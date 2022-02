Challenge League: Sc Kriens spielt gegen Aarau

FUSSBALL Das stumme Goodbye der Krienser Gallionsfigur Galliker Der Letzte gegen den Ersten: Kriens spielt am Samstag im Kleinfeld gegen Aarau – aussichtslos für den SCK? Turi Bucher 18.02.2022, 05.00 Uhr

Das Warten auf den zweiten Saisonsieg des SC Kriens dauert an, wird wohl auch nach diesem Wochenende andauern. Denn der Tabellenletzte und programmierter Absteiger trifft am Samstag (18.00, Kleinfeld) auf den Tabellenersten FC Aarau. Wie den Kriensern der Abstieg steht den Aarauern mittlerweile ins Gesicht geschrieben: Aufstieg! Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller hat am vergangenen Wochenende die Ranglistenspitze übernommen und würde, könnte sie diese dauerhaft verteidigen, direkt in die Super League aufsteigen. Aber dem morgigen Kriens-Gegner Aarau geht es definitiv nicht nur ums Verteidigen, sondern vor allem ums Angreifen, ums Toreschiessen.

«Mister SCK» Bruno Galliker (links) und Kriens-Trainer René van Eck. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 8. November 2021)

Da ist der SCK gerade der richtige Sparringpartner. Wobei: Im Oktober konnte sich Kriens ein Auswärts-0:0 ergattern, im Dezember unterlag Trainer René van Eck mit seinem Team daheim knapp mit 1:2. Kriens hat jedenfalls nichts mehr zu verlieren. «Nichts mehr zu verlieren?» reklamiert Van Eck fragend. «Doch. Es gibt in jedem Spiel drei Punkte zu verlieren und zu gewinnen.»

Knall neben statt auf dem Platz

Ein bisschen mehr Statistik gefällig? Aarau-Goalie Simon Enzler (Ex-FCL, ex-Kriens) ist der Torhüter, der diese Saison die meisten Spiele aller Challenge-League-Keeper ohne Gegentor beendete, nämlich neun Mal. FCA-Offensivmann Kevin Spadanuda ist der meistgefoulte Spieler der Liga. Spadanuda ist ausserdem mit elf Treffern Aaraus bester Torschütze und der zweitbeste der Challenge League. Elf Tore? Das hat der SC Kriens zum Vergleich diese Saison insgesamt geschafft…und nicht mehr. Ja, Siegrist, Chihadeh oder Abubakar, sie sind längst weitergezogen, bester Kriens-Schütze ist Liridon Mulaj (4x).

Die treuen Kriens-Fans warten und hoffen also weiter, darauf, dass ihr SCK ihnen bis zum baldigen Saisonschluss doch noch ein wenig Freude bereitet, dass die 1. Mannschaft des Vereins nochmals den einen oder anderen Exploit produziert.

Für den letzten Knall sorgte nämlich der langjährige Geschäftsführer, Technische Leiter und Sportchef in Person: Er liess am letzten Wochenende mitteilen, dass er den Verein verlassen wird. Beim SCK hatte man schon im vergangenen Sommer Umstrukturierungen andiskutiert, später wurde in der Geschäftsleitung entschieden, dass Galliker «nicht entmachtet, sondern entlastet» werden soll. Über die genaue Tätigkeit und Weiterbeschäftigung Gallikers gingen die Meinungen derart auseinander, dass es für den «Mister SCK» zur Trennung von seinem geliebten Klub kam.

«Wenn es für beide Seiten nicht hundertprozentig passt, ist eine Trennung die ehrlichste und wohl auch einzige Lösung»,

sagte SCK-Präsident Werner Baumgartner.

Und was sagt Galliker selber? Nichts! Weder kam er in der Medienmitteilung, welche die Trennung transportierte, zu Wort, noch möchte er aktuell zu seinem baldigen Abgang Stellung nehmen. Laut Kommunikationschef Thomas Tobler hatte Galliker die Trennungsmeldung vor der Veröffentlichung gelesen und «abgesegnet», und via Tobler lässt Galliker mitteilen, dass damit alles gesagt sei, es nicht mehr zu sagen gäbe. Gallikers definitiver Abgang ist per Mai datiert, doch dürften Ferientagerestanzen seinen Abschied beschleunigen. Alles dazu gesagt? Das stumme, wortlose Goodbye der langjährigen SCK-Gallionsfigur Galliker zumindest in der Öffentlichkeit – es stimmt einen irgendwie nachdenklich, traurig.

Van Eck: «Ich habe das Team weitergebracht»

Zurück auf den Fussballplatz. Auch da sorgte der SC Kriens in den vergangenen Wochen nicht für Frohsinn. Kriens startete mit drei Niederlagen in die Rückrunde, und Trainer Van Eck sagt vor dem Spiel gegen Aufstiegsaspirant Aarau: «Ich finde durchaus, dass ich meine Mannschaft seit meiner Anstellung weitergebracht habe. Sie ist spielerisch gut, sie hat Durchhaltevermögen. Wir sind fit, im Training geben meine Spieler richtig Gas.» Nur: Fehler werden im Fussball sofort bestraft, das hat Van Eck auch am letzten Sonntag erlebt. Der SCK-Cheftrainer schaute sich daheim in einem TV-Fussballmarathon fünf Livespiele an, Spiele aus der holländischen Liga, dann Aarau – Thun (2:0), dann die Partie von Montpellier in der französischen Liga mit Schwiegersohn Jonas Omlin im Tor. Von Fehlern lebt auch die Attraktivität des Fussballs unter anderem, «Fehler siehst du auch im internationalen Spitzenfussball immer wieder», sagt Van Eck im Bewusstsein, dass sein Team im Heimspiel gegen Aarau besser auf Fehler verzichtet. Fehler gemacht beziehungsweise zu viele Gelbe Karten kassiert haben die Krienser Izer Aliu und David Mistrafovic schon vor der morgigen Partie.

TV-Übertragung Das Spiel Stade Lausanne-Ouchy – Kriens wird von blue-TV live (ohne Kommentar) übertragen.