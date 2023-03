Super League: So landete Basel in der Realität des Liga-Alltags

Super League Auf Rock 'n' Roll folgt der Blues: Der FC Basel kommt nach dem Europacup-Triumph in der Liga nicht vom Fleck Hocherdientes 0:3 im Auswärtsspiel gegen die Young Boys: Der FC Basel verliert unter Interimstrainer Heiko Vogel erstmals in der Meisterschaft. Der Rückstand auf YB beträgt 23 Punkte. Höhenflug in der Conference League und Bruchlandung in der Meisterschaft. YB liegt derweil schon 18 Punkte und mehr vor der Konkurrenz. Stefan Wyss, Bern Jetzt kommentieren 19.03.2023, 20.31 Uhr

In der Meisterschaft liegt der FC Basel am Boden. Nach dem 0:3 in Bern ist er schon 23 Punkte hinter YB klassiert. Claudio De Capitani / freshfocus

Nach dem Rock 'n' Roll der Blues: Drei Tage nach dem Viertelfinal-Vorstoss im Europacup wurde der FC Basel in der Meisterschaft von den Young Boys deutlich dominiert. Nach dem 0:3 in Bern liegt er 23 Punkte hinter dem Leader zurück, auf Platz sechs tief im Tabellenmittelfeld klassiert. Mit dieser Mittelmässigkeit ist der FCB allerdings in guter Gesellschaft. Denn hinter den Young Boys sind sie alle irgendwie im Niemandsland stecken geblieben. Nichts machte dies deutlicher als die Resultate dieser 25. Runde am Wochenende. Von den ersten sechs in der Rangliste gewann nur YB. Das bedeutet, dass die Berner nun 18 Zähler vor dem zweitklassierten Servette platziert sind.

Die Klassierung und der Rückstand des FCB in der Super League lassen aufhorchen. Auch weil sie so sehr im Widerspruch stehen zu den europäischen Erfolgen. Hechelt er seit dem letzten Meistertitel vor sechs Jahren in der Meisterschaft der Konkurrenz hinterher – fünfmal waren und sind die Young Boys entrückt, einmal war es der FC Zürich –, ist er international nach wie vor das Mass aller Schweizer Dinge. Allein in den letzten sechs meistertitellosen Saisons war Basel viermal länger im Europacup dabei als YB. Und so ist der Blick auf das Uefa-Ranking durchaus bizarr: Hier ist der FCB vor dem italienischen Meister Milan klassiert, während er in der Super League hinter St. Gallen oder Luzern liegt.

Aber zurück zum Basler Auftritt in Bern: Im Wankdorf war der FCB von A bis Z unterlegen. 8:23 Torschüsse, 3:13 Corner und 39:61 Prozent Ballbesitz lautete die Statistik am Ende zu seinen Ungunsten. Torhüter Marwin Hitz hielt Basel zunächst mit unzähligen tollen Reflexen im Spiel. Er parierte vor der Pause gegen Jean-Pierre Nsame auch einen Penalty. Doch als bei YB Cédric Itten eingewechselt wurde, brach das Unheil in der Schlussviertelstunde doch noch über den FCB herein. 14 Minuten brauchte der Stürmer, einst im FC Basel ausgebildet, für einen Hattrick: Einmal staubte er ab, dann traf er vom Penaltypunkt aus und zum Schluss war er noch mit dem Kopf erfolgreich.

Erste Niederlage in der Super League unter Vogel

Das Resultat stimmte am Ende auch in dieser Höhe. Basel wartet nun schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg gegen die Young Boys. Aber so richtig niedergeschlagen wirkten die Basler am Ende nicht einmal. «Heute war nicht mehr drin. Mit dieser Niederlage kann ich leben», befand Basels Trainer Heiko Vogel. Er verlor im sechsten Meisterschaftsspiel zum ersten Mal, seit er Anfang Februar als Interimstrainer den entlassenen Alex Frei abgelöst hat. Insgesamt hat der FCB unter Vogel in fünf Wochen elf Spiele absolviert. «Es war eine intensive Zeit. Jetzt bin ich froh um die Pause. Alle können ein wenig durchschnaufen.» Vogel wirkte also nicht zerknirscht nach diesem 0:3. Weil er sich vielleicht auch bewusst ist, dass es trotz der prickelnden Affiche in diesem Frühling wichtigere Spiele gibt als dieses Duell in Bern.

Zeqiri verletzt, Ittens Nati-Bewerbung

Andi Zeqiri wird schon in der Anfangsphase verletzt vom Platz gebracht. Claudio De Capitani / freshfocus

Nach der Nationalmannschaftspause geht es für den FCB mit einem happigen Programm weiter. Nach dem Spiel gegen Winterthur folgt der Cup-Halbfinal zuhause gegen YB, dann der Auswärtsmatch beim Meister FC Zürich und anschliessend die Duelle in der Conference League gegen Nice. Ob dann der formstarke Andi Zeqiri dabei sein kann? Der Stürmer schied schon nach zwölf Minuten aus, mutmasslich mit einer Knieverletzung. «Es wird wohl schwierig sein, dass er zum Nationalteam reisen kann», sagte Vogel.

Schon beinahe ein Meisterjubel: die YB-Spieler nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Basel. Claudio De Capitani / freshfocus

Muss Nationalcoach Murat Yakin in der Offensive einen weiteren Spieler aufbieten, denkt er womöglich an YB-Stürmer Itten. Dieser bewarb sich als Joker mit dem Hattrick eindrücklich für ein Aufgebot. Mit 14 Toren ist Itten nun Topskorer der Liga. Er hat den Teamkollegen Jean-Pierre Nsame überholt. «Wir haben vier Stürmer mit viel Qualität. Jeder weiss, dass nur zwei beginnen können. Je besser die Spieler diese Situation annehmen, desto mehr Erfolg hat das Team», so YB-Trainer Raphaël Wicky. Erfolg haben die Berner derzeit genug. Sie rocken die Liga, mit einem Blues ist bei ihnen nicht zu rechnen.