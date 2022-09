Der FC Winterthur wartet weiter auf den ersten Sieg

Super League Auflösungserscheinungen beim 0:6 gegen Luzern: Der Winterthurer Anfangszauber ist endgültig verflogen Der Aufsteiger wartet auch nach acht Spielen auf den ersten Saisonsieg - beim 0:6 gegen Luzern ist er so überfordert, dass danach alle ernüchtert sind. Dominic Wirth 11.09.2022, 12.49 Uhr

Acht Spiele, zwei Punkte: Der FC Winterthur und Francisco Rodriguez kommen auf keinen grünen Zweig. Martin Meienberger / freshfocus

Immerhin einer hat an diesem Abend ein Herz für die Winterthurer. Der Mann heisst Johannes von Mandach, er ist der Schiedsrichter auf der Schützenwiese, und als die 90 Minuten vorbei sind, lässt er nur noch ein paar Sekunden verstreichen. Dann pfeift er ab, und für die Gastgeber kommt dieser Pfiff einer Erlösung gleich. Endlich hat die Tortur ein Ende.

0:6, so lautet das Verdikt aus der Sicht der Aufsteigers, und es ist kein gutes Zeichen für ihn, dass es nicht einmal zu hoch aufgefallen ist. Der FC Winterthur ist gegen den FC Luzern chancenlos, von A bis Z. Es fehlt ihm nicht nur an der Qualität, sondern auch am Herz. «Viel, viel mehr» davon hätte es gebraucht, so formuliert das Trainer Bruno Berner nach dem Schlusspfiff.

Die Sache mit dem Herz

Dass die Winterthurer den Sprung in die Super League geschafft haben, hatte letzte Saison auch etwas Zufälliges. Am Ende standen sie punktgleich mit Schaffhausen und Aarau an der Tabellenspitze. Es war die Tordifferenz, die dann den Ausschlag für sie gab. Der Aufstieg war bestimmt nicht unverdient, aber es war auch nicht so, dass der FC Winterthur ihn seiner überragenden Qualität zu verdanken gehabt hätte.

Ohne Herz, das war immer klar, geht es nicht für den Aufsteiger. Zumal er nicht die Mittel hatte, um sich mit namhaften Neuzugängen für die Super League zu rüsten. Aus Schaffhausen Francisco Rodriguez, aus Vaduz Matteo Di Giusto, dazu Hekuran Kryeziu, zuletzt vereinslos, und Florian Kamberi, dessen Vertrag in St. Gallen aufgelöst worden war: Das sind Fussballer, mit denen sich die Zürcher bisher verstärkt haben.

Eine schöne Portion Unbekümmertheit. Dazu einigen Mut. Und, eben, ganz viel Herz: Ungefähr so stellten sie sich in Winterthur den Cocktail vor, der ihnen durch die Saison in der obersten Spielklasse helfen soll. Zu diesem Schluss kam, wer Trainer Berner an der Pressekonferenz vor dem Saisonstart zuhörte.

Vermisst gegen Luzern das Herz seiner Spieler: Winterthur-Trainer Bruno Berner. Martin Meienberger / freshfocus

Am Herz hat es seinem Team vor dem Spiel gegen Luzern nie gefehlt, aber für einen Sieg hat es trotzdem noch nicht gereicht. Nicht einmal auf der heimischen Schützenwiese, in diesem stimmungsvollen Stadion, in dem es nicht viel braucht, damit die Leute zufrieden sind.

Beim 1:1 zum Auftakt gegen Basel und später, beim Kantonsderby gegen den angeschlagenen Meister FC Zürich, ist der FC Winterthur zweimal nahe dran an einem Erfolg. Mittlerweile ist der Zauber des Anfangs aber verflogen. Vor dem 0:6 gegen Luzern hatte Winterthur 0:3 bei GC verloren und 1:5 im Heimspiel gegen die Young Boys. Nach acht Partien hat der Aufsteiger zwei Punkte auf dem Konto und ein Torverhältnis von 4:23.

Nach 32 Minuten führt Luzern schon mit 4:0

Am Samstag ist eigentlich schon nach 32 Minuten alles vorbei, 4:0 steht es da bereits für Luzern. Die Innerschweizer können tun und lassen, was sie wollen. Insbesondere gilt das für Asmuah Abubakar auf dem rechten Flügel. Für Ardon Jashari, der im Mittelfeld glänzt, genau wie Max Meyer, den Neuzugang mit dem prominenten Namen, der einst bei Schalke hoch gehandelt worden war und mit seinen zwei Toren beim zweiten Startelf-Einsatz andeutet, dass er eine grosse Verstärkung werden kann für sein neues Team.

Granit Lekaj, dem Winterthurer Captain, bleibt hinterher nur, die Leistung als «Riesenfrechheit» zu bezeichnen. Trainer Berner muss zu Durchhalteparolen greifen, à la: Man müsse genau jetzt den Kopf rausstrecken, Energien bündeln. Und die Winterthurer Zuschauer? Die applaudieren auch bei der Pleite gegen Luzern mehrheitlich kräftig, aber es sind jetzt auch einige Pfiffe zu hören.