben. Nun geht für einen Fussball- Romantiker, mit Qualitäten die in der Challenge League sonst kaum zu sehen sind, eine tolle Karriere zu Ende – für mich leider viel zu früh», sagt SCK-Sportchef Bruno Galliker.

Nico Siegrist soll im Team von Trainer Roland Schwegler eine tragende Rolle einnehmen, heisst es in einer Medienmitteilung des SC Cham vom Dienstag. Mit seinem grossen Siegeswillen und seiner Mentalität soll Siegrist das junge Team als Leader auf dem Platz führen. Dazu Sportchef, Marcel Werder:

«Das ist für den SC Cham natürlich ein unglaublich starker Transfer. Ich bin überzeugt, dass dies unserem Team einen grossen Schub verleihen wird.»

Zudem vermeldet der SC Cham den Verbleib für eine weitere Saison des 22-jährigen Marco Rüedi, der im Sommer 2019 leihweise vom FC Luzern ins Zugerland wechselte.