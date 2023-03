Klimawandel Nach schneeärmstem Februar aller Zeiten: Wie lange gibt es die Skigebiete im Kanton Luzern noch?

Skifahren in Sörenberg und auf der Marbachegg wird immer seltener möglich. Beide Destinationen wollen so lange wie möglich am Wintergeschäft festhalten. Das wird Konsequenzen für das Portemonnaie der Gäste haben, sagt ein Klimatologe.