Live Marco Odermatt siegt auch im letzten Super G des Winters – und kommt der magischen Rekordmarke immer näher Der Ausnahmekönner siegt im Saisonfinale zum sechsten Mal im achten Super-G. Damit jagt Marco Odermatt weiterhin den Rekord in der Gesamtwertung von Hermann Maier. 16.03.2023, 12.25 Uhr

Jubelt über einen weiteren Sieg: Marco Odermatt. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Marco Odermatt beendet die Super-G-Saison standesgemäss. Der Nidwaldner gewinnt auch beim Weltcup-Final in Soldeu und damit im achten Rennen in dieser Disziplin zum sechsten Mal.

Der schon zuvor als Disziplinen-Sieger festgestandene Odermatt siegte mit 29 Hundertsteln Vorsprung vor dem Österreicher Marco Schwarz, der mit seinem ersten Podestplatz in einem Super-G seine Fortschritte in den Speed-Disziplinen ein weiteres Mal bestätigte. Das Podest komplettierte Aleksander Kilde. Der Norweger, der Sieger in den zwei Weltcup-Super-G, die Odermatt nicht gewann, büsste 71 Hundertstel auf den einmal mehr überragenden Nidwaldner ein.

Den weiteren Schweizern lief es nicht nach Wunsch. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Justin Murisier als Zehnter.

Mit seinem zwölften Weltcup-Sieg in der zu Ende gehenden Saison schuf sich Odermatt endgültig die Grundlage, um den Rekord von 2000 Weltcup-Punkten von Hermann Maier zu verbessern. Für eine neue Bestmarke muss er am Samstag im Riesenslalom zumindest Dritter werden. Die Chancen dazu stehen gut. In den letzten 16 Weltcup-Riesenslaloms stand der Weltmeister stets auf dem Podest.

Mit sechs Siegen und je einem zweiten und dritten Rang schaffte Odermatt Einmaliges. In der jüngsten der vier herkömmlichen alpinen Disziplinen war es bisher noch keinem Fahrer gelungen, sich in allen Rennen einer Saison unter den ersten drei zu klassieren. (sda)