Super League FCL-Tunesier «Mo» Dräger hadert mit der Leistung gegen formstarke St. Galler: «Wir haben sie zurückkommen lassen» FCL-Verteidiger Mohamed Dräger ärgert sich über die 2:3-Niederlage in St. Gallen nach früher 2:0-Führung. Der in Freiburg im Breisgau gross gewordene Profi hat nun mit Tunesien zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Mali vor der Brust. Daniel Wyrsch, St. Gallen Jetzt kommentieren 20.03.2022, 15.16 Uhr

FCL-Rechtsverteidiger Mohamed Dräger (links) beweist seinen Vorwärtsdrang auch gegen St. Gallens Jérémy Guillemenot. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (St.Gallen, 19. März 2022),

Mohamed Dräger ist ein Mann der klaren Worte. Der beim SC Freiburg zum Profi ausgebildete FC-Luzern-Spieler sagte nach der 2:3-Niederlage gegen den FC St. Gallen:

«Einen 2:0-Vorsprung darf man nicht aus der Hand geben. In unserer schwierigen Lage ist es doppelt ärgerlich, mit leeren Händen nach Hause zu reisen.»

Während sich die beiden Fanlager zehn Minuten nach Spielende immer noch ein Anfeuerungs- und Gesangsduell deutlich über den akustischen Grenzwerten der Suva lieferten, beantwortete der 25-jährige Dräger geduldig die Fragen der Journalisten. Bauten die St. Galler einen derart grossen Druck auf, so dass ihr die frühe 2:0-Führung innerhalb von nur zwölf Minuten preisgeben musstet? Dräger: «Den Druck haben wir selbst aufgebaut, weil wir relativ schnell das 1:2-Anschlusstor bekamen. Dann wacht natürlich das Publikum auf. Dass eine Welle gekommen ist, würde ich nicht behaupten.»

FCL fehlt es hinten und vorne an nötiger Coolness

Zwar befindet sich die Mannschaft von Peter Zeidler in Hochform, sie hat nunmehr in neun Rückrundenspielen 21 Punkte gesammelt. Aber trotzdem hätten die St. Galler nie und nimmer so leicht und schnell zum 2:2-Ausgleich kommen dürfen. Das unterstreicht auch eine Statistik: Erstmals in 17 Jahren Zugehörigkeit zur Super League haben die Ostschweizer es geschafft, ein Spiel nach 0:2-Rückstand zu drehen – und einen Sieg zu erringen. «Mo» Dräger haderte: «Ein 2:0 auswärts müsste reichen, um Ruhe in unsere Reihen zu bringen. Das haben wir nicht geschafft. Die St. Galler sind zurückgekommen.» Selbstkritisch erklärte der deutsch-tunesische Doppelbürger, wer mitverantwortlich für den Umschwung war: «Wir haben sie zurückkommen lassen.»

Die Partie mündete schliesslich in der vierten Niederlage unter Mario Frick, weil ausnahmsweise Torhüter Marius Müller einen haltbaren Schuss zum 2:3 (37.) durchliess – und zuvor Nikola Cumic die Chance zum 3:1 (15.) ausgelassen hatte sowie später der eingewechselte Dejan Sorgic einen Kopfball aus bester Position nicht an Goalie Ati Zigi vorbeibrachte. Das wäre das verdiente 3:3 gewesen (66.).

Dräger mochte weder die Leistung des Schlussmanns noch die der Stürmer beanstanden, stattdessen bemerkte er: «Es wäre nicht fair, Einzelkritik zu üben.» Angesprochen auf die mangelnde Abgeklärtheit beim Verteidigen des Zweitorevorsprungs und die fehlende Kaltblütigkeit im Abschluss, bestätigte Dräger:

«Kaltschnäuzigkeit ist grundsätzlich etwas, das uns im Laufe dieser Saison fehlt. Sonst würden wir nicht so weit unten in der Tabelle stehen.»

Der Luzerner Abwehrmann Mohamed Dräger muss bei der 2:3-Niederlage in St. Gallen mehrmals tief durchatmen: Dem FCL unterliefen nach einem Blitzstart zur 2:0-Führung zu viele Fehler. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (St.Gallen, 19. März 2022)

Dräger tut alles, um dem FCL beim Ziel Ligaerhalt zu helfen

Der Rechtsverteidiger spielte in der zweiten Hälfte phasenweise als zusätzlicher Stürmer. «Ich bin oft vorne aufgetaucht», bestätigte er seine sehr offensive Position während der Aufholjagd, die unbelohnt blieb. «Wir hatten genügend Chancen, um nach dem Rückstand nochmals ranzukommen, agierten auf den letzten Metern aber unglücklich», so Dräger.

Ganz anders hatte der FCL in der Anfangsphase gespielt: Zielstrebig wurden die eingeübten Angriffe zu Ende gespielt. Dräger holte sich beim 2:0 seinen fünften Skorerpunkt im achten Ligaspiel für Luzern. Er lieferte seinen insgesamt dritten Assist, dazu hat er bereits zwei Tore geschossen. Doch die Laune von «Mo» Dräger war selbst mit diesen für einen Abwehrmann aussergewöhnlichen Zahlen nicht aufzuhellen. «Persönliche Erfolge müssen bei unserer Lage hintenan gestellt werden. Es geht darum, die Klasse zu halten und den Verein dorthin zu bringen, wo er hingehört.»

Nationalspieler mit 255 000 Followern spielt WM-Quali

Für Dräger gibt es keine Länderspielpause wie für den Grossteil seiner FCL-Teamkollegen. Er spielt nächsten Freitag mit der tunesischen Nationalmannschaft in Mali um die Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar vom November und Dezember dieses Jahres. Das Rückspiel findet am Dienstag, 29. März, in Tunis statt. «Ich bin mich gewohnt zu reisen, im Nationalteam ist es sehr schön.»

«Mo» Dräger hat 255'000 Follower bei Instagram (zum Vergleich der FC Luzern offiziell: 39'000), die meisten aus Tunesien. Ist er dort ein Star? Er stellt klar:

«Ich bin kein Star, sondern Rechtsverteidiger des FCL und Tunesiens Nationalteam.»

Dräger denkt, bevor er zur Nationalmannschaft einrückt, bereits auch an die Rückkehr in die Innerschweiz: «Ich freue mich auf die WM-Qualispiele, und will danach gesund zurückkehren, um dem FC Luzern zu helfen.»

St. Gallen – Luzern 3:2 (3:2)

Kybunpark. – 17'848 Zuschauer. – SR Cibelli.

Tore: 6. Cumic (Ugrinic) 0:1. 9. Burch (Dräger) 0:2. 12. Schmidt (Ruiz) 1:2. 21. Görtler (Von Moos) 2:2. 37. Duah (Schmidt) 3:2.

St. Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt (73. Stillhart); Quintillà; Görtler, Ruiz (61. Toma); Von Moos (70. Schubert), Duah (70. Jankewitz), Guillemenot (70. Besio).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek (46. Sidler); Jashari (46. Emini); Schulz (62. Gentner), Ugrinic; Campo; Cumic (75. Tasar), Abubakar (62. Sorgic).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Münst, Kempter und Witz (alle verletzt). Luzern ohne Kvasina, Schürpf und Monney (alle verletzt), Jaquez (gesperrt). 21. Der VAR überprüft, ob Von Moos im Abseits steht und bestätigt anschliessend das Tor zum 2:2. – Verwarnungen: 36. Jashari, 55. Schulz, 74. Campo, 89. Maglica (alle Foul). 95. Burch (Reklamieren).

