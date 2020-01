Super League doch nicht mit 12 Teams? Klubs können an geheimer Sitzung geplante Aufstockung kippen 10, 12 oder 14 Teams in der Super League? Darüber befinden die Klubvertreter am Montag an einer Sitzung. Es könnte sogar ein Entscheid gefällt werden. Raphael Gutzwiller 19.01.2020, 22.10 Uhr

Sigi Tischler, KEYSTONE

Am Montag könnte der Entscheid über den Ligamodus der Super League fallen. In einer ausserordentlichen Sitzung treffen sich Klubvertreter vor den heute stattfindenden Fussball-Awards der Swiss Football League. Dabei diskutieren sie über eine allfällige Aufstockung der höchsten Liga.

Mögliche Varianten sind die Beibehaltung des heutigen Modells mit je zehn Teams in der Super und Challenge League oder eine Aufstockung auf 12 oder gar 14 Mannschaften in der Super League. Ein Entscheid kann heute dann gefällt werden, wenn sich die Klubvertreter darauf einigen können, dass sie den bisherigen Modus beibehalten möchten.