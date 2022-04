Super League FCL-Leistungsträger Dräger freut sich übers WM-Ticket, spürt aber trotzdem immer noch Wut im Bauch «Mo» Dräger hat mit Tunesien zwölf Millionen Landsleute glücklich gemacht – am Sonntag (14.15 Uhr) spielt er in der Swisspor-Arena für den FC Luzern. Der Rechtsverteidiger will es mit seinem Klub besser machen als vor der Länderspielpause in St. Gallen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzerner Teamstütze Mohamed Dräger (Nummer 2) kämpft gegen St. Gallens Victor Ruiz (links) um den Ball. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Mohamed Dräger hat den FC Luzern und dessen Fans im Sturm erobert. Der 25-jährige Rechtsverteidiger, der in der Rückrunde von Nottingham Forest ausgeliehen ist, hat sich sofort als grosse Stütze im Kampf um den Klassenerhalt erwiesen.

Der in Freiburg im Breisgau aufgewachsene Deutsch-Tunesier ist gestern mit einem Schlafmanko von der Länderspielreise mit dem nordafrikanischen Team nach Luzern zurückgekehrt. «Mo» Dräger hat mit der tunesischen Nationalmannschaft das Ziel erreicht, bescheiden sagt er: «Ich realisiere gar noch nicht richtig, dass wir uns WM-Fahrer nennen dürfen.»

Eigentor entscheidet in der 40-Grad-Hitze gegen Mali

In Mali bei 40 Grad Celsius hatte Gastgeber-Innenverteidiger Moussa Sissako von Standard Lüttich die Tunesier mit einem Eigentor zum 1:0-Sieg geschossen. Im Rückspiel in Tunis genügte Tunesien ein 0:0, um das Ticket für die WM im November und Dezember in Katar zu lösen. «Es reichte, das Rückspiel zu kontrollieren. Wir wollten nicht in Schönheit sterben», sagt Dräger. Anschliessend habe es ein «kleines Beisammensein» gegeben, erzählt er schmunzelnd. Klar: Erleichterung und Freude mussten raus.

Vorher hatte riesige Anspannung geherrscht: «Da war Druck im Kessel – das Leben von zwölf Millionen Tunesierinnen und Tunesier stand während den 90 Minuten still. Im Stadion herrschte dicke Luft», so Dräger. Als Nationalspieler würden sie eine grosse Verantwortung gegenüber dem Land tragen:

«Das Ergebnis dieser entscheidenden Partie sorgt dafür, wie die Stimmung in den kommenden Monaten ist. Dank des Erfolges besteht nun Freude, Ruhe und eine gewisse Stabilität»,

freut sich der Profi mit total 20 Bundesligaspielen für den SC Freiburg und Paderborn.

Als Aussenverteidiger im Raute-System in wichtiger Position

Jetzt freut sich der torgefährliche Dräger, «dass ich mich voll und ganz auf den FC Luzern konzentrieren kann». Inklusive Cup-Viertelfinal gegen Biel hat er neun Pflichtspiele für die Innerschweizer bestritten und dabei je drei Tore geschossen und vorbereitet. Ein herausragender Wert für einen Abwehrmann.

Mohamed Dräger erzählt augenzwinkernd über ein «kleines Beisammensein» im Kreis des tunesischen Nationalteams nach der Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Der Spieler mit der Rückennummer 2 bei Blau-Weiss hat zusammen mit Linksverteidiger Martin Frydek «mit die wichtigste Position in unserem System mit Raute», erklärt FCL-Trainer Mario Frick. Da die Aussenverteidiger offensiv wie defensiv sehr aktiv agieren müssen, haben sie lange Laufwege zu bewältigen. Dräger ist verletzungsfrei:

«Ich bin fit. Zweimal gut schlafen, dann bin ich am Sonntag gegen Lugano parat.»

Während Länderspielreise in Gedanken beim FCL

Weil zuletzt in Tunis bei 15 Grad Celsius nicht gerade warm war, ist der Temperaturunterschied zur Schweiz marginal. Was Dräger immer noch heiss macht, ist die Erinnerung an die 2:3-Niederlage in St. Gallen. Trotz WM-Ticket fühlt er Wut im Bauch, wenn er an die viel zu leicht hergeschenkte 2:0-Führung denkt. «Nationalteam und Klub sind zwei verschiedene Dinge, auch während der Länderspielreise ärgerte ich mich über die vergebenen Punkte mit Luzern.»

Dräger betont:

«Gegen Lugano müssen wir es besser machen, ich will vorneweg gehen.»

Frick könnte erstmals auf Ndiaye setzen An der Medienkonferenz vor dem Match gegen Lugano erklärt FCL-Trainer Mario Frick: «Ibrahima Ndiaye zeigt seit zwei Wochen eine aufsteigende Tendenz. Er trainiert gut.» Bis jetzt hat der 23-jährige Senegalese unter dem Coach aus Liechtenstein nur eine Nebenrolle gespielt. Jetzt könnte er erstmals in der Startelf stehen, denn Ex-Stürmer Frick sagt über seine Angreifer: «Wer mir am Besten gefallen und wer getroffen hat, der sollte spielen.» Ndiaye hatte im Testspiel gegen Schaffhausen zwei Tore zum 4:1 beigesteuert. Etwas Sorgen macht die Schulterverletzung von Asumah Abubakar. Der 24-jährige Ex-Krienser mit Herkunft in Ghana hatte sich gegen GC verletzt. «Abu» meint allerdings vor dem Duell gegen seinen Ex-Arbeitgeber in Richtung der Reporter: «Die Blessur sollte mich nicht behindern, ich fühle mich bereit fürs Spiel gegen Lugano.» Mal schauen, wer die beiden Positionen in der Doppelspitze gegen die viertplatzierten Tessiner besetzt. «Wir haben fünf Stürmer zur Verfügung, zum Glück sind wir von Verletzungen weitgehend verschont geblieben», stellt Frick fest. Nur Pascal Schürpf ist von den Angreifern verletzt, zur Verfügung stehen neben «Ibra» und «Abu» der einheimische Dejan Sorgic sowie die Leihprofis Marko Kvasina und Nikola Cumic.

Hinweis: Auf der Allmend hat es kaum Parkplätze (Aufbau Luga). Der FCL bittet um frühe Anreise ans Spiel und die Benützung des ÖV.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen