Super League FCL-Trainer Celestini mit mutiger Aussage vor dem Duell bei YB: «Wir sind fähig, auf einem der ersten vier Plätze zu stehen» Der FC Luzern mag die Spiele gegen die Spitzenteams Basel und YB: Darum haben die noch immer sieglosen Innerschweizer am Samstag (18.00 Uhr) beim Meister im Berner Wankdorf Aussenseiterchancen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Burch (Mitte) und Co. müssen in Bern wie zuletzt in Basel – Schuss Liam Millar – hartnäckig das Tor von Vaso Vasic verteidigen. Bild: Meienberger/Freshfocus (3. Oktober 2021)

Den Protagonisten beim FC Luzern ist klar: Das war ein ganz schwaches erstes Saisonviertel. In den ersten neun Spielen holte die Mannschaft von Fabio Celestini lediglich fünf Punkte. Das ist viel zu wenig, würde hochgerechnet auf die gesamte Spielzeit nur 20 Zähler ergeben. Zum Vergleich: Vorjahresabsteiger Vaduz hatte am Ende 36 Punkte.

Der noch immer sieglose Tabellenvorletzte FCL benötigt im zweiten Viertel eine deutliche Steigerung. Doch nun geht’s beim Auftakt ausgerechnet zum Serienmeister Young Boys. Luzern-Trainer Fabio Celestini schätzt die Ausgangslage vor dem Match im Wankdorf allerdings nicht nur als herausfordernd und schwierig ein, sondern erkennt für seine Schützlinge auch Aussenseiterchancen, denn seine Analyse aus den ersten Vergleichen mit den Spitzenteams BSC Young Boys (3:4) und FC Basel (1:1) ergibt:

«Wir haben hervorragende Spiele gegen YB und Basel gemacht, in beiden Partien wären wir der verdiente Sieger gewesen.»

Fabio Celestini findet, dass seine Mannschaft in den Spielen gegen YB und Basel statt einem Punkt die maximalen sechs Zähler verdient hätte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. September 2021)

Gegen beide Spitzenteams spielte nur ein FCL-Quintett

Zudem macht der FCL-Coach eine erstaunliche Feststellung: «In diesen beiden Spielen setzten wir total 19 Profis ein, nur fünf Spieler kamen bei uns in beiden Begegnungen zum Einsatz.» Deshalb lässt er vor dem zweiten Saisonduell mit YB auch keine Ausreden hinsichtlich Verletzungspech gelten, obwohl ihm mit Stammkeeper Marius Müller und Offensivmann Pascal Schürpf sowie Ibrahima Ndiaye, Martin Frydek, Patrick Farkas und Samuel Alabi ein halbes Dutzend gestandener Profis nicht zur Verfügung steht. Celestini folgert aus den Vergleichen gegen YB und Basel:

«Es ist also nicht ein Problem der Verletzten oder einer anderen Sache, wir müssen einfach eine Mannschaft aufbauen, die in jedem Match mit ganzer Energie spielt. Unser Problem ist, dass wir nicht immer die gleichen Emotionen an den Tag legen.»

Für Fabio Celestini gibt es keine Ausreden wegen der langen Verletztenliste: Pascal Schürpf bejubelt einen seiner zwei Treffer gegen YB zum Saisonstart - seit diesem Spiel ist der FCL-Profi am Knie verletzt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 24. Juli 2021)

Hintergrund seiner Gedanken: Nur fünf Tage nach dem starken Teamauftritt in Basel kassierte der FCL letzte Woche in Aarau gegen die dortige Challenge-League-Mannschaft im Testmatch eine 2:6-Klatsche. Dieser Leistungseinbruch erinnert Celestini an die zu Beginn schwache Gegenwehr seiner Equipe beim 2:2 in St. Gallen nur wenige Tage nach dem tollen Startspiel zu Hause gegen YB.

Celestini weiss nicht, warum seine Equipe zwei verschiedene Gesichter hat

Irritierend ist, dass der Coach die Gründe für die zwei unterschiedlichen Gesichter seines Teams nicht kennt. «Manchmal habe ich eine Gruppe, die sofort bereit ist und diese Energie in sich trägt, ein anderes Mal habe ich eine Mannschaft, die mehr Zeit braucht.» Natürlich sei die Situation schwieriger, wenn die Resultate fehlen. Celestini betont:

«Doch uns muss definitiv klar sein, nur mit viel Energie und einer Topeinstellung können wir erfolgreich sein.»

In Bern gegen einen Widersacher, der in der Champions League spielt und dort vor wenigen Wochen Manchester United mit Cristiano Ronaldo zu Hause 2:1 besiegte, dürfte jeder eingesetzte FCL-Profi bis unter die Haarspitzen motiviert sein. Die Berner sind unter dem neuen Coach David Wagner auch in der Liga in Fahrt gekommen: Zuletzt gewann YB vier Spiele in Serie – davon drei Kantersiege. Der Reihe nach: 4:0 gegen Zürich, 6:1 in Lausanne, 2:1 gegen St. Gallen und 6:0 gegen Servette in Genf. Der FCL wird nur als Einheit –und mit Kampfkraft und Mut – gegen YB bestehen.

Celestini glaubt weiterhin an die Qualität der Mannschaft

Celestini beweist trotz der heiklen Lage Courage:

«Mein Team hat grosses Potenzial, es kann mit Ball und ohne Ball spielen, ist fähig, auf einem der ersten vier Tabellenplätzen zu stehen.»

Letzter FCL-Sieg in Bern gegen YB vor drei Jahren Für den FC Luzern sind die Duelle gegen YB in der jüngeren Vergangenheit meistens aufregende Erlebnisse. Man denke nur an den letzten Vergleich zum Start der laufenden Saison: 3:1 führte der FCL in der 52. Minute nach einem Doppelpack des seither verletzt ausfallenden Pascal Schürpf. Die Stürmer Meschack Elia (59.) und Zweifach-Torschütze Jordan Siebatcheu (68./93.) drehten den Match noch zum 4:3-Sieg für YB. «Das war eines der besten FCL-Spiele, das ich je gesehen habe», meinte kürzlich Luzern-Meistercaptain Roger Wehrli. Der letzte FCL-Sieg gegen YB gelang am 1. Februar 2020. Beim 2:0-Erfolg trafen Fabian Lustenberger mittels Eigentor und Blessing Eleke. Es war Fabio Celestinis zweiter FCL-Match. In den folgenden sechs Partien gegen YB bis heute resultierten fünf Niederlagen und ein Remis. Der letzte Vollerfolg errang der FCL in Bern am 6. Oktober 2018: Ein 3:2 unter René Weiler.