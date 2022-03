Super League FCL-Offensivkraft Filip Ugrinic: «Gegen YB muss uns niemand motivieren» Filip Ugrinic will sich mit dem FC Luzern am Samstag (18 Uhr) im Spiel in Bern gegen YB für seinen «schlechten Tag» gegen Zürich rehabilitieren. Für Mario Frick scheint der Mittelfeldmann ebenso wichtig zu sein wie es Ugrinic für Ex-Trainer Fabio Celestini war. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Filip Ugrinic: Auf seine Technik und Wucht hoffen der FC Luzern und seine Anhänger heute gegen YB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. März 2022)

Filip Ugrinic gehört seit seiner Rückkehr zum FC Luzern vor 21 Monaten zu den Leistungsträgern. Der 23-jährige Stadtluzerner hat sich oft die Bestnoten seiner Mannschaft abgeholt. Bis am Mittwoch. Im Heimspiel gegen den voraussichtlich neuen Schweizer Meister FC Zürich (0:2) lief es dem offensiven Mittelfeldmann nicht: Ugrinic konnte seine Dynamik nicht ausspielen, er blieb in der Abwehr hängen, seinen Schüssen und Pässen fehlte die Präzision.

Luzern-Coach Mario Frick holte ihn bereits nach einer Stunde vom Feld. Was sagt Ugrinic über das für ihn ungewohnt frühe Arbeitsende? «Die Auswechslung ist meiner Leistung geschuldet.» Der ab elf Jahren beim FCL ausgebildete ehemalige FC-Kickers-Junior gibt sich selbstkritisch. An dem die Räume zustellenden Gegner hat es aus seiner Sicht nicht gelegen.

«Für mich persönlich ist es ein schwarzer Tag gewesen, du kannst dir nicht aussuchen, wann ein solch schlechter Tag kommt»,

gibt er einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt.

«Die Leistung hat nicht gereicht, mental war ich nicht parat.»

Schon mit der Erfahrung von über 100 Ligaspielen

Filip Ugrinic ist und bleibt ein besonderer Spieler des FC Luzern. Vor fünfeinhalb Jahren spielte er erstmals in der Super League. Insgesamt hat er bereits 108 Partien in der höchsten Liga absolviert und dabei zehn Tore geschossen und 14 Treffer vorbereitet. Er ist der Topskorer seines Teams in der laufenden Spielzeit, die für die Innerschweizer nach wie vor eine sehr schwierige ist. Vier Tore, vier Assists stehen auf seinem Konto. Seit vier Spielen ist er allerdings an keinem Treffer beteiligt gewesen, obwohl die Mannschaft mit zwei Siegen und einem Remis just die erfolgreichste Phase hatte.

FCL-Trainer Mario Frick hindert die leichte Baisse des jungen Profis nicht daran, seinen Schützling mit Qualitätsbezeichnungen zu adeln:

«Filip Ugrinic ist ein Unterschiedsspieler, ein Topspieler.»

Der neue Coach scheint ähnlich viel von den Qualitäten des Ausnahmefussballers zu halten wie Vorgänger Fabio Celestini, der ein Mentor von Ugrinic war.

Die Erwartungshaltung an ihn war schon immer gross. Mit 23 Jahren kann er deutlich besser damit umgehen als in seiner Teenager-Zeit mit 17. «Jeder Spieler macht sich selbst den Druck.» Und:

«Mit den Erwartungen muss man in diesem Business umgehen können, sonst hat man auf dem Platz nichts verloren.»

Im Wankdorf ohne zu grossen Respekt auftreten

Für Ugrinic ist für die Begegnung gegen YB entscheidend, dass sie ohne Komplexe gegen den Serienmeister auftreten. «Unser Respekt vor Zürich war vielleicht zu gross», stellt er fest. YB sei nicht mehr gleich stark wie in den vergangenen Jahren, aber selbstverständlich gebe es einfachere Spiele als auswärts auf die Berner zu treffen.

Zuversicht geben die beiden ersten Saisonvergleiche gegen die Young Boys: «Zu Hause hatten wir sie überfahren bis zur 70. Minute.» Ehe YB am ersten Spieltag aus einem 1:3-Rückstand einen 4:3-Sieg machte. «Beim Match in Bern kassierten wir den Ausgleich zum 1:1-Endstand erst in der Nachspielzeit», erinnert er sich. Der FCL hat eine Rechnung offen mit dem Zweitplatzierten, dem Noch-Meister: «Für Samstag gegen YB muss uns niemand motivieren.»

Filip Ugrinic (links) und Samuele Campo (rechts) sind zwei Offensivtrümpfe des FC Luzern. Die beiden Mittelfeldspieler schiessen zudem die meisten Standards. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 13. Februar 2022)

Zusammen mit Campo der Spezialist für die stehenden Bälle

Die Luzerner Standards treten meist Ugrinic oder Samuele Campo, oft stehen beide am Ball – und diskutieren über die möglichen Varianten. Wer entscheidet schliesslich, wer schiessen darf? Filip Ugrinic schwärmt und verrät:

«Sämi Campo ist ein Riesenkicker, im Normalfall lasse ich ihm den Vortritt, weil er schon extrem gute Freistossqualitäten hat.»

Frydek fällt gegen YB verletzt aus Die Verletzung von FCL-Verteidiger Martin Frydek ist weniger gravierend als vorerst angenommen: Er erlitt im Match gegen Zürich eine Rissquetschwunde, die ihm Abwehrkollege Denis Simani unabsichtlich zugefügt hatte. «Die Wunde am Unterschenkel musste mit fünf Stichen genäht werden», so Mario Frick. Der Trainer bestätigt, dass Frydek am Samstag gegen YB pausieren muss. «Doch gegen GC im nächsten Spiel sollte er wieder einsatzbereit sein.» Frick stellt zudem klar, dass er und die Mannschaft den Fokus 100 Prozent auf die Partie gegen die Berner richten. «Erst nach dem Spiel im Wankdorf können Sie mich zum nachfolgenden Match gegen GC befragen.» Hintergrund: Der Rekordmeister steht nach der 1:2-Niederlage gegen Lugano auf Platz 8, hat zwölf Partien vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf den FCL. Frick findet es aber nach wie vor cleverer, ans Tabellenende statt zum rettenden Ufer zu blicken: «Es tönt wie eine Floskel, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren – und darauf, dass wir Schlusslicht Lausanne weiter auf Distanz halten.» Frick zieht aus einem Fehler bei Vaduz seine Lehren Mit Vaduz hatte er letzte Saison zwischenzeitlich ebenfalls sechs Zähler Vorsprung auf Sion. Frick: «Ich machte damals den Fehler, nach oben zu schielen.» In der 36. Runde überholte Sion den FCV, der mit 36 Punkten abstieg. Sion rettete sich via Barrage. Das Wankdorf in Regenbogenfarben Der BSC Young Boys schreibt auf seiner Homepage, dass das Wankdorf-Stadion am Samstag in Regenbogenfarben erstrahlen soll – ein Zeichen gegen Krieg.

