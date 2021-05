Super League Befreiungsschlag lockt – der FC Luzern will in Liechtenstein aus der Abstiegszone Gewinnt der FC Luzern am Samstag (18.15 Uhr) beim Zweitletzten FC Vaduz und feiert damit erstmals in dieser Saison drei Siege in Serie, dann hat er den Ligaerhalt geschafft. Daniel Wyrsch 01.05.2021, 05.00 Uhr

Konstanz hat in dieser Liga nur YB. Der Serienmeister ist bisher ohne Leistungseinbruch durch die Saison gekommen. In 31 Spielen verloren die Berner nur einmal – im Dezember zu Hause gegen Servette (1:2). Bei den anderen neun Teams der Super League herrscht ein stetes Auf und Ab. Das ist ihre Konstante.

So hat der FC Luzern erst zweimal zwei Siege hintereinander errungen: Ende November/Anfang Dezember gewann er bei Servette (3:1) und besiegte darauf Sion (2:0). Anfang März bezwangen die Luzerner auswärts Zürich (2:1) und doppelten gegen St.Gallen (4:2) nach.

Heilsame Kraft einer schmerzhaften Niederlage

Heute hat der FCL in Vaduz die Chance, erstmals in dieser Saison den dritten aufeinanderfolgenden Sieg zu feiern. Möglich gemacht hat diese für die Mannschaft von Fabio Celestini aussergewöhnliche Ausgangslage eine Umstellung der taktischen Ausrichtung. Nach der 3:4-Heimniederlage vor drei Wochen gegen Basel wurden die Schmerzen aufgrund der verlorenen Punkte zu gross. Fussballschöngeist Celestini spürte die Dringlichkeit, seine Profis nicht mehr so hoch verteidigen zu lassen, sondern dem Gegner hinter der Abwehr und dem eigenen Tor weniger Raum zu geben.

Der Vaduzer Tunahan Cicek (Mitte) beschäftigt die Luzerner Dejan Sorgic und Jordy Wehrmann (rechts). Bild: Martin Meienberger (Luzern, 14. Februar 2021)

«Das macht die Aufgabe hinten einfacher», sagte der zentrale Verteidiger Stefan Knezevic, nachdem mit Hilfe der risikoreduzierten Spielweise im Cup auswärts gegen Lugano (2:1 n. V.) und in der Liga in St.Gallen (0:0) sowie gegen Lausanne (1:0) durchs Band positive Ergebnisse erzielt wurden. Besonders erfreulich waren dabei für die zuvor arg kritisierte Abwehr die Saisonspiele Nummer 5 und 6 ohne Gegentor. Letzten Sonntag gegen Zürich fand der FCL zudem ein ideales Gleichgewicht zwischen kompakter Defensive und aktiver, mutiger Offensive. Das spiegelte sich im Resultat: 3:1 bezwangen die Innerschweizer den FCZ in diesem Direkt­duell um den Ligaerhalt.

Spielstarker Frydek muss sich etwas zurücknehmen

Für spielstarke Leute wie Linksverteidiger Martin Frydek bedeutet das tiefere Stehen in der Abwehr eine signifikante Veränderung. Der 29-jährige Tscheche bestätigt:

«Ich mag es, wenn wir angreifen. Natürlich spiele ich aber ebenfalls tiefer. Am Schluss zählt der Erfolg, dann ist es egal, mit welchem System wir gespielt haben.»

Die aktuelle Punkteausbeute lässt sich sehen: In den letzten drei Runden sind sieben Zähler dazugekommen. Statt punktgleich mit dem FC Vaduz, der nach wie vor den Barrageplatz belegt, steigt der FCL mit sechs Zählern Vorsprung in das Direktduell gegen den Abstieg.

Vaduz - FCL: die möglichen Aufstellungen.

Celestini lässt sich aber nichts vormachen zum Formstand des Gegners. Einem Reporter erklärt er: «Wenn Sie sagen, Vaduz hat aus den letzten drei Spielen nur einen Zähler geholt, dann sage ich Ihnen: In den letzten sechs Partien holte Mario Fricks Team zehn Punkte. Das ist ein sehr guter Ertrag.»

Eine Serie, die für Luzern nicht reissen soll

Der Luzern-Trainer ist bemüht, dem Underdog aus dem Ländle die verdiente Anerkennung und den nötigen Respekt entgegenzubringen. Neben einem klaren 4:0-Heimerfolg gab es gegen die meist unbekannten Fussballer aus dem Ländle zu Hause und auswärts je ein 1:1-Unentschieden. Mit einem weiteren Remis kämen die Gäste auf 40 Punkte.

FCL-Trainer Fabio Celestini beim Super-League-Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich am letzten Sonntag. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 25. April 2021)

Den FCL lockt aber ein Vollerfolg, dann wäre er mit 42 Zählern bereits nach der fünftletzten Runde befreit von allen Abstiegssorgen. Ein konträres Szenario würde die erste Niederlage gegen Vaduz seit 2008 bedeuten. Damit konfrontiert, stellt Celestini fest: «Diese Art Statistik mag ich nicht.» Die Serie der Ungeschlagenheit gegen Vaduz soll nicht reissen.