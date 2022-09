Super League: Seit 2012 gab es nie mehr so viele Platzverweise

Super League Eine Liga sieht Rot: In der Super League gibt es so viele Platzverweise wie nie in den letzten zehn Jahren Zehn Platzverweise in den letzten drei Runden: So häufig wie zu Beginn der Saison 2022/23 mussten die Schiedsrichter Spieler der Super League noch nie vorzeitig vom Platz schicken. Wird plötzlich härter gespielt? Pfeifen die Schiedsrichter strenger? Oder ist alles nur Zufall? Stefan Wyss Jetzt kommentieren 12.09.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schiedsrichter Alain Bieri zeigte seinen letzten zwei Spielen fünf Mal die Rote Karte. Martin Meienberger / freshfocus

Giorgio Contini nahm das Verdikt mit einer Prise Humor. Zwei Platzverweise mussten seine Grasshoppers am Sonntag beim 1:5 in Basel hinnehmen. «Zuletzt hat er drei Rote Karten in einem Spiel gegeben. Heute waren es bloss zwei, also hat er sich verbessert.» Mit «er» meinte der GC-Trainer den Schiedsrichter Alain Bieri. Bei diesem sitzen die Karten in diesen Wochen offenbar sehr locker. Gleich fünf Mal schickte Bieri bei seinen letzten zwei Einsätzen einen Spieler frühzeitig unter die Dusche.

Nach drei Luzernern im Spiel gegen Sion Ende August traf es am Sonntag im St.-Jakob-Park zuerst den GC-Verteidiger Ayumu Seko nach der zweiten Verwarnung, und danach auch noch dessen Abwehrkollegen Noah Loosli. Dieser war seinem Gegenspieler unglücklich auf den Knöchel getreten, der VAR intervenierte, Bieri zeigte die Rote Karte.

Zehn Platzverweise in drei Runden

Loosli und Seko stehen mit ihren Platzverweisen nicht alleine da. Seit Saisonbeginn sahen in der Super League acht Spieler die Rote Karte und acht die Gelb-Rote. Zehn dieser 16 Platzverweise ereigneten sich allein in den letzten drei Runden. Eine solche Flut gab es in den vergangenen zehn Jahren nie. Seit 2012 wurde in der höchsten Schweizer Liga nie in den ersten acht Runden an jedem Spieltag mindestens ein Spieler vom Platz gestellt.

GC-Spieler Noah Loosli muss in Basel vom Platz, nachdem der VAR eingegriffen hatte. Marc Schumacher / freshfocus

Die durchschnittlich 3,3 Platzverweise pro Runde an den vergangenen drei Spieltagen stehen weit über allem, was die Liga in den letzten zehn Jahren erlebt hat. Eine zumindest ähnlich ruppige Phase gab es vor neun Jahren mal zwischen den Runden acht und elf der Saison 2013/14. Damals mit einem Dreirundenschnitt von 2,66. Zusammengefasst: In den vorangegangenen zehn Saisons gab es in den ersten acht Runden im durchschnitt 8,5 Platzverweise - und heuer mit 16 also fast doppelt so viele.

Der SFV-Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger machte bis jetzt indes keine härtere Gangart auf dem Platz aus. Er gibt allerdings zu bedenken: «Im Bereich der Reklamationen auf und neben dem Platz haben wir die Schiedsrichter auf Geheiss der Uefa klar angewiesen, konsequent zu sein. In diesem Bereich stellen wir mehr Sanktionen fest.»

Von den bisher acht direkten Roten Karten in dieser Saison wurden sechs erst auf Intervention des VAR verhängt. «Wir haben immer gesagt, dass der Fussball mit dem VAR gerechter wird», sagte Wermelinger. Sie hätten «den Airbag in Volketswil doch einige Male gebraucht».

Dass der VAR für mehr Rote Karten sorgt, war in den ersten acht Runden dieser Saison eine Tatsache. Im Zeitraum über die letzten zehn Jahre erhärtet sich die VAR-Theorie jedoch nicht. In den ersten acht Runden der letzten Saison ohne VAR (2018/19) gab es sieben Platzverweise, in der ersten VAR-Saison deren neun, doch im letzten Jahr waren es wiederum nur sieben.

Nur halb so viele Platzverweise in Italien und Deutschland

Der Trend zu mehr Platzverweisen ist derzeit übrigens keine europäische Mode. Zumindest in den Top-4-Ligen, der Premier League, Bundesliga, Serie A und La Liga, wird weitaus weniger «Rot» gezückt als in der Schweiz. Während in der Super League seit Saisonbeginn in fast jedem zweiten Spiel ein Platzverweis verhängt wird (0,41 Rote Karten pro Partie), sind die Werte in Deutschland und Italien mit je 0,22 nur etwa halb so hoch.

Und in England liegt der Wert fast neun Mal tiefer als in der Super League. In der Premier League gab es heuer in den ersten 60 Spielen nur gerade eine Rote und zwei Gelb-Rote Karten. Dass die englischen Schiedsrichter tatsächlich mehr durchgehen lassen, wie gemeinhin gesagt wird, will Wermelinger allerdings nicht bestätigen. «Alle Ligen arbeiten mit dem gleichen Reglement, somit gibt es keine unterschiedlichen Massstäbe.»

Schon gegen sechs Klubs wurde in dieser Saison mindestens einmal direkt die Rote Karte gezeigt. Quelle: SFL

Wie auch immer: Der Platzverweis gegen Loosli am Sonntag in Basel war zweifellos hart. Der 25-jährige Verteidiger ist nicht als grober Spieler verschrien. Vor dieser Saison sah er in der Super League und Challenge League in 147 Spielen nur einmal Gelb-Rot. Doch jetzt treibt Loosli eine unerfreuliche Bilanz vor sich hin. Er erreichte mit seinen zwei Platzverweisen bereits die «Rekordspieler» der letzten Saison, den Luzerner Marvin Schulz und den Sittener Baltazar. 2020/21 wurde sogar überhaupt kein Spieler zweimal vorzeitig vom Platz gestellt. Doch wenn es in der Super League so weitergeht wie in den letzten Wochen, bekommt Loosli an der Spitze des Rankings der Platzverweise bestimmt bald Gesellschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen