Super League FCL-Trainer Celestini versichert vor dem Auswärtsmatch in Sion: «Für Hoarau brauchen wir kein Video» Der FC Luzern tritt am Mittwoch (20.30 Uhr) beim FC Sion an. Die Walliser kämpfen vehement gegen den Abstieg. Ihr Trumpf-Ass ist der 37-jährige Guillaume Hoarau. Daniel Wyrsch 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auswärtsspiele im Tourbillon in Sion gehörten für den FC Luzern jahrelang zu den unmöglichen Missionen. Siege im Wallis gab’s für die Innerschweizer höchst selten zu feiern. Doch unter Fabio Celestini ist die Auswärtsbilanz gegen Sion bisher makellos: Die letzten beiden Aufeinandertreffen im Tourbillon gewann der FCL; 2:0 nach dem Restart der Vorsaison sowie 2:1 in der Vorrunde dieser Spielzeit.

Am Mittwoch könnte der Wirbelwind, wie das Stade de Tourbillon übersetzt heisst, wieder zur Sittener Festung werden:

Guillaume Hoarau hat beim FC Sion die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurückgebracht. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Sion, 17. April 2021)

Für die Walliser geht es um Sein oder Nichtsein in der Super League. Sie stehen nach wie vor am Tabellenende, auf dem direkten Abstiegsplatz. Unter Interimstrainer Marco Walker ist Hoffnung aufgekeimt: Mit dem Feuerwehrmann an der Seitenlinie holte das Team in den letzten fünf Spielen acht Punkte.

Hoarau mit fünf Toren und drei Assists in fünf Partien

Walker hat Stürmerstar Guillaume Hoarau neues Leben eingehaucht: Der 37-jährige Franzose von der Insel La Réunion im Indischen Ozean hat seine ersten fünf Tore und drei Assists für Sion in ebendiesen fünf letzten Partien erzielt. Ein Ausrufezeichen setzte der dreifache YB-Meisterspieler mit dem Hattrick am Sonntag zum 3:0-Sieg im Direktduell in St.Gallen.

Hoarau gehört nicht nur in Bern zu den beliebtesten Fussballern. Seine sportliche Wiederauferstehung dürften ihm abgesehen von St.Gallens Anhängern die Fussballfans im ganzen Land gegönnt haben. Der passionierte Reggae-Sänger ist ein echter Teamplayer. Das hat der Ex-Profi von Paris Saint-Germain auch in St.Gallen gezeigt: Als er nach seinem dritten Treffer kurz vor Schluss ausgewechselt wurde, klatschte er seine Teamkollegen und den Staff ab. Wenige Minuten später ging er nach dem Abpfiff zu den Mitspielern aufs Feld zurück und umarmte sie. Er sprach danach vom «guten Zusammenspiel. Das Wichtigste sind die drei Punkte. Diesmal konnte ich die Tore zum Sieg beisteuern.»

Angesprochen auf Marco Walker sagte Guillaume Hoarau:

«Wir beide haben Ambitionen und Ziele für den FC Sion. Die Zusammenarbeit klappt im Moment sehr gut, wir haben gegenseitig viel Respekt und pflegen eine gute Beziehung.»

Derweil Sion-Präsident Christian Constantin sich die Haare raufen könnte, weil er nicht schon früher auf Walker setzte, sondern wohl zu lange am italienischen Weltmeister Fabio Grosso festhielt. Dem «Blick» verriet Constantin:

«Ich hatte es Fabio sicher zehn Mal gesagt, dass wir eine Organisation mit zehn Spielern rund um Guillaume Hoarau auf die Beine stellen müssen. Grosso hat mir wohl zugehört, aber nicht verstanden.»

Der Ex-Trainer habe stur mit seinen eigenen Ideen weitergemacht. «Die waren falsch», so der Sion-Boss. Die Rechnung von Constantin für die verbleibenden drei Spiele: «Sieben Zähler müssen her.» Mit 41 Punkten könnten sich die Walliser entweder direkt oder via Barrage retten.

So könnte die Aufstellung am Mittwoch aussehen.

Luzern will die Top-3-Teams Basel und Servette jagen

Luzern-Coach Fabio Celestini ist in der komfortablen Lage, dass er sich mit solchen Dingen nicht mehr auseinandersetzen muss. Er betonte:

«Wenn der Zahltag kommt, muss die Mannschaft liefern.»

Diese geforderte Winnermentalität hatte der FCL in den vergangenen vier Wochen an den Tag gelegt: Die letzten vier Ligaspiele und zwei Cup-Partien wurden allesamt gewonnen. «Bevor wir in Sion antreten, werden wir sehen, wie Basel und Servette gespielt haben», sagte Celestini. Heisst: Der FCL jagt als Viertplatzierter mit je zwei Zählern Rückstand den zweitplatzierten FCB und das drittrangierte Servette. Die Innerschweizer wollen in die Qualifikation für den neu geschaffenen Europacup-Wettbewerb mit dem noch ungewohnten Namen Conference League.

Die für den Cupfinal vom 24. Mai gegen St.Gallen qualifizierten Luzerner verteidigen gemäss Celestini seit sieben Pflichtspielen der Ungeschlagenheit (mit nur vier Gegentreffern!) «mehr mit Kopf – und nicht nur mit Herz». Das wird auch heute nötig sein. «Für Hoarau brauchen wir kein Video, wir kennen ihn auch sonst», so der FCL-Coach:

«Guillaume hat seine Qualitäten auf den letzten 20 bis 30 Metern, dort zeichnet ihn seine unglaubliche Bewegung und Erfahrung aus.»

Nummer 99 lauert auf sein 100. Super-League-Tor

Achtung: Sions Nummer 99 steht direkt vor seinem 100. Tor in der Liga. Flanken und stehende Bälle auf den 1,92 Meter grossen «Air» Hoarau sollten verhindert werden, damit das Tourbillon nicht wieder zur Luzerner «Mission impossible» wird.