Super League: Basel-Fans greifen Luzerner Sicherheitsdienst an – Polizei greift mit Gummischrot ein Am Sonntagabend vor dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern griffen Basel-Fans das Luzerner Sicherheitspersonal mit Pfefferspray an. Die Polizei musste mit Gummischrot und Wasserwerfer einschreiten. 15.12.2019, 19.49 Uhr

(lil) Am Sonntagabend fand das Super-League-Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel in der Swissporarena statt. Bei der Einlassphase kam es vor dem Gästesektor zu Ausschreitungen: Gemäss der Luzerner Polizei griffen FCB-Fans den Sicherheitsdienst des FC Luzern mit Knallpetarde und Pyrofackel ausgerüstet an und sprühten Pfefferspray. Darauf reagierte der Sicherheitsdienst ebenfalls mit Pfefferspray.