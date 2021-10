Super League FCL-Coach Celestini sucht in Basel den Befreiungsschlag trotz der Sorge: «Fehlt die Energie und Überzeugung der Spieler, ist es gefährlich» Alle Faktoren sprechen am Sonntag (16.30) für den FC Basel, gleichwohl geht es für den FC Luzern und Trainer Fabio Celestini um viel. Eine Kanterniederlage beim Tabellenführer würde bei den kriselnden Innerschweizern zu noch mehr Unruhe führen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Für den FC Luzern ist der St.-Jakob-Park nicht das Stadion der vielen positiven Erinnerungen. Fast immer verlässt der blau-weisse Mannschaftsbus die Spielstätte des FC Basel mit einer Niederlage oder an einem guten Tag mit einem Unentschieden. In den vergangenen sechs Saisons holte der FCL nur in zwei Auswärtsspielen gegen den FCB einen Punkt. Beide Partien fanden in der 36. und letzten Runde statt: Ein 2:2 am letzten Spieltag 2017/18 unter Gerardo Seoane, der danach zu YB wechselte, sowie ein 0:0 zum Saisonende 2019/20 mit Fabio Celestini an der Seitenlinie.

Vorerst zum letzten Mal in Basel einen FCL-Sieg gefeiert haben am 26. April 2015 (von links): Claudio Lustenberger, Remo Freuler, François Affolter, Thierry Doubai, Sally Sarr, Jakob Jantscher und Marco Schneuwly - hier bejubeln sie das 2:0-Führungstor der Nummer 15.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 26. April 2015)

Neben diesen beiden Unentschieden gab es für den FCL in der erwähnten Zeitspanne lauter Niederlagen im St.-Jakob-Park: zehn an der Zahl. Davor hatten die Innerschweizer ihren letzten Sieg in Basel gefeiert: Er datiert auf den 26. April 2015, einem schönen Frühlingssonntag, die Erinnerungen sind bloss etwas verblasst. Dario Lezcano (1.) und Marco Schneuwly (32.) schossen den FCL 2:0 in Führung, Matias Delgado (37.) gelang nur noch der 1:2-Anschlusstreffer – bei diesem Skore für die Gäste blieb es. Das Team von Markus Babbel siegte, von den damaligen FCL-Spielern gehören noch Verteidiger Claudio Lustenberger (jetzt Assistenzcoach), Ersatzgoalie Lorenzo Bucchi (jetzt Torhütertrainer) und Stürmer Marco Schneuwly (jetzt Talentmanager) zum Umfeld der heutigen Mannschaft – auf dem Platz steht für Luzern niemand mehr.

Fabian Schär vom FC Basel kann Marco Schneuwly nicht am Torschuss hindern. Der damalige Schütze des 2:0 beim 2:1-Sieg für den FC Luzern ist heute Talentmanager der Innerschweizer.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 26. April 2015)

Celestini versucht, den Cupsiegergeist zu entfachen

Fabio Celestini lässt sich durch die über sechs Jahre ohne Auswärtssieg in Basel nicht beirren, dafür hat der FCL-Coach im Fussball wahrscheinlich schon zu viel erlebt.

«Ich hoffe, wir können endlich wieder einmal im St.-Jakob-Park gewinnen. Auch den Schweizer Cup hatten wir seit fast 30 Jahren nicht mehr gewonnen, bis wir im Frühling die Trophäe holten.»

Mehr als vier Monate sind seit dem 3:1-Sieg im Cupfinal von Bern gegen St. Gallen vergangen. Seither hat der FCL nur noch in den ersten beiden Cup-Runden der laufenden Saison gegen Cham (1:0) und Buochs (2:1 n.V.) Siege errungen. In der Qualifikation der Conference League war Feyenoord Rotterdam haushoch überlegen, in der Meisterschaft resultierten nur vier Unentschieden in acht Partien. Der FCL (9.) steht zusammen mit dem punktgleichen Lausanne-Sport (10.) am Tabellenende. Der Gegner von morgen Sonntag, der FC Basel, dagegen mit 18 Zählern und einem überragenden Torverhältnis von 22:7 an der Spitze. Die Bebbi haben in der Super League am meisten Treffer erzielt und die wenigsten bekommen. Nicht nur die Überlegenheit in der Heimbilanz gegen Luzern spricht also für den FCB, auch die Formkurve, die Qualität und Einstellung der Mannschaft und der einzelnen Spieler sowie die Stimmung im Verein und bei den Fans sprechen für den Gastgeber.

Fabio Celestini setzt sich mit den fussballerischen Möglichkeiten des Kontrahenten auseinander und kommt zum Schluss:

«Basel ist in allen drei Zonen, in der Verteidigung, im Mittelfeld und Angriff, hervorragend besetzt. Die Mannschaft hat Lust und Vertrauen, sie hat ausserdem viele Lösungen. So auch mit stehenden Bällen.»

Kann Fabio Celestini aus den Spielern des FC Luzern wieder eine Einheit formen, die selbst gegen den formstarken FC Basel besteht? Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. September 2021)

Schadensbegrenzung ist keine Option

Trotzdem denkt Celestini nach eigenen Angaben keinen Moment daran, in Basel auf Schadensbegrenzung zu machen, um in der angespannten Lage womöglich mit einer knappen Niederlage statt einer Klatsche St. Jakob an der Birs zu verlassen, wo 1444 die alten Eidgenossen mit der Stadt Luzern und den Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden gemeinsam mit der Stadt Basel gegen das Königreich Frankreich kämpften – und verloren. Celestini sagt: «Auf Schadensbegrenzung spielen? Wir wollen gewinnen, ich kenne nur dieses Ziel. Wir brauchen einen Sieg und keine ehrenvolle Niederlage.»

Selbst wenn Luzern in der 60. Minute 0:2 in Rückstand läge, würde er alles versuchen, um doch noch mindestens ein 2:2-Unentschieden zu erringen. Aber nur zu spielen, um das 0:3 zu verhindern, kommt für Celestini nicht in Frage. Zur Differenzierung stellt der Trainer fest, dass er bestimmt auch nicht alles riskieren würde:

«Ich fälle keine Kamikaze-Entscheide.»

Trainer macht sich Sorgen um die fehlende Energie

Obwohl er immer wieder betont, dass sich in einem Fussballmatch elf gegen elf Spieler gegenüberstehen, und beide Teams reüssieren können, lässt er einen Blick in sein Inneres zu: «Was mich besorgt, ist die fehlende Energie in unserer Mannschaft.» Celestini folgert: «Fehlt die Energie und Überzeugung der Spieler, ist es gefährlich.»

Denselben Eindruck hatte man als Beobachter bei der 2:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Lugano. Als einzige Ausnahme im Luzerner Ensemble brachte Filip Ugrinic seine PS auf den Platz.

Der heutige Assistenzcoach Claudio Lustenberger (Mitte) war beim letzten FCL-Sieg in Basel im Jahr 2015 noch Spieler. Neben ihm sitzen Cheftrainer Fabio Celestini (links) und Assistenztrainer Lorenzo Guerrero.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. September 2021)

Am Donnerstag fand eine grosse Team-Aussprache statt. Celestini sagt zur Krisensitzung:

«Wir müssen zusammen eine Lösung finden. Alle im Verein sind besorgt, das Gefühl ist nicht gut. Wir wollen das ändern.»

FCB-Coach Patrick Rahmen nimmt den FCL offenbar nicht auf die leichte Schulter, er sagt: «Wir erwarten einen Gegner, der gefährlich werden kann.»