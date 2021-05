Abstiegskampf Ambitionierter Vaduz-Coach Mario Frick fordert ersten Sieg über FCL seit 13 Jahren Der FC Luzern tritt am Samstag (18.15 Uhr) beim FC Vaduz an. Unter Mario Frick haben die meist unbekannten Liechtensteiner Fussballer den Abstiegskampf aufgemischt. Daniel Wyrsch 30.04.2021, 05.00 Uhr

Gibt in Vaduz die Richtung vor: Trainer Mario Frick. Bild: Christian Merz/Keystone (Vaduz, 28. November 2020)

Die Ergebnisse des FC Vaduz in diesem Frühling überraschen. Beispiele gefällig? Beim alten und neuen Meister YB errangen die grösstenteils unbekannten Kicker aus dem Ländle ein 1:1-Remis, auswärts gegen Servette und Basel feierten sie je 2:1-Siege – und mit einem 3:0-Heimsieg über Sion bauten sie zwischenzeitlich den Vorsprung auf das Schlusslicht aus dem Wallis auf sechs Punkte aus.

Fünf Runden vor dem Saisonende ist das Polster auf den direkten Abstiegsplatz zwar auf drei Zähler geschrumpft, in Vaduz bleiben Präsident Patrick Burgmeier und dessen Bruder und Sportchef Franz Burgmeier zuversichtlich. Mit Mario Frick hat das Aufsteigerteam aus dem Rheinpark einen sehr ehrgeizigen und realistisch denkenden Trainer. Mario Frick, dessen Team den Barrageplatz belegt, sagt:

«Wir wussten von Anfang an, dass wir nur dann eine Chance haben, wenn wir unsere Fähigkeiten zu 100 Prozent auf den Platz bringen.»

Direktkonkurrenten haben den viel grösseren Druck

Bei den Gegnern im Abstiegskampf sei das anders, sie müssten sich umstellen – und der Fall in die Challenge League hätte für die Konkurrenz deutlich gravierendere Folgen als für Vaduz. Allerdings hatte auch Frick nach einer enttäuschenden Mini-Vorrunde und nur sieben Punkten aus 14 Spielen bis zum Jahresende Anpassungen vornehmen müssen: «Wenn die Resultate nicht kommen, braucht es eine gewisse Flexibilität», betont der 46-jährige Liechtensteiner Rekord-Nationalspieler (125 Länderspiele, 16 Tore) und Ex-Serie-A-Stürmer bei Hellas Verona und Siena.

«Nach Weihnachten mussten wir die Moral der Mannschaft wiederherstellen. Seither zählen wir auf den viel beschworenen Teamgeist. Das ist unsere Riesenstärke, sie brauchten wir nach der Baisse.»

Vaduz und Luzern sind Zweite im Jahresranking

Der Coach hat zudem taktische Umstellungen vorgenommen: «Unser offensives Powerspiel aus der Challenge League passte nicht mehr. Wir haben umgestellt, sind seither im Zentrum kompakter und als Mannschaft besser organisiert.» Vaduz setzt auf ein schnelles Umschaltspiel – und die Standards. Mit Erfolg: Die Liechtensteiner sind im Jahr 2021 mit 26 Punkten aus 17 Partien zusammen mit Luzern Zweite hinter dem überlegenen Meister YB mit 44 Zählern.

Frick hält zwar viel vom FCL: «Ich bin überzeugt, die Luzerner haben von allen Teams der zweiten Tabellenhälfte die höchste Qualität, sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.» Trotzdem hält ihn das nicht davon ab, drei Punkte gegen die Innerschweizer anzustreben. «Mit einem Sieg könnten wir wohl den Anschluss an St.Gallen schaffen, das in Basel antreten muss», rechnet er vor. Dazu hat der ambitionierte Trainer immer noch eine Rechnung mit Luzern von Mitte Februar offen:

«Für die 0:4-Niederlage in Luzern möchten wir uns revanchieren.»

Schon zwölf Jahre und acht Monate ist der letzte Vaduzer Sieg über den FCL her: Ende September 2008 gewannen die Gastgeber unter Coach Heinz Hermann und mit Goalie Yann Sommer 1:0 – das Tor erzielte der Brasilianer Gaspar. Das war übrigens der zweite Saisonsieg der Liechtensteiner gegen Luzern sowie bis heute der insgesamt zweite Vollerfolg in der Super League gegen diesen Gegner. «Fast 13 Jahre, das ist lange her», antwortet Frick, angesprochen auf die Durststrecke seit dem letzten Sieg über den FCL. «Doch die Statistik ist egal, bis zu dieser Saison hatten wir auch noch nie den FC Zürich besiegt.»

Positive Erinnerungen weckt beim Vaduzer Coach das letzte Duell gegen Luzern zu Hause – nur elf Tage nach der 0:4-Auswärtsniederlage: «Wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen, schossen das Tor zum 1:1-Endstand leider erst in der Nachspielzeit.» In diesen 45 Minuten wurde der FCL tatsächlich klar dominiert vom Aussenseiter, diese Halbzeit müsste die Luzerner vor dem FC Vaduz warnen.

Die Fricks verlassen die Komfortzone

Mario Frick ist ein aufrechter Kämpfer. Früher musste er seinem Vater beweisen, dass er für eine Profikarriere taugt. Nach dem überraschenden Aufstieg im Sommer 2020 in der Barrage gegen Thun entschied sich sein 19-jähriger Sohn Noah, den FC Vaduz zu verlassen. «Er hatte genug davon, der Sohn des Trainers zu sein», erzählt Frick senior. «Ich schätzte seinen Entscheid, denn Vetternwirtschaft soll uns niemand vorwerfen.» Nur war Neuchâtel Xamax wohl nicht die richtige Wahl für Noah Frick. Obwohl selbst nie positiv getestet, musste er zweimal in Quarantäne, spielte in dieser Saison nur im Liechtensteiner Nationalteam. Eine Rückkehr nach Vaduz schliesst der Vater aus. «Noah darf nicht zurück nach Hause in die Komfortzone.»

Dasselbe gelte für ihn selbst dereinst als Trainer. Mario Fricks Vertrag mit Vaduz läuft noch bis Sommer 2022. «Mein Fokus ist jetzt einzig auf die letzten fünf Spiele und den Klassenerhalt gelegt. In absehbarer Zeit soll aber der nächste Schritt folgen.» Sein Ziel ist, in Deutschland oder mit einer Spitzenmannschaft in der Schweiz zu arbeiten.