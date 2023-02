Der FCZ gewinnt das Derby dank einem Doppelpack von Tosin

Super League Doppelpacker Tosin wendet das Zürcher Derby und schiesst den FCZ weg vom letzten Tabellenplatz Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit wendet der FCZ das 281. Stadtderby und gewinnt mit 2:1 gegen GC. Die beiden Stadtrivalen trennt nun nur noch ein Punkt. Währenddessen verschärft sich die Lage im Wallis. Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 19.02.2023, 21.05 Uhr

Aiyegun Tosin avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Claudio Thoma / freshfocus

«Derbys sind da, um über sich hinauszuwachsen», sagte GC-Trainer Giorgio Contini vor dem Spiel. Eine Halbzeit lang taten dies seine Grasshoppers ganz ordentlich. Sie waren im ersten Umgang die bissigere und gefährlichere Mannschaft und gingen mit einer 1:0-Führung verdient in die Pause. Im zweiten Umgang waren es dann die Stadtrivalen, die über sich hinauswuchsen. Allen voran der Mann des Spiels, Aiyegun Tosin. Mit einem Doppelpack innert sieben Minuten wendete der Stürmer das Derby und schoss seinen FCZ weg vom letzten Platz der Tabelle.

Wenn GC in dieser Saison gefährlich wird, ist fast immer er daran beteiligt. Die Rede ist vom japanischen Mittelfeldakteur Hayao Kawabe. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Grasshoppers. Auch gegen den FCZ wartete er nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen. 20 Sekunden nach dem Anpfiff zum 281. Zürcher Derby zwang Kawabe FCZ-Torhüter Yannik Brecher ein erstes Mal zu einer Parade. Nur kurz später wurde es vor Brechers Kasten nach einer Flanke des Japaners ein weiteres Mal gefährlich. Nach einem furiosen Start der Grasshoppers flachte die Partie allmählich ab.

30 Minuten waren im für GC-Verhältnisse gut gefüllten Letzigrund gespielt, als die Emotionen ein erstes Mal so richtig hochkochten. Nikola Katic umarmte GC-Stürmer Renat Dadashov im eigenen Strafraum zu innig. Schiedsrichter Urs Schnyder blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen.

Wie schon vergangene Woche gegen Servette trat der gefoulte Dadashov gleich selbst an und verwandelte souverän. Der FCZ blieb im ersten Umgang weitgehend harmlos. Immer wieder versuchten es die Mannen von Bo Henriksen vergeblich mit dem hohen Ball.

Ein ausgewechselter FCZ in der zweiten Hälfte

Zur zweiten Halbzeit präsentierte sich der FC Zürich mit einer anderen Mentalität, nun war auch der FCZ im Derby angekommen. Dadashov verpasste das 2:0 für GC kurz nach der Pause zwar nur knapp, im Anschluss war es dann aber der amtierende Schweizer Meister, der das Zepter in die Hand nahm. Zu einem entscheidenden Wendepunkt der Partie wurde die Annullation des vermeintlichen Ausgleichstreffers durch Fidan Aliti in der 58. Minute.

Der vom Entscheid des Videoschiedsrichters angestachelte FCZ legte eine formidable Leistungssteigerung hin. Mit zwei sehr ähnlichen Treffern innerhalb von sieben Minuten wendete Doppelpacker Tosin das Stadtderby zugunsten seiner Mannschaft. «Zwei Tore, die dürfen auf unserem Niveau nicht passieren. Zwei individuelle Fehler führten zu zwei Gegentreffern, das müssen wir abstellen», kommentierte GC-Captain und Identifikationsfigur Amir Abrashi die Gegentore nach dem Spiel. Nach Tosins Doppelschlag fand GC nicht mehr zurück in die Partie. Dass der eingewechselte Roko Simic in der 96. Minute den dritten Treffer allein vor Andre Moreira kläglich vergab, spielte keine Rolle mehr.

Für die Grasshoppers ist die Derbyniederlage die negative Krönung einer sowieso schon turbulenten Woche. Am Montag gab Sky Sun bekannt, von seinem Amt als GC-Präsident zurückzutreten. Die Niederlage wird vereinsintern wohl für noch mehr Unruhe sorgen. Auch Giorgio Continis Trainerposten dürfte schon gefestigter gewesen sein. Positiver sieht es beim Stadtrivalen aus. Mit dem Derbysieg hievt sich der FCZ auf Platz acht und liegt nur noch einen Punkt hinter GC.

Bezüglich der chinesischen Besitzer hat die GC-Kurve eine klare Meinung. Claudio Thoma / freshfocus

Die Lage in Sion spitzt sich zu

Während der FC Zürich allmählich das Licht am Ende des Tunnels sieht, schlittert der FC Sion immer weiter in die Krise. Nach einem glücklichen 1:1-Unentschieden auswärts gegen das Tabellenschlusslicht Winterthur liegen die Walliser nur noch einen Punkt vor dem letzten Platz. Trotz dem zum Captain beförderten Mario Balotelli, der nach rätselhafter Absenz in die Startformation zurückkehrte, war bei den Sittenern auch im fünften Spiel unter Fabio Celestini keine klare Spielidee zu erkennen gewesen. Der FC Winterthur war auf der Schützenwiese über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, verpasste es jedoch auch, zwingende Torchancen zu kreieren. So kam Sion kurz vor Schluss noch zum glücklichen Ausgleichstreffer durch Giovanni Sio.