Super League FCL-Publikumsschnitt zeigt Richtung 10'000 Fans – nun verhilft ein Sponsor zu einem Fussballfest gegen Lugano Der FC Luzern erwartet am nächsten Sonntag (14.15 Uhr) zum Heimspiel gegen den FC Lugano über 15 000 Zuschauer in der Swisspor-Arena – eine Ticketaktion macht es möglich. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tragen ihren Teil zum Matcherlebnis in der Swisspor-Arena bei: FCL-Fans in der Kurve hinter dem Tor Richtung Stadt. Patrick Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

Der FC Luzern kämpft nach einer völlig misslungenen Hinrunde immer noch unter Hochdruck gegen den Abstieg aus der Super League. Doch am Horizont erscheinen helle Lichter. Eines ist der Zuschauerschnitt: Pro Heimspiel geht er wieder in Richtung 10 000 Fans. Waren es vor der Pandemie im Februar 2020 noch 9300, sind es in dieser Saison 9817 Zuschauerinnen und Zuschauer, die der FCL durchschnittlich zu den Partien in der Swisspor-Arena begrüssen kann.

Das Plus ist umso bemerkenswerter, weil erst seit dem letzten Heimspiel gegen GC am 13. März alle Massnahmen aufgehoben sind. Offensichtlich ist bei den sportinteressierten Zentralschweizern die Lust auf Fussball im Stadion zurück. Zum Kellerduell gegen GC (1:0-Sieg) pilgerten über 11 700 Besucher auf die Allmend.

Kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen den viertplatzierten FC Lugano erwarten die Verantwortlichen etwas mehr als 15 000 Fans. Möglich macht die grosse Kulisse eine vom FCL gemeinsam mit der Luzerner Kantonalbank (LUKB) initiierte Ticketaktion. Mit Ausnahme der Sitzplätze auf der Haupttribüne wurden für alle Sektoren kostenlos je zwei Billette pro interessierte Person abgegeben.

FCL bekommt auch negative Stimmen zu hören

Die LUKB hat für die Kampagne ausschliesslich positive Reaktionen erhalten. Auch die Mitarbeitenden der Bank, die von dieser Aktion profitieren konnten, haben das Engagement ihres Arbeitgebers und des FCL geschätzt. «Der Luzerner Kantonalbank war es ein Anliegen, den Fans des FC Luzern eine Freude zu bereiten – und alles dafür zu tun, damit wir beim Heimspiel gegen Lugano auf eine so grosse und lautstarke Unterstützung wie möglich zählen dürfen. Wir als FC Luzern sind stolz darauf, auf einen so langjährigen und guten Partner zählen zu dürfen, der eine solche Aktion ermöglicht», erklärt Medienchef Markus Krienbühl.

Für den FCL selbst sind Ticketaktionen etwas heikel, da der Klub von Seiten eines (kleinen) Teils der Saisonabo-Inhaber jeweils negative Reaktionen bekommt. Grundsätzlich hätten sie aktuell zwar sehr viele positiven Feedbacks erhalten, aber Krienbühl muss dennoch einräumen:

«Die wenigen negativen Rückmeldungen haben wir aber natürlich ebenfalls sehr ernst genommen und mit den Absendern das Gespräch gesucht.»

Bereits zu Beginn der Saison am 24. Juli 2021, beim ersten Heimspiel gegen die Berner Young Boys, wurde gemeinsam mit dem FCL-Hauptsponsor Otto’s eine solche Aktion durchgeführt. Damals – mitten in den Sommerferien – kamen über 13 200 Zuschauer in die Arena.

Die FCL-Protagonisten und ihre Kinder wollen auch am Sonntag nach dem Spiel gegen Lugano einen Heimsieg mit den Fans feiern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2021)

Auf die Frage, wie oft eine solche Kampagne während einer Saison durchführbar ist, antwortet FCL-Medienchef Krienbühl:

«Es ist sicherlich nicht geplant, solche Aktionen in Zukunft regelmässig durchzuführen – punktuell möchten wir dies aber nicht ausschliessen. Es ist ganz klar, dass unsere treuesten Fans mit dem Kauf einer Abocard weiterhin das beste Angebot beim Besuch unserer Heimspiele haben sollen.»

Schwarzmarkt für Gratisbillette

Auf Social-Media-Kanälen sind in den letzten Tagen Angebote aufgetaucht, bei denen Personen versuchen, Gratiseintrittskarten auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Krienbühl bestätigt, davon Kenntnis zu haben:

«Wir haben uns mit verschiedenen Personen in Verbindung gesetzt und entsprechende Lösungen gefunden. Aber natürlich ist dieses Verhalten ärgerlich und ein Stück weit nicht zu verstehen.»

Jedoch müsse der Verein auch feststellen, dass bei regulären Heimpartien ohne Ticketaktion verschiedentlich auf Plattformen Tickets zum Weiterverkauf angeboten werden. Ohne Personalisierung der Matchbillette könne solches Tun nicht verhindert werden.

Vergessen wir negative Dinge, die kommerzielle Veranstaltungen mit sich bringen. Für die FCL-Spieler wird die grosse Kulisse am Sonntag sicher eine Zusatzmotivation sein. Das Team von Mario Frick setzt alles daran, dass das Fussballfest mit einem Sieg über Lugano gekrönt wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen