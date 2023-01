Der Mann der kleinen Schritte: Wer ist Stefan Rogentin?

Super-G Der Mann der kleinen Schritte: Wer ist Lauberhorn-Überraschungsmann Stefan Rogentin? Stefan Rogentin fährt im Super-G von Wengen als Zweiter erstmals im Weltcup auf das Podest. Marco Odermatt wird beim Sieg von Aleksander Kilde Dritter. Die beste Geschichte aber schreibt Rogentin, dessen ruhiger Fahrstil die Teamkollegen manchmal verzweifeln lässt. Martin Probst Jetzt kommentieren 13.01.2023, 17.54 Uhr

Stefan Rogentin freut sich über seine gelungene Fahrt im Super-G von Wengen. Peter Klaunzer / EPA

Stefan Rogentin war lange ein Pendler zwischen den Welten. Gestärkt durch gute Resultate aus dem Europacup startete er im Weltcup und kehrte nicht selten gefrustet wieder zurück auf die zweithöchste Stufe. Am Freitag wäre der 28-Jährige nun beinahe ganz oben angekommen.

Nur 27 Hundertstelsekunden war Rogentin im Super-G von Wengen langsamer als Aleksander Kilde. Der Norweger bekannte sich ­danach schuldig als Schweizer Partycrasher. Obwohl das natürlich übertrieben ist: Auch so war es mit Rogentin auf Rang zwei und Marco Odermatt auf Rang drei ein wunderbarer Tag für das Schweizer Skiteam.

Rogentin war mit der Startnummer 10 – es ist seine Glückszahl, weil sie ihm im Europacup schon oft Erfolg brachte – eine überlegene Bestzeit gefahren, an die auch der direkt nach ihm gestartete Odermatt nicht rankam. Im Ziel zeigte Odi auf Rogi, wie die beiden Teamintern genannt werden. Später klopfte er Rogentin auf die Schultern und lachte fröhlich für die Kamera. Der Nidwaldner Superstar und Vorjahressieger des Wengener Super-G freute sich aufrichtig für seinen Teamkollegen, mehr noch als über seine eigene, erneute starke Leistung.

Der Pendler ist nach vielen Jahren sesshaft geworden

Egal, mit wem man im Schweizer Team sprach, alle hoben den Podestplatz von Rogentin heraus. Und alle betonten, dass es auch langsam Zeit geworden ist, dass dem Bündner in seinem 76. Weltcuprennen endlich alles so aufging, wie er es kann. Denn in den Trainings im Sommer in Chile «ist er uns um die Ohren gefahren», wie es Niels Hintermann nennt.

Rogentin selbst sprach von einem wunderbaren Tag, aber auch davon, dass er spürte, dass etwas möglich sei, wenn alles passt. «Ich wusste, dass meine Form stimmt», sagt er. Seit etwas mehr als einem Jahr und einem fünften Platz im Super-G von Val Gardena ist ­Rogentin im Weltcup endgültig angekommen. Sechs weitere Male war er vor seinem Erfolg in Wengen in der Abfahrt und im Super-G in die Top 10 gefahren. Der Pendler ist nach Jahren sesshaft geworden.

Rogentin sagt, dass bei ihm vieles in seiner Skikarriere etwas länger gegangen ist als bei den Gleichaltrigen. Und er sagt auch, dass das nicht immer einfach war und es Phasen gab, in denen er sich fragte, ob das alles noch Sinn machte. «Doch ich habe ­gelernt, Schritt für Schritt zu nehmen. Und dass viele kleine besser sind, als ein grosser und dann nichts mehr passiert.»

Stefan Rogentin azf dem Weg zu seinem grössten Erfolg in seiner Karriere. Gabriele Facciotti / AP

Der Weg hat ihn nun auf Podest geführt. Und das ist, glaubt man den Worten aus seinem Umfeld, erst der Anfang. Stellvertretend für viele sagt Swiss-Ski-Alpin-Direktor Walter Reusser: «Stefan ist einer, der alles kann, was es im Speedbereich braucht.» Nur ist es ihm bisher noch selten gelungen, es im Rennen umzu­setzen. Weil er oft einen «Seich» machte, wie es ein Teamkollege nennt.

Ein ruhiger Typ mit einem ebenso ruhigen Fahrstil

Neben dem Skisport schloss Rogentin erst eine ­KV-Lehre ab und dann im vergangenen Jahr ein Bachelorstudium in Betriebsökonomie. Derzeit macht er den Master in Sustainable Business Development. Hintermann, der sich oft mit Rogentin ein Hotelzimmer teilt und ebenfalls ein Studium absolviert, sagt: «Wir müssen meistens aushandeln, wer am Pult und wer auf dem Bett arbeiten muss.»

Neben Rogentin und Odermatt überzeugten weitere Schweizer. Beat Feuz auf Rang sieben, Gino Caviezel auf Rang acht und Loïc Meillard auf Rang neun sorgten für ein überragendes und schon fast historisches Teamresultat. Fünf Schweizer in den Top 10, das gab es letztmals 2015. Natürlich ebenfalls in Wengen, nur damals in der Abfahrt. Und wäre Justin Murisier am Freitag nur eine Hundertstel schneller gefahren, wären es sogar sechs Schweizer in den ersten 10 gewesen, so aber wurde Murisier Elfter. Gino Caviezel sagt: «Man fühlte sich zuweilen wie an einer Schweizer Meisterschaft.»

Damit nochmals zurück zu Rogentin, der selbst im Moment seines grössten Triumphes erstaunlich ruhig und gelassen blieb. «Ich bin allgemein eine ruhige Person», sagt er. Und genau so fährt er: Alles sieht so geschmeidig aus, so unaufgeregt. Gino Caviezel sagt: «Er fährt derart unscheinbar, dass er mich manchmal aufregt: Während ich mein Leben riskiere, scheint er zu chillen – und ist trotzdem unglaublich schnell.»

Vielleicht ist es aber ganz gut, dass Kilde schneller war als der Mann der kleinen Schritte. Weil sonst nach dem Motto von Rogentin die Gefahr bestünde, dass auf den ganz grossen Sprung der Absturz folgt.

