Super League FCL trifft am Mittwoch auf Lausanne – der Westschweizer Klub hat Erfolg mit einer eigenwilligen Strategie Der FC Luzern empfängt am Mittwoch (18.15) den FC Lausanne-Sport, der als Aufsteiger mit sieben Leihspielern aus Nizza auf Platz 4 steht. Daniel Wyrsch 20.04.2021, 05.00 Uhr

Nizza-Leihprofi Evann Guessand (Mitte) für Lausanne im Zweikampf mit Luzerns Marco Burch. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

Der FC Luzern hat nicht die besten Erinnerungen an Lausanne-Sport. Am Ostersamstag machte der FCL mehr fürs Spiel und verlor auswärts trotzdem 1:2 – wie schon im Herbst. Für Lausanne erzielte der 19-jährige Lucas Da Cunha beide Tore. Der Linksfuss ist ein exzellenter Fussballer. Da Cunha hat den Pass von Frankreich und Portugal und gehört dem OGC Nice, vom Zehnten der Ligue 1 ist er bis Saisonende an Lausanne ausgeliehen.

Doch Nizza und Lausanne wollen nicht nur einfach einem hoffnungsvollen Jungprofi Spielpraxis geben. Beide Klubs gehören zu Ineos Football, zu dem bald auch noch ein portugiesischer Klub zählen wird.

Mit Da Cunha, Guessand und Mahou drei Jungstars

Neben Da Cunha hat Lausanne sechs weitere Junge vom OGC Nice ausgeliehen, mit dem 19-jährigen Evann Guessand einen weiteren interessanten Offensivmann. Der 1,87 Meter lange französisch-ivorische Mittelstürmer ist nicht nur kräftig und gross, sondern auch geschmeidig und spielstark. Guessand hat sechs Tore und drei Assists auf dem Konto, Da Cunha steht bei fünf Treffern. Aus der «Nizza-Connection» sticht zudem der 21-jährige Offensivmann Hicham Mahou hervor. Der Franzose ist frech: Er wagte es, Luzern-Goalie Marius Müller den Ball abzujagen, um dann doch noch vom Schiedsrichter zurückgepfiffen zu werden.

Lausanne-Trainer Giorgio Contini trägt die Strategie des Vereins mit den sieben Leihprofis aus Nizza mit. «Der eingeschlagene Weg ist erfolgreich», sagt der frühere FCL-Assistenzcoach von Murat Yakin.

«Wir haben eine junge talentierte Mannschaft. Obwohl einige Spieler spät zu uns gestossen sind, und wir während der Meisterschaft mehrere Wechsel vollziehen mussten, sind wir erstaunlich stabil in den Leistungen.»

Wettbewerbsverzerrung mit überdurchschnittlichen Leihspielern?

Zehn Punkte errang der Aufsteiger in den letzten fünf Partien. Luzern hat in der gleichen Phase nur zwei Zähler geholt. Böse Zungen könnten behaupten, was Lausanne und Ineos mit den internationalen Leihprofis betreiben, sei Wettbewerbsverfälschung. FCL-Coach Fabio Celestini, ein Lausanner Urgestein, findet: «Die Leihe von Profis kostet nicht viel, die Ineos-Idee ist gut für Lausanne.» Eine Kritik formuliert der Ex-Trainer der Waadtländer aber:

«Aus der Region von Lausanne sind nur wenige Spieler.»

Das Gleiche könnte man über Schweizer sagen: Beim Liechtensteiner Super-League-Vertreter Vaduz kommen deutlich mehr Schweizer zu Spielpraxis als bei Lausanne.

Contini dagegen muss viele ausländische Spieler integrieren. Das gelang dem 47-Jährigen zuletzt mit Toichi Suzuki, der 20-jährige Linksaussen aus Japan hat sich schnell zu einer neuen Attraktion entwickelt. Obwohl er kaum Englisch spricht, funktioniert die Kommunikation zwischen ihm, Contini und dem Team. Suzuki gehört übrigens Lausanne, er wurde von Shonan gekauft. Etwas schwieriger verlief die Integration am Anfang bei Da Cunha. Contini erzählt:

«Er musste sich zuerst daran gewöhnen, dass in Lausanne das Interesse an Fussball weit weniger gross als in Nizza ist.»

Über Da Cunha und die anderen Jungprofis ist Contini voll des Lobes. «Sie sind lernwillig und setzen unsere Vorgaben um.»

Contini warnt seine junge Equipe vor dem FCL

Contini ist seit zehn Jahren Trainer, coachte Vaduz, St. Gallen und seit drei Jahren Lausanne. Seine Equipe hat 40 Punkte, steht auf Platz 4. Trotzdem sagt er: «Ein Nicht-Abstieg wäre ein Erfolg für uns.» Vor dem Spiel in Luzern warnt er sein Team:

«Der FCL hat viel Qualität, wurde bisher unter Wert geschlagen.»